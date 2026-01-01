すでにお使いのあらゆるLMSと連携

Kinescopeは既存のツールにスムーズに溶け込みます — 作り直しやプラットフォームの乗り換えは不要です。Udemy、Canvas、Moodle、iSpring、Teachable、Webflow、WordPress、または公開APIを介した独自LMSと連携できます。

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