Naadlozevideostreaming
De meeste platforms dwingen je te kiezen tussen eenvoud, controle of privacy. Kinescope biedt alle drie – zodat je je video's kunt streamen naar elk publiek, zonder advertenties, tracking of complicaties.
Universeel streamingplatform
Pas het uiterlijk en gedrag van je video aan
White‑label‑speler
Laat de speler aansluiten bij je merk – kleuren, bediening, thumbnails – en verwijder alles wat je niet nodig hebt. Geen geforceerde logo's of overlay.
Toegangscontrole
Bescherm je content met flexibele regels: schakel DRM‑versleuteling in, gebruik ondertekende tokens of beperk afspelen tot specifieke domeinen.
Geen advertenties of tracking
Je video wordt schoon getoond, zonder scripts van derden, cookies of platformstoring. Wat je deelt, is precies wat wordt gezien.
Stream veilig — op elke schaal.
Kinescope verzamelt geen kijkersdata tenzij jij dat kiest. Het is vanaf dag één GDPR‑ en CCPA‑conform.
Je video laadt direct, waar ook ter wereld, via een hoogwaardig content‑delivery‑netwerk.
Meerlaagse caching, intelligente routering en CMAF‑ & LL‑HLS‑protocollen – alles om snelle videolading te garanderen.
“We zijn van YouTube overgestapt op Kinescope voor een schonere ervaring. Geen advertenties, betere privacy en volledige controle over waar onze video's worden getoond.”
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