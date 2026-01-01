Je video verdient superkrachten

Upgrade of downgrade op elk moment. Zonder enige verplichting.
На год
На месяц
На год
На месяц

Gratis

Start met kernfuncties. Voor altijd gratis.
0€ /maand
Aan de slag
Kernfuncties
100 minuten video opslag
200 GB maandelijks verkeer
20 minuten per HD-livestream
20 deelnemers per HD-livestream
2 werkruimteleden
2 restreamingbestemmingen

Super

Onbeperkte opslag en HD‑streaming, plus videoversleuteling.
Vanaf 10€ /maand
Eindkosten afhankelijk van werkelijk gebruik.
Meer informatie
Kernfuncties
Onbeperkte video‑opslag
Onbeperkte FullHD‑livestreaming
Onbeperkte restreaming
Videokwaliteit tot 4K
Onbeperkte werkruimteleden
Gratis migratie van andere platforms
DRM‑videoversleuteling
Automatische ondertitels (op aanvraag)

Mega

Afgestemd op ondernemingen. Flexibele prijzen voor hoogvolume‑behoeften.
Op maat
Neem contact op
Kernfuncties
Maatwerk tarieven en voorwaarden
Video‑CDN en S3‑generieke opslag
Toegewijde ondersteuning
Begeleiding bij migratie en integratie
Enterprise‑SLA
SSO

Betaal naar gebruik

Betaal alleen voor wat je verbruikt. Beschikbaar in het Super‑abonnement.

CDN‑verkeer

Verkeer (GB)

Prijs per GB (€)

0–1,000

0.03

1,000–6,000

0.02

6,000–21,000

0.015

21,000–51,000

0.01

> 51

Op maat

Opslag

Volume (GB)

Prijs per GB (€)

0–1,0000

0.03

1,000–21,000

0.02

> 21

Op maat

Videoverwerking

Videoduur (min)

Prijs per min (€)

0–60,000

0.01

> 60,000

Op maat

Facturering zonder verrassingen

Opslag, verkeer, verwerking — dit is de berekening voor elk.

Video‑opslag op basis van bestandsgrootte

Dit is de meest eenvoudige tarief. Als je bronbestand 1 GB is, kost de opslag minder dan €0,06 per maand: €0,03 om het origineel op te slaan (optioneel) en ongeveer €0,03 voor de renditions. Hoe meer je opslaat, hoe lager de kosten.

CDN‑verkeer op basis van het aantal weergaven

Verkeer inschatten kan lastig zijn zonder exacte cijfers. Maar maak je geen zorgen – Kinescope is betaalbaar. Het kost minder dan €0,20 voor 1.000 minuten afspelen per maand. Hoe meer weergaven je hebt, hoe lager de kosten.

Videoverwerking op basis van duur

Wanneer je een video uploadt, wordt deze één keer verwerkt en omgezet in meerdere renditions (1080p, 720p, 480p, enz.). Hoe langer de video, hoe hoger de kosten. Het verwerken van een video van 10 minuten kost bijvoorbeeld maar €0,10. Dit is een eenmalige vergoeding die bij upload in rekening wordt gebracht. Video's migreren van een andere service is gratis.

Hoog volume of een uniek bedrijfsmodel?

We nemen contact op met een exclusief aanbod.

Neem contact op met sales

Onbeperkte toegang tot alle platformfuncties. Betaal alleen voor wat je gebruikt.

Kinescope heeft alles wat je nodig hebt.

Onbeperkte uploads
Hernieuwbaar uploaden
Lichtgewicht speler
Mobiel klaar
Speleraanpassing
Geavanceerd zoeken
Privacy‑instellingen
DRM‑bescherming
IAB‑advertentieondersteuning
Tags & metadata
Team‑samenwerking
Onbeperkte uploads
Hernieuwbaar uploaden
Lichtgewicht speler
Mobiel klaar
Speleraanpassing
Geavanceerd zoeken
Privacy‑instellingen
DRM‑bescherming
IAB‑advertentieondersteuning
Tags & metadata
Team‑samenwerking
Rollen & rechten
Projecten & mappen
Live & DVR
HLS & DASH‑streaming
Adaptieve streaming
Hoofdstukken en afspeellijsten
Leadgeneratie
Call‑to‑action
Annotatie‑links
Bijlagen
Meerdere audiotracks
Rollen & rechten
Projecten & mappen
Live & DVR
HLS & DASH‑streaming
Adaptieve streaming
Hoofdstukken en afspeellijsten
Leadgeneratie
Call‑to‑action
Annotatie‑links
Bijlagen
Meerdere audiotracks
Audio‑only / podcast‑ondersteuning
Voorbeeldpagina
Bestandsversiebeheer
Beveiligde opslag
iOS & Android‑SDK
Video‑analyse
Wereldwijde CDN
Assetbeheer
Ondertiteling
Sociaal delen
Ultraznel transcoderen
Audio‑only / podcast‑ondersteuning
Voorbeeldpagina
Bestandsversiebeheer
Beveiligde opslag
iOS & Android‑SDK
Video‑analyse
Wereldwijde CDN
Assetbeheer
Ondertiteling
Sociaal delen
Ultraznel transcoderen

FAQ

Ja. U kunt Kinescope gratis gebruiken met tot 100 minuten opgeslagen video en tot 200 GB CDN‑verkeer per maand. Voor livestreams zijn sessies beperkt tot 20 minuten en 20 gelijktijdige kijkers. Dit abonnement is voor altijd gratis – geen proefperiode, geen kaart vereist.
Geen zorgen, uw video's blijven online en onaangetast. U ontvangt gewoon een herinnering om over te stappen naar een betaald abonnement. Als we ongebruikelijk hoog verbruik opmerken, nemen we contact op om zeker te weten dat alles volgens plan verloopt.
U ontvangt de factuur voor de eerste maand aan het begin van de volgende. Geen verplichtingen, geen verborgen kosten, upgrade of downgrade op elk moment zonder boetes. We accepteren kaartbetalingen en overschrijvingen. Facturen zijn beschikbaar in het gedeelte Facturering.

Nog vragen?

We staan voor je klaar.

Chat met ons
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.