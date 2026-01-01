プロフェッショナルなホスティングあなたの動画のための

動画に関するすべてを一つで：ホスティング、DRM保護、簡単な統合、視聴分析。

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48か国で6,000社以上のクライアントに信頼されています（さらに拡大中）

すべてをカバーする単一の動画ホスティングプラットフォーム

高速アップロード

動画を手動でアップロード、または他のプラットフォームから自動インポートできます。
簡単な埋め込み

自動生成された埋め込みコード。どこでも高速でレスポンシブな動画再生。
動画保護

DRM、ドメイン制限、パスワード保護、視聴者リスト — コンテンツを安全に守ります。
カスタマイズ可能なプレーヤー

ブランドデザインに合わせたカスタムロゴ、カラー、コントロール
内蔵CDN

グローバルインフラにより、高速な保存とシームレスな再生を実現
アナリティクス

視聴者の行動を分析して、コンテンツを改善。
高速アップロード

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簡単な埋め込み

自動生成された埋め込みコード。どこでも高速でレスポンシブな動画再生。

動画保護

DRM、ドメイン制限、パスワード保護、視聴者リスト — コンテンツを安全に守ります。

カスタマイズ可能なプレーヤー

ブランドデザインに合わせたカスタムロゴ、カラー、コントロール

内蔵CDN

グローバルインフラにより、高速な保存とシームレスな再生を実現

アナリティクス

視聴者の行動を分析して、コンテンツを改善。

最大限の保護を備えた動画ホスティングサービス

あらゆる環境で動画の安定再生と完全な管理を保証します。このプラットフォームでは、レスポンシブHTMLコードを使用して、ウェブサイト、LMSプラットフォーム、企業システムへの動画埋め込みを簡単に行えます。

DRM技術、プライバシー設定、ドメインや地域に基づく埋め込み制限により、不正アクセスを防ぎます。

何千もの企業に信頼されています

7,300万

クラウドに保存された動画

1,900万

1日あたりの視聴分数

前年比 +75%

過去1年間のトラフィック成長率

稼働率 99.98%

SLAによって保証されています

開発者による、開発者のための

メディアAPI

柔軟で多機能なAPIにより、コンテンツのアップロード、トランスコード（最大4K対応）、保護、配信が可能です。

SDKキット

Swift、Kotlin、Flutter、Vue、React向けSDK — どのアプリケーションにもプレーヤーを埋め込めます。

統合

KinescopeをZoom、Marketo、Kahoot!、その他既に使用しているツールと接続。

Vimeo、YouTube、または他のサービスから移行する必要がありますか？

当社の専門チームが、現在のプラットフォームからKinescopeへの動画ライブラリ全体の移行をサポートします。

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すべてのプレーヤー機能が、無料プランで利用可能です。

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よくある質問 (FAQ)

お探しの答えが見つかりませんか？こちらをご覧ください： ヘルプセンター.

はい。Kinescopeは無料で利用可能で、保存できる動画は最大100分、CDNトラフィックは月あたり最大200GBです。ライブストリーミングの場合、セッションは最大20分、同時視聴者は20人までに制限されます。このプランは永久に無料で、試用期間やクレジットカードの登録も不要です。
心配いりません。動画はオンラインのままで影響はありません。単に有料プランへの切り替えを促す通知が届くだけです。もし異常に高いリソース消費が見られた場合は、計画通りに進んでいるか確認するためにこちらから連絡します。
請求書は翌月の初めに、最初の月分として届きます。契約の縛りや隠れた料金はなく、アップグレードやダウングレードもいつでもペナルティなしで可能です。支払い方法はカード決済と銀行振込に対応しています。請求書は「請求」セクションで確認できます。
埋め込みは簡単で、各動画に用意された埋め込みコードを使用します。レスポンシブ（自動調整）タイプと固定サイズタイプがあり、サイトのデザインに合わせて選べます。
各動画に対して詳細な分析データを提供しており、再生回数、エンゲージメント、視聴者の行動などを把握できます。これにより、コンテンツの最適化が可能です。また、視聴者の地域や使用デバイスも追跡できます。
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