Video‑analysedie weergaven in inzichten verandert
Volg betrokkenheid, populariteit en kijkpatronen om data-gedreven contentbeslissingen te nemen.
Geavanceerde betrokkenheidsanalyse
Track what captures attention, where viewers drop off, and what they revisit.
Koppel kijkdata aan gebruikers-ID's om gedrag in alle fasen te volgen.
See viewer locations, device types, and browser preferences.
Analyse via API
Eenvoudige verzameling
Stuur kijkers‑ID's en ontvang geconsolideerde data op basis van doelstellingen.
Directe levering
Alle data is beschikbaar via API. Spelerevents kunnen ook direct worden gestreamd.
Volledige analyse inbegrepen in het gratis abonnement.
Meld je aan om te zien hoe je publiek kijkt.