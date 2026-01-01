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妥協のない高品質

4K解像度対応、高速読み込み、シームレスな再生
ユニバーサル互換性

あらゆる言語、デバイス、画面解像度に対応
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ブランドデザインに合わせたカスタムロゴ、カラー、コントロール
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あなたの動画は完全に保護されます。以上です。

内蔵のプライバシーツールが、あなたの作成したすべてのコンテンツを保護します。

ダウンロード保護

DRMとアクセス制限により、動画が不正にダウンロードされるのを防ぎます。

プライバシー設定

チームメンバーの権限を管理します。視聴者のアクセスは、ドメイン、パスワード、またはプライベートリンクで許可できます — 決めるのはあなたです。

視聴者を把握する

エンゲージメント

CTAボタン、リード獲得フォーム、注釈、チャプター — すべてプレーヤー内で直接利用可能。

アクセス制御

ドメイン、プロジェクト設定、プレーヤー設定によってアクセスを制限します。

データ統合

行動データを活用して、リマーケティング、類似オーディエンス作成、コンテンツ最適化を行います。

開発者向けに設計されています

イベントをキャプチャし、自分のロジックを構築し、JS APIを使ってプレーヤーの動作や外観を制御します。開発環境向けの使いやすいSDKも用意されています。
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