48 か国・6,000 社以上のお客様に選ばれ、今も拡大中
追加料金なしで、もう一段のセキュリティを
DRM はプロジェクト単位の設定です。オンにするだけで、そのプロジェクトにアップロードされる動画はすべてアップロード時に暗号化されます。Widevine と FairPlay がファイルレベルですべての画質を保護するため、ダウンロードを試みても返ってくるのは暗号化されたデータだけです。
再生のたびに当社の DRM サーバーからセッションごとのライセンスキーを取得する仕組みで、キーがなければストリームは再生できません。SaveFrom や VLC のようなダウンローダーでは何も取得できず、画面録画も OS レベルでブロックされます。
動的ウォーターマークが視聴者の名前・メールアドレス・ID を各フレームに焼き込みます。静的ウォーターマークはロゴや固定テキストを上に重ねられます。録画が流出しても、共有した視聴者を正確に特定できます。
Udemy、Moodle、Webflow、Canvas など、埋め込みコードに対応するあらゆるプラットフォームで再生できます。Widevine と FairPlay でコンシューマー端末の約 99% をカバーし、わずかな例外も互換性リストで確認できます。
DRM の先へ、さらなるアクセスルールを
DRM の上に複数のアクセス制御を、シーンに合わせて自由に組み合わせて重ねられます。
範囲をロックする
プレーヤーを表示できるサイトを制御します。
- 埋め込み再生のドメイン制限。
- ワイルドカードのサブドメイン対応（*.yourcompany.com）。
- 埋め込みを完全に無効化し、直リンク配信のみに限定。
- プライベートリンクで制限を回避し、単発の共有も可能。
キーを配布する
プレーヤーが読み込まれる前に、各視聴者がどう本人確認するかを選べます。
- 視聴者ごとに自動生成されるリンク。
- 動画ごとに設定できるパスワード。
- セッション数と有効期限を設定できるワンタイムコード。
- 承認済みのメールドメインによるアクセス。
- Mega プランでの SSO（SAML）。
「Kinescope の手頃でスケーラブル、かつ使いやすい動画ソリューションは大きな転機となり、何十万人もの学習者に世界水準の教育を届けられるようになりました」
Vimeo のような高額な DRM 料金は払いたくない？
Vimeo では DRM を有効にするためだけに Enterprise プランが必要で、それ未満のプランにはストレージや配信の上限があります。Kinescope にそうした制約はありません。DRM は月額 €10 からのすべての有料プランに標準搭載され、ストレージと帯域は無制限です。詳しくは比較表をご覧ください。
YouTube などの無料サービスから移行する場合も、DRM、充実したアクセス制限、そして広告なしのブランド付きプレーヤーが手に入ります。
移行作業は当社にお任せください。Super と Mega プランでは無料です。ライブラリ全体を（メタデータはすべて維持したまま）こちらに移し、当社側でセットアップします。通常は 1 週間ほどで完了します。
よくある質問
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