動画をメディアグレードの DRM で保護

Netflix や Disney+ が採用するのと同じ暗号化に、ウォーターマークとアクセスルールを組み合わせ、完全な保護スタックに仕上げます。

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48 か国・6,000 社以上のお客様に選ばれ、今も拡大中

追加料金なしで、もう一段のセキュリティを

エンタープライズ契約なしで、月額 €10 からより強固な保護を。
プロジェクト単位で暗号化

DRM はプロジェクト単位の設定です。オンにするだけで、そのプロジェクトにアップロードされる動画はすべてアップロード時に暗号化されます。Widevine と FairPlay がファイルレベルですべての画質を保護するため、ダウンロードを試みても返ってくるのは暗号化されたデータだけです。
抜き取りツールをブロック

再生のたびに当社の DRM サーバーからセッションごとのライセンスキーを取得する仕組みで、キーがなければストリームは再生できません。SaveFrom や VLC のようなダウンローダーでは何も取得できず、画面録画も OS レベルでブロックされます。
万が一の流出も追跡可能

動的ウォーターマークが視聴者の名前・メールアドレス・ID を各フレームに焼き込みます。静的ウォーターマークはロゴや固定テキストを上に重ねられます。録画が流出しても、共有した視聴者を正確に特定できます。
ほぼあらゆる環境で再生

Udemy、Moodle、Webflow、Canvas など、埋め込みコードに対応するあらゆるプラットフォームで再生できます。Widevine と FairPlay でコンシューマー端末の約 99% をカバーし、わずかな例外も互換性リストで確認できます。
プロジェクト単位で暗号化

DRM はプロジェクト単位の設定です。オンにするだけで、そのプロジェクトにアップロードされる動画はすべてアップロード時に暗号化されます。Widevine と FairPlay がファイルレベルですべての画質を保護するため、ダウンロードを試みても返ってくるのは暗号化されたデータだけです。

抜き取りツールをブロック

再生のたびに当社の DRM サーバーからセッションごとのライセンスキーを取得する仕組みで、キーがなければストリームは再生できません。SaveFrom や VLC のようなダウンローダーでは何も取得できず、画面録画も OS レベルでブロックされます。

万が一の流出も追跡可能

動的ウォーターマークが視聴者の名前・メールアドレス・ID を各フレームに焼き込みます。静的ウォーターマークはロゴや固定テキストを上に重ねられます。録画が流出しても、共有した視聴者を正確に特定できます。

ほぼあらゆる環境で再生

Udemy、Moodle、Webflow、Canvas など、埋め込みコードに対応するあらゆるプラットフォームで再生できます。Widevine と FairPlay でコンシューマー端末の約 99% をカバーし、わずかな例外も互換性リストで確認できます。

再生アクセスを自社のルールに合わせる

DRM はダウンロードや画面録画を防ぎますが、どの視聴者に再生を許可すべきかまでは判断しません。Kinescope はお客様の認証バックエンドと連携します。視聴者が再生ボタンを押すと、当社がその識別子をお客様のサーバーに渡し、キーを発行するかどうかはお客様のルールが決定します。アクセスの判断は、これまでどおりお客様のシステム側に残ります。

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DRM の先へ、さらなるアクセスルールを

DRM の上に複数のアクセス制御を、シーンに合わせて自由に組み合わせて重ねられます。

範囲をロックする

プレーヤーを表示できるサイトを制御します。

  • 埋め込み再生のドメイン制限。
  • ワイルドカードのサブドメイン対応（*.yourcompany.com）。
  • 埋め込みを完全に無効化し、直リンク配信のみに限定。
  • プライベートリンクで制限を回避し、単発の共有も可能。

キーを配布する

プレーヤーが読み込まれる前に、各視聴者がどう本人確認するかを選べます。

  • 視聴者ごとに自動生成されるリンク。
  • 動画ごとに設定できるパスワード。
  • セッション数と有効期限を設定できるワンタイムコード。
  • 承認済みのメールドメインによるアクセス。
  • Mega プランでの SSO（SAML）。

「Kinescope の手頃でスケーラブル、かつ使いやすい動画ソリューションは大きな転機となり、何十万人もの学習者に世界水準の教育を届けられるようになりました」

Eriky Kunitake, Head of Business & Operations, Ada（学習者 500,000 人以上・Mux から Kinescope へ移行）
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Vimeo のような高額な DRM 料金は払いたくない？

Vimeo では DRM を有効にするためだけに Enterprise プランが必要で、それ未満のプランにはストレージや配信の上限があります。Kinescope にそうした制約はありません。DRM は月額 €10 からのすべての有料プランに標準搭載され、ストレージと帯域は無制限です。詳しくは比較表をご覧ください。

YouTube などの無料サービスから移行する場合も、DRM、充実したアクセス制限、そして広告なしのブランド付きプレーヤーが手に入ります。

移行作業は当社にお任せください。Super と Mega プランでは無料です。ライブラリ全体を（メタデータはすべて維持したまま）こちらに移し、当社側でセットアップします。通常は 1 週間ほどで完了します。

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よくある質問

Can’t find the answer you need? Check out our ヘルプセンター.

DRM（Digital Rights Management）は、動画ストリームそのものに組み込まれた暗号化です。再生が始まる前に、各視聴者の端末が当社のサーバーから一時的なライセンスキーを取得します。そのキーがなければ、ファイルはディスク上で再生不能なデータにすぎません。
DRM（Widevine + FairPlay）は動画ストリームを暗号化し、セッションごとにライセンスキーを発行します。これにより、ファイルの直接ダウンロード、CDN リンクの収集、ストリーム抜き取りツールといった代表的な攻撃手口を防げます。動的ウォーターマークと組み合わせれば、流出があっても共有した個々の視聴者まで追跡できます。
画面録画はシステムレベルの操作であるため、あらゆる端末で完全に防ぐのは困難です。Kinescope は OS が許す範囲で iOS、Android、macOS、Windows での録画をブロックします。さらに動的ウォーターマークが各フレームに視聴者の本人情報を付与するため、流出は追跡可能になり、強力な抑止力として働きます。各フレームに自分の名前が入った録画を共有するリスクを、軽い気持ちで取る人はまずいません。
はい。Widevine（Chrome、Android、ほとんどのブラウザ）と FairPlay（Safari、iOS、macOS）に対応し、両者で視聴者が実際に使う端末の 99% 以上をカバーします。一部の例外では DRM 再生に対応しません。デスクトップの Firefox ESR、Android の Firefox と UC Browser、Android の Chrome シークレットモードなどです。これらの環境では、黒い画面ではなくプレーヤー内に明確なメッセージが表示されます。
いいえ。DRM 保護付きの配信は通常の配信と同じ料金で、DRM 自体は月額 €10 からのすべての有料プランに含まれています。
DRM はプロジェクト単位で設定され、オンにした後にアップロードされた動画に適用されます。すでにプロジェクト内にある動画は、再アップロードするか暗号化済みプロジェクトに移動するまで、それまでの設定が維持されます。
いいえ。離脱ポイント、視聴完了率、リアルタイムの視聴者数、国別・端末別のトラフィック内訳など、すべてのリテンション指標は通常の動画と同じように機能します。

DRM にエンタープライズ価格を払うのはもう終わりに

月額 €10 から完全な保護を。クレジットカードは不要です。

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