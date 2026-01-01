コンテンツを整理し収益化する

Kinescopeは既存のツールにシームレスに統合されます。再構築やプラットフォームの切り替えは不要です。あらゆるCMS、ウェブサイトビルダー、社内システムで完璧に動作します。

単一カタログと高速なファイル・タグ検索により、公開を加速し、ライブラリを整理された状態に保ちます。