Verhoog de conversie en verminder retouren

Benut het potentieel van video om verkoop te stimuleren: sluit video’s in op landingspagina’s, productkaarten en CMS’en – zonder advertenties of aanbevelingen van derden. Pas het ontwerp van je speler aan voor elk platform.

Video’s laden snel dankzij een CDN, transcodering en personalisatie op basis van het apparaat en de internetsnelheid van de koper. Analyseer de gegevens, voer A/B‑tests uit en kies de meest effectieve formaten op basis van de verzamelde informatie.