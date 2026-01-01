エンタープライズ動画をエンタープライズ契約なしで

SAML SSO、DRM、署名付きURL、監査ログ、99.98%のSLA、そして自社グローバルCDN。審査部門が承認するセキュリティとスケールを、透明性のある料金で。数千万円規模の契約義務はありません。

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48カ国、10,000以上のクライアントに信頼されています（そして増加中）

エンタープライズ級の基盤を、基盤らしい料金で

BrightcoveやVimeo Enterpriseで検討しているのと同じセキュリティ、コンプライアンス、スケールを、年間契約の義務も数千万円規模の最低料金もなしで。透明性のある、利用量ベースの料金です。

セキュリティレビューを通過します

SAML SSO、視聴者IDに紐づく署名付きURL、Widevine + FairPlay DRM、動的ウォーターマーク、IPおよびドメインの許可リスト、完全な監査ログ。初日からGDPRに準拠し、データはEEA圏内のインフラに保管され、SOC 2のドキュメントもご要望に応じてご提供します。

  • SAML SSO、監査ログ、RBAC
  • DRM、署名付きURL、動的ウォーターマーク
  • GDPR準拠、EEA圏内保管、SOC 2はご要望に応じて

スケールし、止まらないために設計

借り物のサードパーティインフラではなく、ラテンアメリカ、米国、欧州、CISをカバーする自社グローバルCDNが、99.98%の稼働率SLAと2秒未満のライブ遅延を支えます。

  • ラテンアメリカ・米国・欧州・CISをカバーする自社CDN、99.98%のSLA
  • 無制限のストレージと帯域幅
  • あらゆるスタックに対応するREST API、SDK、Webhook

すでにお使いのあらゆるLMSと連携

Kinescopeは既存のツールにスムーズに溶け込みます。プラットフォームを再構築したり乗り換えたりする必要はありません。Udemy、Canvas、Moodle、iSpring、Teachable、Webflow、WordPress、または公開APIを通じて任意のカスタムLMSと連携します。

Vimeo、Mux、YouTubeからの移行ですか？SuperプランではあなたのライブラリをこちらでまとめてKinescopeへ移し、メタデータとフォルダ構造をそのまま無料で保持します。ほとんどの移行は1週間以内に完了します。

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コンテンツ、データ、コストを常に自社の管理下に

動画保護

DRM暗号化（Widevine + FairPlay）により、動画は許可されたセッション内でのみ再生可能になります。さらに重ねて、動的ウォーターマークが各フレームに受講者のIDを焼き込み、パスワードやワンタイムコードでアクセスを制限し、メールの許可リストで特定のグループだけにアクセスを絞り込めます。

スマート分析

レッスンごとのエンゲージメント、離脱ポイント、視聴完了率を把握できます。どのモジュールで受講者が離れ、どのレッスンが繰り返し視聴され、誰がどこでつまずいているかが見えます。分析データはLMSに連携することも、API経由で取得することもできます。

「Kinescopeの手頃で、スケーラブルで、誰もが使いやすい動画ソリューションはまさに転機となり、私たちは数十万人に世界水準の教育を届けられるようになりました」

Eriky Kunitake, Head of Business & Operations, Ada（50万人以上の学習者・MuxからKinescopeへ移行）
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エンタープライズ級

Kinescopeはエンタープライズに必要な機能を一式そろえて提供します — SAML SSO、DRM、署名付きURL、監査ログ、RBAC、99.98%のSLA、自社グローバルCDN、REST APIとSDK — それを透明性のある料金で、無制限のストレージと帯域幅とともに、年間契約の義務なしで。Brightcove、Vimeo Enterprise、または自社運用環境からの移行ですか？移行作業は当社にお任せください。あなたのライブラリをこちらへ移し、メタデータとフォルダ構造を保持し、SSOとアクセスルールを当社側で再構築し、切り替え期間中は並行稼働させるので何も壊れません。ほとんどのエンタープライズ移行は数週間で完了し、専任のエンジニアが担当します。

よくある質問

Can’t find the answer you need? Check out our ヘルプセンター.

はい。MegaプランのSAML SSOは、Okta、Azure AD、Google Workspace、およびあらゆるSAML 2.0 IDプロバイダーと連携します。役割ベースのアクセス制御により、アップロード、管理、視聴、設定を誰に許可するかを、チームごと・プロジェクトごとに細かく設定できます。完全な監査ログがすべてのアクセスと管理操作を記録します。
ほとんどのエンタープライズ審査で承認をいただいています。Kinescopeは初日からGDPRに準拠し（Kinescope B.V.、オランダ）、データはEEA圏内のインフラに保管されます。DRMはWidevine + FairPlay、アクセスは視聴者IDに紐づく署名付きURLで制御され、完全な監査ログをご利用いただけます。SOC 2のドキュメントとセキュリティ質問票への回答も、ご要望に応じてご提供します。
99.98%の稼働率SLAを、ラテンアメリカ、米国、欧州、CISをカバーする自社グローバルCDNが支えます。借り物のサードパーティインフラではありません。ライブ遅延は2秒未満です。エンタープライズプランには、明確な応答時間を定めた優先サポートが含まれます。

動画があなたのコースに何をもたらすか、ぜひお確かめください。

Kinescopeが提供するすべての機能をお試しください。カードは必要ありません。

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