48カ国、10,000以上のクライアントに信頼されています（そして増加中）
大量に公開。管理を維持。
動画を気にせず、メディアプラットフォームを成長させましょう。高速で安全なストリーミングが、ユーザーに期待されるスムーズな体験を提供します。
どこでも動作
コンテンツをアップロードし、埋め込みリンクをコピーするだけです。あらゆるCMS、ウェブサイト、メディアプラットフォームで動作します。
- クリーンで直感的なダッシュボード。
- 高速なアップロードとトランスコーディング。
- どこでもノーコードで埋め込み可能、
あなたの方法でブランディング
動画プレーヤーをあなたのプラットフォームの一部のように見せることができます。他人のものではありません。
- あなたのロゴと色を追加します。
- プレーヤーコントロールをカスタマイズします。
- スタッフと視聴者のアクセスを管理します。
視聴者がいる場所にいる
柔軟な組み込み
複雑さなく、ウェブサイト、ブログ、メディアプラットフォームに動画を追加できます。
ストリーミングおよびアーカイブ動画
ライブ動画と録画コンテンツの完全サポート。
完全な互換性
あらゆるブラウザ、システム、デバイスで動作します。
スケーラブルな配信
視聴者と共に成長するインフラストラクチャ。
出版社向けに構築
セキュリティを損なうことなく、必要な柔軟性を手に入れましょう。
マルチフォーマット対応
4Kストリーミング、動画埋め込み、広告フォーマット（VAST、VPAID、IMA、プレロール、ミッドロール、ポストロール）に対応。
コンテンツ保護
DRM、非公開リンク、パスワード、ドメイン制限、カスタムウォーターマークでアクセスを制御します。