Video‑analysedie weergaven in inzichten verandert

Volg betrokkenheid, populariteit en kijkpatronen om data-gedreven contentbeslissingen te nemen.

Start gratis
Demo plannen

Geavanceerde betrokkenheidsanalyse

Betrokkenheidsgrafiek

Track what captures attention, where viewers drop off, and what they revisit.
Gezamenlijke analyse

Koppel kijkdata aan gebruikers-ID's om gedrag in alle fasen te volgen.
Apparaten & geografie

See viewer locations, device types, and browser preferences.
Betrokkenheidsgrafiek

Track what captures attention, where viewers drop off, and what they revisit.

Gezamenlijke analyse

Koppel kijkdata aan gebruikers-ID's om gedrag in alle fasen te volgen.

Apparaten & geografie

See viewer locations, device types, and browser preferences.

Analyse via API

Eenvoudige verzameling

Stuur kijkers‑ID's en ontvang geconsolideerde data op basis van doelstellingen.

Directe levering

Alle data is beschikbaar via API. Spelerevents kunnen ook direct worden gestreamd.

Volledige analyse inbegrepen in het gratis abonnement.

Meld je aan om te zien hoe je publiek kijkt.

Aan de slag
Demo plannen

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