Videoplatformvoor media en uitgevers

Sla video op, verwerk en lever het met hoge snelheid, schaalbaarheid en auteursrechtbescherming.

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Vertrouwd door meer dan 6.000 klanten in 48 landen en steeds meer

Publiceer veel. Houd de controle.

Breid je mediaplatform uit zonder je zorgen te maken over video. Snelle, beveiligde streaming biedt je gebruikers de soepele ervaring die ze verwachten.

Werkt overal

Upload je content, kopieer de embed-link en ga aan de slag. Werkt met elk CMS, elke website of mediaplatform.

  • Schoon, intuïtief dashboard.
  • Snelle upload en transcodering.
  • No-code insluiting overal.

Breng het in jouw stijl

Laat de videospeler eruitzien als onderdeel van jouw platform — niet als dat van een ander.

  • Voeg je logo en kleuren toe.
  • Pas spelersbediening aan.
  • Beheer toegang voor personeel en publiek.

Organiseer en monetariseer je content

Kinescope integreert naadloos met de tools die je al gebruikt – geen herbouw of platformwissel nodig. Het werkt perfect met elk CMS, elke websitebuilder of intern bedrijfssysteem.

Een enkele catalogus en snelle bestands‑ en tagzoekfunctie versnellen publicatie en houden je bibliotheek georganiseerd.

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Wees waar je publiek is

Flexibele integratie

Voeg video’s toe aan websites, blogs en mediaplatforms zonder complicaties.
Streaming en gearchiveerde video’s

Volledige ondersteuning voor live‑video en opgenomen content.
Volledige compatibiliteit

Werkt op elke browser, systeem en apparaat.
Schalbare levering

Infrastructuur die meegroeit met je publiek.
Flexibele integratie

Voeg video’s toe aan websites, blogs en mediaplatforms zonder complicaties.

Streaming en gearchiveerde video’s

Volledige ondersteuning voor live‑video en opgenomen content.

Volledige compatibiliteit

Werkt op elke browser, systeem en apparaat.

Schalbare levering

Infrastructuur die meegroeit met je publiek.

Gebouwd voor uitgevers

Krijg de flexibiliteit die je nodig hebt zonder in te leveren op beveiliging.

Ondersteuning voor meerdere formaten

Streaming tot 4K, video‑insluiting, ad‑formats: VAST, VPAID, IMA, pre‑, mid‑ en post‑rolls.

Content‑bescherming

Beheer toegang met DRM, privé‑links, wachtwoorden, domeinbeperkingen en aangepaste watermerken.

Onze video-oplossingen

Hosting

Speler

Streaming

CMS

Analyse

Publiceer zonder grenzen.

Start gratis met alle functies inbegrepen. Schaal mee met je groei.

Aan de slag
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