Videohostvoor elk verhaal
Hosting, streaming, privacy – alles op maat gemaakt voor jouw behoeften in één flexibel platform.
Vertrouwd door meer dan 6.000 klanten in 48 landen en meer
Geen onhandige tools, geen rommelige integraties. Gewoon een helder, krachtig platform dat niet in de weg zit – zodat jij je kunt concentreren op het delen van jouw verhaal.
“We zijn van YouTube overgestapt op Kinescope voor een schonere ervaring. Geen advertenties, betere privacy en volledige controle over waar onze video’s worden getoond.”
Gemaakt om te schalen. Bewezen in productie.
99.98% uptime SLA
Enterprise-betrouwbaarheid voor video die niet mag uitvallen.
48+ countries served
Gelaagde caching, intelligente routering, CMAF en LL-HLS voor streaming zonder vertraging.
73 miljoen+ video’s gehost
5 miljoen minuten per dag. En steeds meer.
10,000+ livestreams via API
Plannen, streamen, restreamen — alles geautomatiseerd.
Kinescope past bij elke workflow — welke rol of branche ook
Flexibiliteit op elk niveau
Integreer moeiteloos in je bestaande stack met de veelzijdigheid die je nodig hebt.
Een flexibele, volledige API voor het uploaden, transcoderen (tot 4K), beveiligen en versnellen van content.
Krachtige bibliotheken en widgets voor snelle ontwikkeling, ingebouwde videospelers en naadloze gebruikersintegratie.
Kant‑en‑klare plug‑ins, connectors en embed‑oplossingen voor populaire CMS‑en, platformen en bedrijfssoftware.
Waar video volledige controle en veiligheid ontmoet
Elk onderdeel van de video-ervaring past zich aan specifieke behoeften aan, met totale controle over je video, zodat je gerust bent over je content.
Aanpassing
Elk detail past zich aan jou aan: van het uiterlijk van de speler tot de integratie in je workflow.
Privacy
DRM, toegangstokens, IP- en regiobeperkingen, watermerken – je content is op alle fronten beschermd.
Moet u migreren van Vimeo, YouTube of een andere service?
Ons team helpt u uw volledige video-archief over te zetten van uw huidige platform naar Kinescope.
FAQ
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Begin je video-ideeën werkelijkheid te maken met Kinescope.
Geen kaart vereist, geen tijdslimiet.