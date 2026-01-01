Pirataria de vídeo não é pirataria de software

A maior parte dos fornecedores que aparecem em buscas por “antipirataria” protege executáveis: jogos, aplicativos, chaves de licença. É um problema real e eles resolvem bem — mas não é o seu problema, se o que você vende é vídeo.

Um arquivo de vídeo precisa ser descriptografado para ser assistido, então a proteção vive no stream, na troca de licença e no player. O Kinescope cobre esse caminho de ponta a ponta: multi-DRM no arquivo, marca d’água nos quadros, links assinados e regras de domínio na entrega, e o seu próprio backend decidindo quem recebe a chave.