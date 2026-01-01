Gerenciamento devídeo simplificado
Organize 10 ou 10.000 vídeos com a mesma facilidade. Interface intuitiva, sem complicações.
Seguro, poderoso e intuitivo.
Economize tempo e mantenha tudo sob controle.
Organização inteligente
Organize sua biblioteca de vídeos com facilidade e economize tempo.
- Workspaces, projetos, pastas e tags.
- Busca por nome, descrição ou ID.
- Substituição de vídeo sem perder link e dados.
Privacidade
Você decide quem será o espectador e quem será o moderador.
- Acesso por domínio, senha ou link privado.
- Permissões de equipe e log de alterações.
- Marcas d'água individuais para rastrear vazamentos.
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