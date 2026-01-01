Videobeheereenvoudig gemaakt
Beheer moeiteloos 10 of 10.000 video's. Intuïtieve interface, zonder complicaties.
Veilig, krachtig en intuïtief.
Bespaar tijd en houd alles onder controle.
Slimme organisatie
Beheer je videobibliotheek eenvoudig en bespaar tijd.
- Werkruimtes, projecten, mappen en tags.
- Zoek op naam, beschrijving of ID.
- Vervang video's zonder links en data te verliezen.
Volledige privacy
Jij bepaalt wie kijker en wie moderator is.
- Toegang via domein, wachtwoord of privélink
- Teamrechten en wijzigingslogboek.
- Individuele watermerken om lekken te traceren.
Begin vandaag nog met het beheren van je video's.
Alle functies inbegrepen. Geen creditcard nodig.
FAQ
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Ja. U kunt Kinescope gratis gebruiken met tot 100 minuten opgeslagen video en tot 200 GB CDN-verkeer per maand. Voor livestreams zijn sessies beperkt tot 20 minuten en 20 gelijktijdige kijkers. Dit abonnement is voor altijd gratis – geen proefperiode, geen kaart vereist.
Geen zorgen, uw video's blijven online en onaangetast. U ontvangt gewoon een herinnering om over te stappen naar een betaald abonnement. Als we ongebruikelijk hoog verbruik opmerken, nemen we contact op om zeker te weten dat alles volgens plan verloopt.
U ontvangt de factuur voor de eerste maand aan het begin van de volgende. Geen verplichtingen, geen verborgen kosten, upgrade of downgrade op elk moment zonder boetes. We accepteren kaartbetalingen en overschrijvingen. Facturen zijn beschikbaar in het gedeelte Facturering.
Insluiten is eenvoudig met een meegeleverde embedcode voor elke video, met zowel adaptieve als vaste opties die bij het ontwerp van uw site passen.
Gedetailleerde analyses voor elke video, inclusief weergaven, betrokkenheid en inzichten in kijkersgedrag, helpen u content te optimaliseren. U kunt locaties en apparaten van kijkers volgen.