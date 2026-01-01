Beveiligde, professionelevideohosting voor bedrijven

Alles wat je nodig hebt om met video te werken: hosting, DRM-bescherming, eenvoudige integratie en weergaveanalyse.

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Vertrouwd door meer dan 6.000 klanten in 48 landen en steeds meer.

Eén videohostplatform voor alles

Snelle uploads

Upload video’s handmatig of importeer automatisch vanaf andere platforms.
Makkelijk insluiten

Automatisch gegenereerde embedcode. Snelle, responsieve video overal.
Video‑bescherming

DRM, domeinbeperkingen, wachtwoordbeveiliging en kijkerslijsten – beveilig je content.
Aanpasbare speler

Aangepast logo, kleuren en bediening die bij het ontwerp van je merk passen.
Ingebouwde CDN

Wereldwijde infrastructuur voor snelle opslag en soepel afspelen.
Analyse

Analyseer kijkersgedrag om je content te verbeteren.
Snelle uploads

Upload video’s handmatig of importeer automatisch vanaf andere platforms.

Makkelijk insluiten

Automatisch gegenereerde embedcode. Snelle, responsieve video overal.

Video‑bescherming

DRM, domeinbeperkingen, wachtwoordbeveiliging en kijkerslijsten – beveilig je content.

Aanpasbare speler

Aangepast logo, kleuren en bediening die bij het ontwerp van je merk passen.

Ingebouwde CDN

Wereldwijde infrastructuur voor snelle opslag en soepel afspelen.

Analyse

Analyseer kijkersgedrag om je content te verbeteren.

Een videohostservice met maximale bescherming

We zorgen voor stabiel afspelen en volledige controle over je video’s in elke omgeving. Het platform maakt eenvoudige video-insluiting in websites, LMS-platforms en bedrijfssystemen mogelijk met responsieve HTML-code. DRM-technologieën, privacy-instellingen en domein- of geografische insluitingsbeperkingen voorkomen ongeautoriseerde toegang.

Vertrouwd door duizenden

73 miljoen

video’s opgeslagen in de cloud

19 miljoen

minuten bekeken per dag

+75% jaar op jaar

verkeersgroei in het afgelopen jaar

99.98% uptime

gegarandeerd door SLA

Van ontwikkelaars, voor ontwikkelaars

Media‑API

Een flexibele, volledige API om content te uploaden, transcoderen (tot 4K), beschermen en leveren.

SDK‑kit

SDK’s voor Swift, Kotlin, Flutter, Vue en React – sluit de speler in elke applicatie in.

Integratie

Verbind Kinescope met Zoom, Marketo, Kahoot! en andere tools die je al gebruikt.

Moet u migreren van Vimeo, YouTube of een andere service?

Onze specialisten helpen u uw volledige videobibliotheek over te zetten van uw huidige platform naar Kinescope.

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Klaar om je eerste video te hosten?

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Onze video-oplossingen

Hosting

Speler

Streaming

CMS

Analyse

FAQ

Niet gevonden wat je zoekt? Bekijk ons Helpcentrum..

Ja. U kunt Kinescope gratis gebruiken met tot 100 minuten opgeslagen video en tot 200 GB CDN-verkeer per maand. Voor livestreams zijn sessies beperkt tot 20 minuten en 20 gelijktijdige kijkers. Dit abonnement is voor altijd gratis – geen proefperiode, geen kaart vereist.
Geen zorgen, uw video’s blijven online en onaangetast. U ontvangt gewoon een herinnering om over te stappen naar een betaald abonnement. Als we ongebruikelijk hoog verbruik opmerken, nemen we contact op om zeker te weten dat alles volgens plan verloopt.
U ontvangt de factuur voor de eerste maand aan het begin van de volgende. Geen verplichtingen, geen verborgen kosten, upgrade of downgrade op elk moment zonder boetes. We accepteren kaartbetalingen en overschrijvingen. Facturen zijn beschikbaar in het gedeelte Facturering.
Insluiten is eenvoudig met een meegeleverde embedcode voor elke video, met zowel adaptieve als vaste opties die bij het ontwerp van uw site passen.
Gedetailleerde analyses voor elke video, inclusief weergaven, betrokkenheid en inzichten in kijkersgedrag, helpen u content te optimaliseren. U kunt locaties en apparaten van kijkers volgen.
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