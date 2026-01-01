ユニバーサルストリーミングプラットフォーム
Kinescopeはエンコーディング、適応ストリーミング、グローバル配信を自動的に処理します。セットアップ不要、エンジニアリング作業なし、プラットフォームの複雑さもありません。あなたの動画がオンラインでスムーズに配信されます。
動画の外観と動作をカスタマイズ
ホワイトレーベルプレーヤー
プレーヤーをあなたのブランド（色、コントロール、サムネイル）に合わせ、必要のない要素はすべて削除できます。強制ロゴやオーバーレイはありません。
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アクセス制御
柔軟なルールでコンテンツを保護：DRM暗号化を有効化し、署名付きトークンを使用し、特定のドメインへの再生を制限できます。
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広告や追跡なし
動画は、サードパーティのスクリプト、クッキー、プラットフォームの干渉なしに、クリーンに表示されます。あなたが共有したものが、そのまま視聴されます。
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どんな規模でも、安全にストリーミング。
プライバシーファーストのインフラストラクチャ
Kinescopeは、お客様が選択しない限り視聴者データを収集しません。GDPRおよびCCPAに初日から準拠しています。
グローバルCDN
高性能コンテンツ配信ネットワークにより、動画は世界中どこでも瞬時に読み込まれます。
スケーラブルな配信
マルチレイヤーキャッシング、インテリジェントルーティング、CMAFおよびLL-HLSプロトコル — 動画の高速読み込みを保証するすべてが揃っています。
「よりクリーンな体験のためにYouTubeからKinescopeに切り替えました。広告がなく、プライバシー保護が向上し、動画の公開先を完全に制御できるからです。」
創業者、オンラインスクール
何千もの企業に信頼されています
150+
サービス提供国数
1900万
1日あたりの視聴分数
1,000+
アクティブアカウント数
99.98% 稼働時間
数百万本の動画をホストし、年々着実に成長を続けています。
よくある質問 (FAQ)
お探しの答えが見つかりませんか？こちらをご覧ください： ヘルプセンター.
はい。Kinescopeを無料でご利用いただけます。無料プランでは、月間最大100分の動画ストレージと200GBのCDNトラフィックがご利用いただけます。ライブ配信については、セッションは20分まで、同時視聴者は最大20名に制限されます。このプランは無期限で無料です（トライアル期間はなく、カード情報も不要です）。
ご心配なく。動画はオンラインのまま、削除されたりはしません。有料プランへの切り替えを促すリマインダーが表示されるだけです。著しく高いリソース消費が確認された場合には、お客様のご計画通りに進行しているか確認するため、当社からご連絡いたします。
最初の月の請求書は、翌月の初めにお送りします。契約期間の縛りや隠れた費用はありません。いつでもプランのアップグレードやダウングレードが可能で、違約金はかかりません。お支払いはカード決済と銀行振込に対応しています。請求書は「請求」セクションでご確認いただけます。
埋め込みは簡単です。各動画に提供される埋め込みコードを使用でき、サイトのデザインに合わせてアダプティブ（可変）と固定のオプションから選択できます。
各動画の詳細な分析データには、視聴回数、エンゲージメント、視聴者の行動分析が含まれ、コンテンツの最適化に役立ちます。視聴者の所在地やデバイスも追跡できます。