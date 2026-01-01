最大速度、バッファリングなし
マルチレイヤーキャッシング、インテリジェントルーティング、CMAFおよびLL-HLSプロトコル。動画の高速読み込みに必要なすべてが揃っています。
効率的
キャッシングポリシーは動画のライフサイクルを考慮しています。キャッシュヒット率は97％以上です。
Fast
大容量サーバーにより、動画は常に最寄りの場所から配信されます。
ビデオ特化型CDN — 予期しないトラフィック急増にも対応可能。
99.98%
SLAで保証された稼働時間
10倍
年間トラフィック成長率
> 4 TB
外部チャネル容量
500万
1日あたりの視聴分数
よくある質問 (FAQ)
お探しの答えが見つかりませんか？こちらをご覧ください： ヘルプセンター.
はい。Kinescopeを無料でご利用いただけます。無料プランでは、月間最大100分の動画ストレージと200GBのCDNトラフィックがご利用いただけます。ライブ配信については、セッションは20分まで、同時視聴者は最大20名に制限されます。このプランは無期限で無料です（トライアル期間はなく、カード情報も不要です）。
ご心配なく。動画はオンラインのまま、削除されたりはしません。有料プランへの切り替えを促すリマインダーが表示されるだけです。著しく高いリソース消費が確認された場合には、お客様のご計画通りに進行しているか確認するため、当社からご連絡いたします。
最初の月の請求書は、翌月の初めにお送りします。契約期間の縛りや隠れた費用はありません。いつでもプランのアップグレードやダウングレードが可能で、違約金はかかりません。お支払いはカード決済と銀行振込に対応しています。請求書は「請求」セクションでご確認いただけます。
埋め込みは簡単です。各動画に提供される埋め込みコードを使用でき、サイトのデザインに合わせてアダプティブ（可変）と固定のオプションから選択できます。
各動画の詳細な分析データには、視聴回数、エンゲージメント、視聴者の行動分析が含まれ、コンテンツの最適化に役立ちます。視聴者の所在地やデバイスも追跡できます。