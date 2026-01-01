プレーヤーの動作を見る
必要なものがすべて揃ったワンソリューション
妥協のない高品質
4K解像度対応、高速読み込み、シームレスな再生
ユニバーサル互換性
あらゆる言語、デバイス、画面解像度に対応
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ホワイトラベル
ブランドデザインに合わせたカスタムロゴ、カラー、コントロール
あなたの動画は完全に保護されます。以上です。
内蔵のプライバシーツールが、あなたの作成したすべてのコンテンツを保護します。
ダウンロード保護
DRMとアクセス制限により、動画が不正にダウンロードされるのを防ぎます。
プライバシー設定
チームメンバーの権限を管理します。視聴者のアクセスは、ドメイン、パスワード、またはプライベートリンクで許可できます — 決めるのはあなたです。
視聴者を把握する
エンゲージメント
CTAボタン、リード獲得フォーム、注釈、チャプター — すべてプレーヤー内で直接利用可能。
アクセス制御
ドメイン、プロジェクト設定、プレーヤー設定によってアクセスを制限します。
データ統合
行動データを活用して、リマーケティング、類似オーディエンス作成、コンテンツ最適化を行います。
開発者向けに設計されています
イベントをキャプチャし、自分のロジックを構築し、JS APIを使ってプレーヤーの動作や外観を制御します。開発環境向けの使いやすいSDKも用意されています。