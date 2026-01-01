Videoplatformvoor e‑commerce

Maak reviews en uitlegvideo’s die helpen meer te verkopen.

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Vertrouwd door meer dan 6.000 klanten in 48 landen en steeds meer

Laat video voor je bedrijf werken

Voeg video’s toe aan productpagina’s en volg de interesse van kopers per artikel.

Meetresultaten volgen

De ingebouwde analyse van Kinescope volgt laadtijden, weergaven, voltooiingspercentage en interesse‑punten van kijkers.

Eenvoudige integratie in een paar klikken

Sluit video’s in je webshop in met kopiëren en plakken. Voor geavanceerde opstellingen gebruik je links, embed‑codes en kant‑en‑klare code‑fragmenten.

Verhoog de conversie en verminder retouren

Benut het potentieel van video om verkoop te stimuleren: sluit video’s in op landingspagina’s, productkaarten en CMS’en – zonder advertenties of aanbevelingen van derden. Pas het ontwerp van je speler aan voor elk platform.

Video’s laden snel dankzij een CDN, transcodering en personalisatie op basis van het apparaat en de internetsnelheid van de koper. Analyseer de gegevens, voer A/B‑tests uit en kies de meest effectieve formaten op basis van de verzamelde informatie.

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Zet weergaven om in verkopen

Eenvoudige integratie

Sluit video’s in een paar klikken in op product- en landingspagina’s.
Platformcompatibiliteit

Werkt met Tilda, Shopify en elk ander CMS.
Snelle laden

Lichtgewicht speler die de laadtijden van pagina’s niet vertraagt.
Mobiele ervaring

Geoptimaliseerd voor elk schermformaat en apparaat.
Eenvoudige integratie

Sluit video’s in een paar klikken in op product- en landingspagina’s.

Platformcompatibiliteit

Werkt met Tilda, Shopify en elk ander CMS.

Snelle laden

Lichtgewicht speler die de laadtijden van pagina’s niet vertraagt.

Mobiele ervaring

Geoptimaliseerd voor elk schermformaat en apparaat.

Onze video-oplossingen

Hosting

Speler

Streaming

CMS

Analyse

Laat verkoopkansen niet liggen.

Registreer je gratis of plan een demo om te zien hoe video aankopen stimuleert.

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