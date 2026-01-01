あなたのSaaSプロダクトのための動画レイヤー

API-firstのプレーヤー、あらゆるスタックに対応するSDK、完全なホワイトラベル、そしてチームではなく顧客の規模に合わせてスケールする従量課金。月額€10から、シート単位の上乗せ料金なしで。

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48か国・6,000社以上に選ばれ、その輪は広がり続けています

動画のためのインフラを、インフラの価格で

プロダクトチームがMuxやCloudflare Streamで検討しているのと同じAPI-firstツールキット — プレーヤー、ダッシュボード、ホワイトラベル、分析まで最初から含まれています。月額€10から。

API-firstで設計

ダッシュボードのすべての操作にAPIの同等機能があります — アップロード、トランスコード、アクセス制御、分析。動画をアプリの横に貼り付けたiframeではなく、本物のプロダクト機能として提供できます。

  • 完全なREST APIとネイティブSDK
  • すべての再生イベントに対応するWebhook
  • 全プランでAIアシスタント向けMCPサーバー

あなたのプロダクトの中にネイティブに溶け込む

顧客に見えるのはあなたのプロダクトであり、私たちのものではありません。プレーヤーの色をカスタマイズし、自社ロゴ（またはロゴなし）、配信には自社ドメインを使えます。

  • すべての有料プランで完全なホワイトラベル
  • 独自の配信ドメイン（videos.yourbrand.com）
  • マルチテナントSaaS向けのテナント別設定

すでにお使いのあらゆるLMSと連携

Kinescopeは既存のツールにスムーズに溶け込みます — 作り直しやプラットフォームの乗り換えは不要です。Udemy、Canvas、Moodle、iSpring、Teachable、Webflow、WordPress、または公開APIを介した独自LMSと連携できます。

Vimeo、Mux、YouTubeからの移行をお考えですか？ Superプランではライブラリをこちらで移行し、メタデータとフォルダ構造を無料で保持します。ほとんどの移行は1週間以内に完了します。

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コンテンツと顧客データを、あなたの管理下に

動画の保護

DRM暗号化（Widevine + FairPlay）により、動画は許可されたセッションでのみ再生できます。さらに重ねて強化できます — 動的ウォーターマークが受講者のIDを全フレームに焼き込み、パスワードやワンタイムコードで入室を制御し、メールの許可リストで特定のコホートにアクセスを限定します。

スマート分析

レッスンごとのエンゲージメント、離脱ポイント、視聴完了率を可視化し、どのモジュールで受講者が離れるか、どのレッスンが繰り返し見られているか、誰がどこでつまずいているかが分かります。分析データはLMSに組み込むことも、API経由で取得することもできます。

動画で浮いた予算を、より良いコースに。

全機能をすべてのプランで提供 — DRM、アダプティブストリーミング、分析、ホワイトラベル — しかも更新時にも変わらない価格で。典型的な3つの規模で支払額を比べ、予算をより賢く使いましょう。

構成
ライブラリ
受講者数
ストレージ
配信/月
Kinescope
Vimeo
小規模スクール
50時間
受講者500人 × 月4時間
350 GB
〜5 TB
〜€120/月 / 〜€1,500/年
Enterprise、$15,000〜$35,000/年
中規模EdTech
600時間
受講者25,000人 × 月4時間
4.2 TB
〜250 TB
〜€2,400/月 / 〜€29,000/年
Enterprise、$50,000〜$125,000/年*
大学規模
3,000時間
受講者100,000人 × 月6時間
21 TB
〜1,500 TB
〜€10,000/月 / 〜€120,000/年
Enterprise、6桁のカスタム価格

*ストレージ = ライブラリ時間 × 7 GB/時（オリジナルファイルと全解像度を合わせた平均容量）。配信 = 視聴時間 × 2.5 GB/時（1人の視聴者に回線に合わせて配信される平均ファイルサイズ）。

*B2B SaaS契約価格をまとめたVendrの2026年データベースに基づく価格帯。Vimeoの有料プラン（Starter €8、Standard €19、Advanced €69）は帯域を月2 TBに制限し、DRMを含みません — 実際の規模のEdTech構成は必ずEnterpriseに行き着きます。

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«Kinescope's affordable, scalable, and accessible video solution has been a game-changer, empowering us to deliver world-class education to hundreds of thousands.»
Eriky Kunitake
Head of Business & Operations, Ada (500K+ learners)
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MuxやCloudflare Streamのような従量課金のない動画インフラ

Kinescopeは、SaaSグレードのフルスタック — REST APIとSDK、Webhook、ホワイトラベル、DRM、署名付きURL、マルチテナントのブランディング、エンゲージメント分析 — を、月額€10からのすべての有料プランで提供します。ストレージと帯域は無制限、動画本数の制限もありません。

Mux、Cloudflare Stream、Vimeoからの移行ですか？ 移行はこちらで対応します — SuperおよびMegaプランでは無料です。ライブラリを移行し、メタデータを保持し、SDKの認証とWebhookを当社側で再構築します。通常は1週間以内で完了します。

よくある質問

お探しの答えが見つかりませんか？こちらをご覧ください： ヘルプセンター.

はい。Swift、Kotlin、React、React Native、Vue、Flutter、JavaScript向けのSDKを使えば、プレーヤーをネイティブコンポーネントとしてレンダリングできます。プレーヤーは自社のデザインシステムに従い、すべての再生イベントをフックとして公開するため、視聴データは別のダッシュボードではなく自社の分析基盤に直接流れ込みます。
はい。プロジェクト単位でブランディングを適用できます — テナントごとに色、ロゴ、独自ドメイン、アクセスルールを個別に設定可能です。完全にプログラマブルなので、新規顧客のアカウントを作成するのと同じAPI呼び出しで、ブランド付きの動画環境を立ち上げられます。
ほとんどの場合、承認されます。初日からGDPR準拠（Kinescope B.V.、オランダ）、データはEEAインフラ内に保管、DRMはWidevine + FairPlay、MegaプランではSAML SSO、視聴者の識別情報にスコープされた署名付きURL、そして完全な監査ログを備えています。SOC 2のドキュメントはご要望に応じてご提供します。
お支払いはストレージ、配信、そしてアップロード時の一度限りのトランスコード料金です。ストレージとトランスコードはホストするコンテンツ量に依存し、受講者数には依存しません。視聴量に応じて増えるのは配信だけです。具体的な金額は料金計算ツールでご確認ください。
Kinescope B.V.はオランダのEmmenに拠点を置き、GDPRのもとで運営しています。受講者の個人データは保存しません — 受講者情報はお客様のLMSに保持され、Kinescopeはその背後の動画インフラを担います。Kinescopeが保持するデータ（動画ファイル、集計された再生分析）はEEAインフラ内にとどまります。詳細はプライバシーポリシーをご覧ください。

動画があなたのコースにもたらす力を、体験してください。

Kinescopeのすべての機能をお試しください。クレジットカードは不要です。

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