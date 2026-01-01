Reprodutor de vídeo online para sites e cursos — sem anúncios e até 4K

Atraia olhares: personalização, ajustes finos, análise e qualidade até 4K. O player rápido, adaptável e sem anúncios.

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Tudo o que você precisa em uma única solução

Qualidade sem pagamento adicional

Até 4K, carregamento leve e reprodução sem travamentos.
Compatibilidade universal

Qualquer idioma, dispositivo, ou resolução da tela.
Liberdade de anúncios

Sem publicidade de terceiros ou recomendações invasivas.
Marca branca

Logo, cores e controles ajustados ao design e às necessidades da sua marca.
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Seus vídeos estão protegidos. Ponto final.

Ferramentas de privacidade integradas ajudam a proteger tudo o que você cria.

Proteção contra download

DRM e as restrições de acesso ajudam a proteger seus vídeos contra downloads não autorizados.

Configurações de privacidade

Gerencie as permissões dos membros da equipe. Permita o acesso do público por domínio, senha ou link privado — você decide.

Entenda seu espectador

Engajamento

Botões CTA, formulários de captura, anotações e sumário — tudo direto no player.

Controle de acesso

Restrinja o acesso por domínio, configurações do projeto e configuração do player.

Integração de dados

Utilize dados comportamentais para remarketing, públicos semelhantes e otimização de conteúdo.

Capacidade para desenvolvedores

Capture eventos, construa sua lógica, controle comportamento e aparência do player via JS API. SDKs prontos para seus ambientes de desenvolvimento.
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