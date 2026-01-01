Een videohostservice met maximale bescherming

We zorgen voor stabiel afspelen en volledige controle over je video’s in elke omgeving. Het platform maakt eenvoudige video-insluiting in websites, LMS-platforms en bedrijfssystemen mogelijk met responsieve HTML-code. DRM-technologieën, privacy-instellingen en domein- of geografische insluitingsbeperkingen voorkomen ongeautoriseerde toegang.