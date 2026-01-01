Naadlozevideostreaming

De meeste platforms dwingen je te kiezen tussen eenvoud, controle of privacy. Kinescope biedt alle drie – zodat je je video's kunt streamen naar elk publiek, zonder advertenties, tracking of complicaties.

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Universeel streamingplatform

Kinescope regelt codering, adaptief streamen en wereldwijde levering automatisch — zonder configuratie, zonder technische inspanning en zonder platformcomplexiteit. Gewoon jouw video, online en soepel.
Aan de slag

Pas het uiterlijk en gedrag van je video aan

White‑label‑speler

Laat de speler aansluiten bij je merk – kleuren, bediening, thumbnails – en verwijder alles wat je niet nodig hebt. Geen geforceerde logo's of overlay.

Verkennen

Toegangscontrole

Bescherm je content met flexibele regels: schakel DRM‑versleuteling in, gebruik ondertekende tokens of beperk afspelen tot specifieke domeinen.

Verkennen

Geen advertenties of tracking

Je video wordt schoon getoond, zonder scripts van derden, cookies of platformstoring. Wat je deelt, is precies wat wordt gezien.

Verkennen

Stream veilig — op elke schaal.

Privacy‑first‑infrastructuur

Kinescope verzamelt geen kijkersdata tenzij jij dat kiest. Het is vanaf dag één GDPR‑ en CCPA‑conform.
Wereldwijde CDN

Je video laadt direct, waar ook ter wereld, via een hoogwaardig content‑delivery‑netwerk.
Schalbare levering

Meerlaagse caching, intelligente routering en CMAF‑ & LL‑HLS‑protocollen – alles om snelle videolading te garanderen.
Privacy‑first‑infrastructuur

Kinescope verzamelt geen kijkersdata tenzij jij dat kiest. Het is vanaf dag één GDPR‑ en CCPA‑conform.

Wereldwijde CDN

Je video laadt direct, waar ook ter wereld, via een hoogwaardig content‑delivery‑netwerk.

Schalbare levering

Meerlaagse caching, intelligente routering en CMAF‑ & LL‑HLS‑protocollen – alles om snelle videolading te garanderen.

“We zijn van YouTube overgestapt op Kinescope voor een schonere ervaring. Geen advertenties, betere privacy en volledige controle over waar onze video's worden getoond.”

Oprichter, online school

Vertrouwd door duizenden

150+

landen bereikt

19 miljoen

minuten bekeken per dag

1,000+

actieve accounts

99.98% uptime

Met miljoenen gehoste video's en gestage groei jaar na jaar.

Klaar om zonder limieten te streamen?

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Onze video-oplossingen

Hosting

Speler

Streaming

CMS

Analyse

FAQ

Niet gevonden wat je zoekt? Bekijk ons Helpcentrum.

Ja. U kunt Kinescope gratis gebruiken met tot 100 minuten opgeslagen video en tot 200 GB CDN-verkeer per maand. Voor livestreams zijn sessies beperkt tot 20 minuten en 20 gelijktijdige kijkers. Dit abonnement is voor altijd gratis – geen proefperiode, geen kaart vereist.
Geen zorgen, uw video's blijven online en onaangetast. U ontvangt gewoon een herinnering om over te stappen naar een betaald abonnement. Als we ongebruikelijk hoog verbruik opmerken, nemen we contact op om zeker te weten dat alles volgens plan verloopt.
U ontvangt de factuur voor de eerste maand aan het begin van de volgende. Geen verplichtingen, geen verborgen kosten, upgrade of downgrade op elk moment zonder boetes. We accepteren kaartbetalingen en overschrijvingen. Facturen zijn beschikbaar in het gedeelte Facturering.
Insluiten is eenvoudig met een meegeleverde embedcode voor elke video, met zowel adaptieve als vaste opties die bij het ontwerp van uw site passen.
Gedetailleerde analyses voor elke video, inclusief weergaven, betrokkenheid en inzichten in kijkersgedrag, helpen u content te optimaliseren. U kunt locaties en apparaten van kijkers volgen.
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