Funciona com todo LMS que você já usa

O Kinescope se encaixa sem fricção nas ferramentas que você já tem — sem precisar reconstruir nada nem trocar de plataforma. Funciona com Udemy, Canvas, Moodle, iSpring, Teachable, Webflow, WordPress ou qualquer LMS personalizado via nossa API pública.

Saindo do Vimeo, Mux ou YouTube? Migramos a sua biblioteca, preservamos os metadados e a estrutura de pastas de graça no plano Super. A maioria das migrações é concluída em até uma semana.