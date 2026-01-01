Reprodutor de vídeo online para sites e cursos — sem anúncios e até 4K
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O player em ação
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Até 4K, carregamento leve e reprodução sem travamentos.
Qualquer idioma, dispositivo, ou resolução da tela.
Sem publicidade de terceiros ou recomendações invasivas.
Logo, cores e controles ajustados ao design e às necessidades da sua marca.
Seus vídeos estão protegidos. Ponto final.
Ferramentas de privacidade integradas ajudam a proteger tudo o que você cria.
Proteção contra download
DRM e as restrições de acesso ajudam a proteger seus vídeos contra downloads não autorizados.
Configurações de privacidade
Gerencie as permissões dos membros da equipe. Permita o acesso do público por domínio, senha ou link privado — você decide.
Entenda seu espectador
Engajamento
Botões CTA, formulários de captura, anotações e sumário — tudo direto no player.
Controle de acesso
Restrinja o acesso por domínio, configurações do projeto e configuração do player.
Integração de dados
Utilize dados comportamentais para remarketing, públicos semelhantes e otimização de conteúdo.