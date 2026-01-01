Videoplatformvoor media en uitgevers
Sla video op, verwerk en lever het met hoge snelheid, schaalbaarheid en auteursrechtbescherming.
Vertrouwd door meer dan 6.000 klanten in 48 landen en steeds meer
Publiceer veel. Houd de controle.
Breid je mediaplatform uit zonder je zorgen te maken over video. Snelle, beveiligde streaming biedt je gebruikers de soepele ervaring die ze verwachten.
Werkt overal
Upload je content, kopieer de embed-link en ga aan de slag. Werkt met elk CMS, elke website of mediaplatform.
- Schoon, intuïtief dashboard.
- Snelle upload en transcodering.
- No-code insluiting overal.
Breng het in jouw stijl
Laat de videospeler eruitzien als onderdeel van jouw platform — niet als dat van een ander.
- Voeg je logo en kleuren toe.
- Pas spelersbediening aan.
- Beheer toegang voor personeel en publiek.
Organiseer en monetariseer je content
Kinescope integreert naadloos met de tools die je al gebruikt – geen herbouw of platformwissel nodig. Het werkt perfect met elk CMS, elke websitebuilder of intern bedrijfssysteem.
Een enkele catalogus en snelle bestands‑ en tagzoekfunctie versnellen publicatie en houden je bibliotheek georganiseerd.
Wees waar je publiek is
Voeg video’s toe aan websites, blogs en mediaplatforms zonder complicaties.
Volledige ondersteuning voor live‑video en opgenomen content.
Werkt op elke browser, systeem en apparaat.
Infrastructuur die meegroeit met je publiek.
Gebouwd voor uitgevers
Krijg de flexibiliteit die je nodig hebt zonder in te leveren op beveiliging.
Ondersteuning voor meerdere formaten
Streaming tot 4K, video‑insluiting, ad‑formats: VAST, VPAID, IMA, pre‑, mid‑ en post‑rolls.
Content‑bescherming
Beheer toegang met DRM, privé‑links, wachtwoorden, domeinbeperkingen en aangepaste watermerken.
Publiceer zonder grenzen.
Start gratis met alle functies inbegrepen. Schaal mee met je groei.