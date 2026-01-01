Je video verdient superkrachten
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CDN‑verkeer
Verkeer (GB)
Prijs per GB (€)
0–1,000
0.03
1,000–6,000
0.02
6,000–21,000
0.015
21,000–51,000
0.01
> 51
Op maat
Opslag
Volume (GB)
Prijs per GB (€)
0–1,0000
0.03
1,000–21,000
0.02
> 21
Op maat
Videoverwerking
Videoduur (min)
Prijs per min (€)
0–60,000
0.01
> 60,000
Op maat
Facturering zonder verrassingen
Opslag, verkeer, verwerking — dit is de berekening voor elk.
Video‑opslag op basis van bestandsgrootte
Dit is de meest eenvoudige tarief. Als je bronbestand 1 GB is, kost de opslag minder dan €0,06 per maand: €0,03 om het origineel op te slaan (optioneel) en ongeveer €0,03 voor de renditions. Hoe meer je opslaat, hoe lager de kosten.
CDN‑verkeer op basis van het aantal weergaven
Verkeer inschatten kan lastig zijn zonder exacte cijfers. Maar maak je geen zorgen – Kinescope is betaalbaar. Het kost minder dan €0,20 voor 1.000 minuten afspelen per maand. Hoe meer weergaven je hebt, hoe lager de kosten.
Videoverwerking op basis van duur
Wanneer je een video uploadt, wordt deze één keer verwerkt en omgezet in meerdere renditions (1080p, 720p, 480p, enz.). Hoe langer de video, hoe hoger de kosten. Het verwerken van een video van 10 minuten kost bijvoorbeeld maar €0,10. Dit is een eenmalige vergoeding die bij upload in rekening wordt gebracht. Video's migreren van een andere service is gratis.
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