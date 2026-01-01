動画プラットフォームメディアと出版社向け

高速、スケーラビリティ、著作権保護を備えた動画の保存、処理、配信。

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48カ国、10,000以上のクライアントに信頼されています（そして増加中）

大量に公開。管理を維持。

動画を気にせず、メディアプラットフォームを成長させましょう。高速で安全なストリーミングが、ユーザーに期待されるスムーズな体験を提供します。

どこでも動作

コンテンツをアップロードし、埋め込みリンクをコピーするだけです。あらゆるCMS、ウェブサイト、メディアプラットフォームで動作します。

  • クリーンで直感的なダッシュボード。
  • 高速なアップロードとトランスコーディング。
  • どこでもノーコードで埋め込み可能、

あなたの方法でブランディング

動画プレーヤーをあなたのプラットフォームの一部のように見せることができます。他人のものではありません。

  • あなたのロゴと色を追加します。
  • プレーヤーコントロールをカスタマイズします。
  • スタッフと視聴者のアクセスを管理します。

コンテンツを整理し収益化する

Kinescopeは既存のツールにシームレスに統合されます。再構築やプラットフォームの切り替えは不要です。あらゆるCMS、ウェブサイトビルダー、社内システムで完璧に動作します。

単一カタログと高速なファイル・タグ検索により、公開を加速し、ライブラリを整理された状態に保ちます。

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視聴者がいる場所にいる

柔軟な組み込み

複雑さなく、ウェブサイト、ブログ、メディアプラットフォームに動画を追加できます。
ストリーミングおよびアーカイブ動画

ライブ動画と録画コンテンツの完全サポート。
完全な互換性

あらゆるブラウザ、システム、デバイスで動作します。
スケーラブルな配信

視聴者と共に成長するインフラストラクチャ。
柔軟な組み込み

複雑さなく、ウェブサイト、ブログ、メディアプラットフォームに動画を追加できます。

ストリーミングおよびアーカイブ動画

ライブ動画と録画コンテンツの完全サポート。

完全な互換性

あらゆるブラウザ、システム、デバイスで動作します。

スケーラブルな配信

視聴者と共に成長するインフラストラクチャ。

出版社向けに構築

セキュリティを損なうことなく、必要な柔軟性を手に入れましょう。

マルチフォーマット対応

4Kストリーミング、動画埋め込み、広告フォーマット（VAST、VPAID、IMA、プレロール、ミッドロール、ポストロール）に対応。

コンテンツ保護

DRM、非公開リンク、パスワード、ドメイン制限、カスタムウォーターマークでアクセスを制御します。

当社のビデオソリューション

ホスティング

プレイヤー

ストリーミング

CMS

アナリティクス

制限なく公開する。

すべての機能を含めて無料で開始。成長に合わせてスケール。

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