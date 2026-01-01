Vídeo enterprisesem o contrato enterprise
SAML SSO, DRM, URLs assinadas, logs de auditoria, SLA de 99,98% e nossa própria CDN global. A segurança e a escala que o seu comitê de revisão aprova — com preço transparente e sem amarra obrigatória de seis dígitos.
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Infraestrutura de nível enterprise, com preço de infraestrutura
A mesma segurança, compliance e escala que seu time está avaliando na Brightcove ou na Vimeo Enterprise — sem o contrato anual obrigatório nem o piso de seis dígitos. Preço transparente e baseado em uso.
Aprovado na revisão de segurança
SAML SSO, URLs assinadas vinculadas à identidade do espectador, DRM Widevine + FairPlay, marcas d'água dinâmicas, allowlists de IP e domínio, logs de auditoria completos. Em conformidade com o GDPR desde o primeiro dia, com dados hospedados em infraestrutura no EEE e documentação SOC 2 sob demanda.
- SAML SSO, logs de auditoria, RBAC
- DRM, URLs assinadas, marcas d'água dinâmicas
- Conformidade com GDPR, dados no EEE, SOC 2 sob demanda
Feito para escalar e se manter no ar
Nossa própria CDN global — com cobertura na América Latina, EUA, Europa e CEI, não infraestrutura terceirizada alugada — sustenta um SLA de 99,98% de uptime e latência ao vivo abaixo de 2 segundos.
- CDN própria com cobertura na América Latina, EUA, Europa e CEI, SLA de 99,98%
- Armazenamento e banda ilimitados
- API REST, SDKs e webhooks para qualquer stack
Funciona com todo LMS que você já usa
O Kinescope se encaixa sem fricção nas ferramentas que você já tem — sem precisar reconstruir nada nem trocar de plataforma. Funciona com Udemy, Canvas, Moodle, iSpring, Teachable, Webflow, WordPress ou qualquer LMS personalizado via nossa API pública.
Saindo do Vimeo, Mux ou YouTube? Migramos a sua biblioteca, preservamos os metadados e a estrutura de pastas de graça no plano Super. A maioria das migrações é concluída em até uma semana.
Mantenha o controle do seu conteúdo, dos seus dados e dos seus custos
Proteção de vídeo
A criptografia DRM (Widevine + FairPlay) mantém os vídeos reproduzíveis apenas em sessões autorizadas. Empilhe mais camadas por cima: marcas d'água dinâmicas gravam o ID do aluno em cada frame, senhas e códigos de uso único controlam o acesso, e allowlists de e-mail limitam a entrada a uma turma específica.
Smart Analytics
Engajamento por aula, pontos de queda e taxas de conclusão para você ver qual módulo perde alunos, qual aula é mais revista e quem trava e onde. Conecte os analytics ao seu LMS ou puxe os dados via API.
«Kinescope's affordable, scalable, and accessible video solution has been a game-changer, empowering us to deliver world-class education to hundreds of thousands»
Nível enterprise
FAQ
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