Proteção contra piratariapara vídeos e cursos online

Impeça que o vídeo pago seja baixado, republicado e repassado — com DRM de nível profissional, marca d’água dinâmica e regras de acesso incluídos em todos os planos pagos.

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Mais de 6.000 clientes em 48 países e crescendo

Por onde o vídeo pago realmente vaza

Quatro rotas respondem por quase todo vazamento. Cada uma pede um controle diferente — por isso um recurso sozinho nunca resolve.
Baixado direto da página

Extensões de navegador e ferramentas como SaveFrom ou VLC puxam o arquivo original de uma página de vídeo comum em um clique. Com o DRM ativo, todas as resoluções são criptografadas no nível do arquivo: o que chega ao disco é conteúdo cifrado que nenhum player abre.
Republicado no site de outra pessoa

Um código de embed copiado transforma sua aula paga em conteúdo gratuito em outro domínio. A restrição por domínio prende a reprodução aos sites que você aprova, incluindo subdomínios, e os links assinados expiram no prazo que você definir.
Gravado da tela

A captura de tela é uma ação do sistema operacional, então nenhuma plataforma bloqueia isso em todo lugar. O Kinescope bloqueia onde o sistema permite, e a marca d’água dinâmica grava o nome, o e-mail ou o ID do espectador em cada quadro — um vazamento aponta direto para quem o fez.
Um login compartilhado com todo mundo

A pirataria mais barata é uma senha repassada no grupo do WhatsApp. Códigos de uso único com limite de sessões e expiração, domínios de e-mail aprovados e SSO no plano Mega mantêm uma compra para um espectador.
Baixado direto da página

Extensões de navegador e ferramentas como SaveFrom ou VLC puxam o arquivo original de uma página de vídeo comum em um clique. Com o DRM ativo, todas as resoluções são criptografadas no nível do arquivo: o que chega ao disco é conteúdo cifrado que nenhum player abre.

Republicado no site de outra pessoa

Um código de embed copiado transforma sua aula paga em conteúdo gratuito em outro domínio. A restrição por domínio prende a reprodução aos sites que você aprova, incluindo subdomínios, e os links assinados expiram no prazo que você definir.

Gravado da tela

A captura de tela é uma ação do sistema operacional, então nenhuma plataforma bloqueia isso em todo lugar. O Kinescope bloqueia onde o sistema permite, e a marca d’água dinâmica grava o nome, o e-mail ou o ID do espectador em cada quadro — um vazamento aponta direto para quem o fez.

Um login compartilhado com todo mundo

A pirataria mais barata é uma senha repassada no grupo do WhatsApp. Códigos de uso único com limite de sessões e expiração, domínios de e-mail aprovados e SSO no plano Mega mantêm uma compra para um espectador.

O que uma proteção contra pirataria precisa cobrir

Multi-DRM, não um fornecedor só

O Widevine cobre Chrome, Edge e Android; o FairPlay cobre Safari, iOS e macOS. São necessários os dois — juntos alcançam mais de 95% dos aparelhos que seus alunos realmente usam.

Marca d’água dinâmica

Uma marca que carrega a identidade do próprio espectador transforma um vazamento anônimo em rastreável. Logotipo fixo não intimida ninguém; a marca por espectador muda a conta para quem pensa em compartilhar.

Links assinados com expiração

URLs de reprodução assinadas e com prazo impedem hotlinking e links que continuam circulando muito depois de o acesso ter acabado.

Restrição por domínio

Embeds que só tocam nos domínios que você aprova, com suporte a subdomínios — ou nenhum embed, quando você quer entrega apenas por link direto.

Controle de sessão e acesso

Senha por vídeo, códigos de uso único, limite de sessões, domínios de e-mail aprovados e SSO. Seu backend de autenticação continua decidendo quem recebe a chave.

Proteção que preserva seus dados

Curvas de retenção, pontos de abandono, espectadores em tempo real e geografia funcionam igual ao vídeo sem proteção. Segurança que cega a sua análise não é uma troca que valha a pena.

O que cada camada realmente impede

Nenhum controle sozinho cobre tudo, e quem promete proteção total está exagerando. Este é o mapa honesto — empilhe as camadas e as brechas fecham.

