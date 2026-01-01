Facturering zonder verrassingen

Opslag, verkeer, verwerking — dit is de berekening voor elk.

Video‑opslag op basis van bestandsgrootte

Dit is de meest eenvoudige tarief. Als je bronbestand 1 GB is, kost de opslag minder dan €0,06 per maand: €0,03 om het origineel op te slaan (optioneel) en ongeveer €0,03 voor de renditions. Hoe meer je opslaat, hoe lager de kosten.

CDN‑verkeer op basis van het aantal weergaven

Verkeer inschatten kan lastig zijn zonder exacte cijfers. Maar maak je geen zorgen – Kinescope is betaalbaar. Het kost minder dan €0,20 voor 1.000 minuten afspelen per maand. Hoe meer weergaven je hebt, hoe lager de kosten.

Videoverwerking op basis van duur

Wanneer je een video uploadt, wordt deze één keer verwerkt en omgezet in meerdere renditions (1080p, 720p, 480p, enz.). Hoe langer de video, hoe hoger de kosten. Het verwerken van een video van 10 minuten kost bijvoorbeeld maar €0,10. Dit is een eenmalige vergoeding die bij upload in rekening wordt gebracht. Video's migreren van een andere service is gratis.