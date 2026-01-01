48か国・6,000社以上に選ばれ、その輪は広がり続けています
動画のためのインフラを、インフラの価格で
プロダクトチームがMuxやCloudflare Streamで検討しているのと同じAPI-firstツールキット — プレーヤー、ダッシュボード、ホワイトラベル、分析まで最初から含まれています。月額€10から。
API-firstで設計
ダッシュボードのすべての操作にAPIの同等機能があります — アップロード、トランスコード、アクセス制御、分析。動画をアプリの横に貼り付けたiframeではなく、本物のプロダクト機能として提供できます。
- 完全なREST APIとネイティブSDK
- すべての再生イベントに対応するWebhook
- 全プランでAIアシスタント向けMCPサーバー
あなたのプロダクトの中にネイティブに溶け込む
顧客に見えるのはあなたのプロダクトであり、私たちのものではありません。プレーヤーの色をカスタマイズし、自社ロゴ（またはロゴなし）、配信には自社ドメインを使えます。
- すべての有料プランで完全なホワイトラベル
- 独自の配信ドメイン（videos.yourbrand.com）
- マルチテナントSaaS向けのテナント別設定
コンテンツと顧客データを、あなたの管理下に
動画の保護
DRM暗号化（Widevine + FairPlay）により、動画は許可されたセッションでのみ再生できます。さらに重ねて強化できます — 動的ウォーターマークが受講者のIDを全フレームに焼き込み、パスワードやワンタイムコードで入室を制御し、メールの許可リストで特定のコホートにアクセスを限定します。
スマート分析
レッスンごとのエンゲージメント、離脱ポイント、視聴完了率を可視化し、どのモジュールで受講者が離れるか、どのレッスンが繰り返し見られているか、誰がどこでつまずいているかが分かります。分析データはLMSに組み込むことも、API経由で取得することもできます。
動画で浮いた予算を、より良いコースに。
全機能をすべてのプランで提供 — DRM、アダプティブストリーミング、分析、ホワイトラベル — しかも更新時にも変わらない価格で。典型的な3つの規模で支払額を比べ、予算をより賢く使いましょう。
*ストレージ = ライブラリ時間 × 7 GB/時（オリジナルファイルと全解像度を合わせた平均容量）。配信 = 視聴時間 × 2.5 GB/時（1人の視聴者に回線に合わせて配信される平均ファイルサイズ）。
*B2B SaaS契約価格をまとめたVendrの2026年データベースに基づく価格帯。Vimeoの有料プラン（Starter €8、Standard €19、Advanced €69）は帯域を月2 TBに制限し、DRMを含みません — 実際の規模のEdTech構成は必ずEnterpriseに行き着きます。
MuxやCloudflare Streamのような従量課金のない動画インフラ
Mux、Cloudflare Stream、Vimeoからの移行ですか？ 移行はこちらで対応します — SuperおよびMegaプランでは無料です。ライブラリを移行し、メタデータを保持し、SDKの認証とWebhookを当社側で再構築します。通常は1週間以内で完了します。
よくある質問
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