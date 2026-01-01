Beveiligde, professionelevideohosting voor bedrijven
Alles wat je nodig hebt om met video te werken: hosting, DRM-bescherming, eenvoudige integratie en weergaveanalyse.
Vertrouwd door meer dan 6.000 klanten in 48 landen en steeds meer.
Eén videohostplatform voor alles
Upload video’s handmatig of importeer automatisch vanaf andere platforms.
Automatisch gegenereerde embedcode. Snelle, responsieve video overal.
DRM, domeinbeperkingen, wachtwoordbeveiliging en kijkerslijsten – beveilig je content.
Aangepast logo, kleuren en bediening die bij het ontwerp van je merk passen.
Wereldwijde infrastructuur voor snelle opslag en soepel afspelen.
Analyseer kijkersgedrag om je content te verbeteren.
Een videohostservice met maximale bescherming
Vertrouwd door duizenden
73 miljoen
19 miljoen
+75% jaar op jaar
99.98% uptime
Van ontwikkelaars, voor ontwikkelaars
Media‑API
Een flexibele, volledige API om content te uploaden, transcoderen (tot 4K), beschermen en leveren.
SDK‑kit
SDK’s voor Swift, Kotlin, Flutter, Vue en React – sluit de speler in elke applicatie in.
Integratie
Verbind Kinescope met Zoom, Marketo, Kahoot! en andere tools die je al gebruikt.
Moet u migreren van Vimeo, YouTube of een andere service?
Onze specialisten helpen u uw volledige videobibliotheek over te zetten van uw huidige platform naar Kinescope.
FAQ
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