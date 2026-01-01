48カ国、10,000以上のクライアントに信頼されています（そして増加中）
エンタープライズ級の基盤を、基盤らしい料金で
BrightcoveやVimeo Enterpriseで検討しているのと同じセキュリティ、コンプライアンス、スケールを、年間契約の義務も数千万円規模の最低料金もなしで。透明性のある、利用量ベースの料金です。
セキュリティレビューを通過します
SAML SSO、視聴者IDに紐づく署名付きURL、Widevine + FairPlay DRM、動的ウォーターマーク、IPおよびドメインの許可リスト、完全な監査ログ。初日からGDPRに準拠し、データはEEA圏内のインフラに保管され、SOC 2のドキュメントもご要望に応じてご提供します。
- SAML SSO、監査ログ、RBAC
- DRM、署名付きURL、動的ウォーターマーク
- GDPR準拠、EEA圏内保管、SOC 2はご要望に応じて
スケールし、止まらないために設計
借り物のサードパーティインフラではなく、ラテンアメリカ、米国、欧州、CISをカバーする自社グローバルCDNが、99.98%の稼働率SLAと2秒未満のライブ遅延を支えます。
- ラテンアメリカ・米国・欧州・CISをカバーする自社CDN、99.98%のSLA
- 無制限のストレージと帯域幅
- あらゆるスタックに対応するREST API、SDK、Webhook
コンテンツ、データ、コストを常に自社の管理下に
動画保護
DRM暗号化（Widevine + FairPlay）により、動画は許可されたセッション内でのみ再生可能になります。さらに重ねて、動的ウォーターマークが各フレームに受講者のIDを焼き込み、パスワードやワンタイムコードでアクセスを制限し、メールの許可リストで特定のグループだけにアクセスを絞り込めます。
スマート分析
レッスンごとのエンゲージメント、離脱ポイント、視聴完了率を把握できます。どのモジュールで受講者が離れ、どのレッスンが繰り返し視聴され、誰がどこでつまずいているかが見えます。分析データはLMSに連携することも、API経由で取得することもできます。
「Kinescopeの手頃で、スケーラブルで、誰もが使いやすい動画ソリューションはまさに転機となり、私たちは数十万人に世界水準の教育を届けられるようになりました」
エンタープライズ級
よくある質問
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