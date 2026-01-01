Videoplatformvoor e‑commerce
Maak reviews en uitlegvideo’s die helpen meer te verkopen.
Vertrouwd door meer dan 6.000 klanten in 48 landen en steeds meer
Laat video voor je bedrijf werken
Voeg video’s toe aan productpagina’s en volg de interesse van kopers per artikel.
Meetresultaten volgen
De ingebouwde analyse van Kinescope volgt laadtijden, weergaven, voltooiingspercentage en interesse‑punten van kijkers.
Eenvoudige integratie in een paar klikken
Sluit video’s in je webshop in met kopiëren en plakken. Voor geavanceerde opstellingen gebruik je links, embed‑codes en kant‑en‑klare code‑fragmenten.
Verhoog de conversie en verminder retouren
Benut het potentieel van video om verkoop te stimuleren: sluit video’s in op landingspagina’s, productkaarten en CMS’en – zonder advertenties of aanbevelingen van derden. Pas het ontwerp van je speler aan voor elk platform.
Video’s laden snel dankzij een CDN, transcodering en personalisatie op basis van het apparaat en de internetsnelheid van de koper. Analyseer de gegevens, voer A/B‑tests uit en kies de meest effectieve formaten op basis van de verzamelde informatie.
Zet weergaven om in verkopen
Sluit video’s in een paar klikken in op product- en landingspagina’s.
Werkt met Tilda, Shopify en elk ander CMS.
Lichtgewicht speler die de laadtijden van pagina’s niet vertraagt.
Geoptimaliseerd voor elk schermformaat en apparaat.
Laat verkoopkansen niet liggen.
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