すでにお使いのあらゆるLMSと連携

Kinescopeは既存のツールにスムーズに溶け込みます。プラットフォームを再構築したり乗り換えたりする必要はありません。Udemy、Canvas、Moodle、iSpring、Teachable、Webflow、WordPress、または公開APIを通じて任意のカスタムLMSと連携します。

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