Vimeo では DRM を有効にするためだけに Enterprise プランが必要で、それ未満のプランにはストレージや配信の上限があります。Kinescope にそうした制約はありません。DRM は月額 €10 からのすべての有料プランに標準搭載され、ストレージと帯域は無制限です。詳しくは比較表をご覧ください。

YouTube などの無料サービスから移行する場合も、DRM、充実したアクセス制限、そして広告なしのブランド付きプレーヤーが手に入ります。

移行作業は当社にお任せください。Super と Mega プランでは無料です。ライブラリ全体を（メタデータはすべて維持したまま）こちらに移し、当社側でセットアップします。通常は 1 週間ほどで完了します。