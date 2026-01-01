Videohostvoor elk verhaal

Hosting, streaming, privacy – alles op maat gemaakt voor jouw behoeften in één flexibel platform.

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Onze video-oplossingen

Hosting

Speler

Streaming

CMS

Analyse

Vertrouwd door meer dan 6.000 klanten in 48 landen en meer

Geen onhandige tools, geen rommelige integraties. Gewoon een helder, krachtig platform dat niet in de weg zit – zodat jij je kunt concentreren op het delen van jouw verhaal.

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Hosting
Speler
Streaming
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“We zijn van YouTube overgestapt op Kinescope voor een schonere ervaring. Geen advertenties, betere privacy en volledige controle over waar onze video’s worden getoond.”

Oprichter, online school

Gemaakt om te schalen. Bewezen in productie.

99.98% uptime SLA

Enterprise-betrouwbaarheid voor video die niet mag uitvallen.

48+ countries served

Gelaagde caching, intelligente routering, CMAF en LL-HLS voor streaming zonder vertraging.

73 miljoen+ video’s gehost

5 miljoen minuten per dag. En steeds meer.

10,000+ livestreams via API

Plannen, streamen, restreamen — alles geautomatiseerd.

Kinescope past bij elke workflow — welke rol of branche ook

e-commerce
productiebedrijven
onderwijs
ontwikkelaars
marketeers
ontwerpers & creatieven
productmanagers
e-commerce
productiebedrijven
onderwijs
ontwikkelaars
marketeers
ontwerpers & creatieven
productmanagers

Flexibiliteit op elk niveau

Integreer moeiteloos in je bestaande stack met de veelzijdigheid die je nodig hebt.

Media‑API

Een flexibele, volledige API voor het uploaden, transcoderen (tot 4K), beveiligen en versnellen van content.
SDK‑toolkit

Krachtige bibliotheken en widgets voor snelle ontwikkeling, ingebouwde videospelers en naadloze gebruikersintegratie.
Integratie

Kant‑en‑klare plug‑ins, connectors en embed‑oplossingen voor populaire CMS‑en, platformen en bedrijfssoftware.
Media‑API

Een flexibele, volledige API voor het uploaden, transcoderen (tot 4K), beveiligen en versnellen van content.

SDK‑toolkit

Krachtige bibliotheken en widgets voor snelle ontwikkeling, ingebouwde videospelers en naadloze gebruikersintegratie.

Integratie

Kant‑en‑klare plug‑ins, connectors en embed‑oplossingen voor populaire CMS‑en, platformen en bedrijfssoftware.

Waar video volledige controle en veiligheid ontmoet

Elk onderdeel van de video-ervaring past zich aan specifieke behoeften aan, met totale controle over je video, zodat je gerust bent over je content.

Aanpassing

Elk detail past zich aan jou aan: van het uiterlijk van de speler tot de integratie in je workflow.

Privacy

DRM, toegangstokens, IP- en regiobeperkingen, watermerken – je content is op alle fronten beschermd.

En dat is niet alles wat we bieden…

Ontdek de volledige set tools om elke stap van je videotraject kracht bij te zetten.

Speler
Hosting
API
Streaming
DRM
Analyse
White Label
CDN
Transcodering
Videobibliotheek
Ondertiteling
Monetarisatietools
Embeds

Moet u migreren van Vimeo, YouTube of een andere service?

Ons team helpt u uw volledige video-archief over te zetten van uw huidige platform naar Kinescope.

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FAQ

Can’t find the answer you need? Check out our Helpcentrum.

Ja. U kunt Kinescope gratis gebruiken met tot 100 minuten opgeslagen video en tot 200 GB CDN-verkeer per maand. Voor livestreams zijn sessies beperkt tot 20 minuten en 20 gelijktijdige kijkers. Dit abonnement is voor altijd gratis – geen proefperiode, geen kaart vereist.
Geen zorgen, uw video’s blijven online en onaangetast. U ontvangt gewoon een herinnering om over te stappen naar een betaald abonnement. Als we ongebruikelijk hoog verbruik opmerken, nemen we contact op om zeker te weten dat alles volgens plan verloopt.
U ontvangt de factuur voor de eerste maand aan het begin van de volgende. Geen verplichtingen, geen verborgen kosten, upgrade of downgrade op elk moment zonder boetes. We accepteren kaartbetalingen en overschrijvingen. Facturen zijn beschikbaar in het gedeelte Facturering.
Insluiten is eenvoudig met een meegeleverde embedcode voor elke video, met zowel adaptieve als vaste opties die bij het ontwerp van uw site passen.
Gedetailleerde analyses voor elke video, inclusief weergaven, betrokkenheid en inzichten in kijkersgedrag, helpen u content te optimaliseren. U kunt locaties en apparaten van kijkers volgen.

Begin je video-ideeën werkelijkheid te maken met Kinescope.

Geen kaart vereist, geen tijdslimiet.

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