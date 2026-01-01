48か国で6,000社以上のクライアントに信頼されています（さらに拡大中）
すべてをカバーする単一の動画ホスティングプラットフォーム
高速アップロード
動画を手動でアップロード、または他のプラットフォームから自動インポートできます。
簡単な埋め込み
自動生成された埋め込みコード。どこでも高速でレスポンシブな動画再生。
動画保護
DRM、ドメイン制限、パスワード保護、視聴者リスト — コンテンツを安全に守ります。
カスタマイズ可能なプレーヤー
ブランドデザインに合わせたカスタムロゴ、カラー、コントロール
内蔵CDN
グローバルインフラにより、高速な保存とシームレスな再生を実現
アナリティクス
視聴者の行動を分析して、コンテンツを改善。
最大限の保護を備えた動画ホスティングサービス
あらゆる環境で動画の安定再生と完全な管理を保証します。このプラットフォームでは、レスポンシブHTMLコードを使用して、ウェブサイト、LMSプラットフォーム、企業システムへの動画埋め込みを簡単に行えます。
DRM技術、プライバシー設定、ドメインや地域に基づく埋め込み制限により、不正アクセスを防ぎます。
DRM技術、プライバシー設定、ドメインや地域に基づく埋め込み制限により、不正アクセスを防ぎます。
何千もの企業に信頼されています
7,300万
クラウドに保存された動画
1,900万
1日あたりの視聴分数
前年比 +75%
過去1年間のトラフィック成長率
稼働率 99.98%
SLAによって保証されています
開発者による、開発者のための
メディアAPI
柔軟で多機能なAPIにより、コンテンツのアップロード、トランスコード（最大4K対応）、保護、配信が可能です。
SDKキット
Swift、Kotlin、Flutter、Vue、React向けSDK — どのアプリケーションにもプレーヤーを埋め込めます。
統合
KinescopeをZoom、Marketo、Kahoot!、その他既に使用しているツールと接続。
Vimeo、YouTube、または他のサービスから移行する必要がありますか？
当社の専門チームが、現在のプラットフォームからKinescopeへの動画ライブラリ全体の移行をサポートします。
よくある質問 (FAQ)
お探しの答えが見つかりませんか？こちらをご覧ください： ヘルプセンター.
はい。Kinescopeは無料で利用可能で、保存できる動画は最大100分、CDNトラフィックは月あたり最大200GBです。ライブストリーミングの場合、セッションは最大20分、同時視聴者は20人までに制限されます。このプランは永久に無料で、試用期間やクレジットカードの登録も不要です。
心配いりません。動画はオンラインのままで影響はありません。単に有料プランへの切り替えを促す通知が届くだけです。もし異常に高いリソース消費が見られた場合は、計画通りに進んでいるか確認するためにこちらから連絡します。
請求書は翌月の初めに、最初の月分として届きます。契約の縛りや隠れた料金はなく、アップグレードやダウングレードもいつでもペナルティなしで可能です。支払い方法はカード決済と銀行振込に対応しています。請求書は「請求」セクションで確認できます。
埋め込みは簡単で、各動画に用意された埋め込みコードを使用します。レスポンシブ（自動調整）タイプと固定サイズタイプがあり、サイトのデザインに合わせて選べます。
各動画に対して詳細な分析データを提供しており、再生回数、エンゲージメント、視聴者の行動などを把握できます。これにより、コンテンツの最適化が可能です。また、視聴者の地域や使用デバイスも追跡できます。