Camada de proteção
O que impede
O que não impede
Senha na página
Desconhecidos abrindo o link
Download, republicação e gravação — tudo depois do login
Link assinado com expiração
Hotlinking e links que sobrevivem ao acesso
Um download feito enquanto o link ainda é válido
Restrição por domínio
Seu embed tocando em outros sites
Qualquer coisa que aconteça na sua própria página
DRM (Widevine + FairPlay)
Download, ripagem e extração do arquivo
Uma câmera ou placa de captura apontada para a tela
Marca d’água dinâmica
Vazamento anônimo — cada quadro identifica o espectador
O ato de gravar em si
Todas as camadas juntas
Todas as rotas acima, em uma única configuração
Nada que continue impossível de rastrear até um espectador
Ver o que está incluído
Como funciona o nosso DRM

Pirataria de vídeo não é pirataria de software

A maior parte dos fornecedores que aparecem em buscas por “antipirataria” protege executáveis: jogos, aplicativos, chaves de licença. É um problema real e eles resolvem bem — mas não é o seu problema, se o que você vende é vídeo.

Um arquivo de vídeo precisa ser descriptografado para ser assistido, então a proteção vive no stream, na troca de licença e no player. O Kinescope cobre esse caminho de ponta a ponta: multi-DRM no arquivo, marca d’água nos quadros, links assinados e regras de domínio na entrega, e o seu próprio backend decidindo quem recebe a chave.

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«A solução de vídeo acessível, escalável e de fácil uso do Kinescope foi uma virada de jogo, permitindo que entregássemos educação de classe mundial a centenas de milhares de alunos.»

Eriky Kunitake, Head of Business & Operations, Ada (500.000+ alunos · migrou do Mux para o Kinescope)
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Proteção não deveria exigir contrato enterprise

Na maioria das plataformas, a proteção é justamente o recurso que empurra você para um plano anual sob consulta. No Kinescope, DRM, marca d’água e controles de acesso vêm em todos os planos pagos a partir de €10/mês, e a entrega protegida custa o mesmo que a comum.

Já hospeda em outro lugar? Traga a biblioteca — a migração é gratuita nos planos Super e Mega, com todos os metadados preservados, normalmente concluída em uma semana ou menos.

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FAQ

Não encontrou a resposta que precisa? Consulte nossa Help Center.

É a cópia e a redistribuição de conteúdo pago sem autorização: aulas baixadas e revendidas, links repassados em grupos, gravações de tela circulando no Telegram. Para vídeo, a proteção contra isso combina quatro coisas: criptografia DRM no arquivo, marca d’água que identifica o espectador, links assinados que expiram e regras de acesso que decidem quem recebe a chave de reprodução.
Hospede as aulas em uma plataforma com DRM em vez de um serviço público. No Kinescope, o DRM é um botão por projeto: todo upload é criptografado com Widevine e FairPlay, a marca d’água dinâmica torna qualquer gravação rastreável e as regras de acesso limitam o compartilhamento de senha. Veja também como funciona o nosso DRM.
Em parte. O Kinescope bloqueia a captura em iOS, Android, macOS e Windows onde o sistema permite. Nada bloqueia em todo lugar, porque a captura de tela é uma ação do sistema operacional — e qualquer fornecedor que prometa o contrário está exagerando. É para isso que existe a marca d’água dinâmica: a gravação continua carregando o nome e o e-mail do espectador em cada quadro.
Não. Widevine e FairPlay são nativos dos navegadores e sistemas atuais, então o espectador aperta play e não percebe nada. O Kinescope opera os servidores de licença e a troca de chaves; você só ativa a proteção por projeto.
Está incluída. O DRM vem em todos os planos pagos a partir de €10/mês, e a entrega protegida custa o mesmo que a entrega comum — sem taxa por play e sem contrato enterprise para liberar o recurso.
Sim. A proteção viaja com o embed, então funciona em Moodle, Canvas, Teachable, Thinkific, Hotmart e qualquer plataforma que aceite um código de embed — sem plugin para você nem para o aluno.
Sim, com a marca d’água dinâmica ativa. A sessão de cada espectador grava o identificador dele nos quadros, então a cópia vazada aponta a conta de origem. Somado aos registros de acesso, isso costuma bastar para fechar a brecha em vez de ficar no palpite.

Proteja o que você vende, a partir de €10/mês

DRM, marca d’água e regras de acesso em todos os planos pagos. Sem cartão de crédito.

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