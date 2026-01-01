Proteção contra piratariapara vídeos e cursos online
Impeça que o vídeo pago seja baixado, republicado e repassado — com DRM de nível profissional, marca d’água dinâmica e regras de acesso incluídos em todos os planos pagos.
Mais de 6.000 clientes em 48 países e crescendo
Por onde o vídeo pago realmente vaza
Extensões de navegador e ferramentas como SaveFrom ou VLC puxam o arquivo original de uma página de vídeo comum em um clique. Com o DRM ativo, todas as resoluções são criptografadas no nível do arquivo: o que chega ao disco é conteúdo cifrado que nenhum player abre.
Um código de embed copiado transforma sua aula paga em conteúdo gratuito em outro domínio. A restrição por domínio prende a reprodução aos sites que você aprova, incluindo subdomínios, e os links assinados expiram no prazo que você definir.
A captura de tela é uma ação do sistema operacional, então nenhuma plataforma bloqueia isso em todo lugar. O Kinescope bloqueia onde o sistema permite, e a marca d’água dinâmica grava o nome, o e-mail ou o ID do espectador em cada quadro — um vazamento aponta direto para quem o fez.
A pirataria mais barata é uma senha repassada no grupo do WhatsApp. Códigos de uso único com limite de sessões e expiração, domínios de e-mail aprovados e SSO no plano Mega mantêm uma compra para um espectador.
O que uma proteção contra pirataria precisa cobrir
Multi-DRM, não um fornecedor só
Marca d’água dinâmica
Links assinados com expiração
Restrição por domínio
Controle de sessão e acesso
Proteção que preserva seus dados
O que cada camada realmente impede
Nenhum controle sozinho cobre tudo, e quem promete proteção total está exagerando. Este é o mapa honesto — empilhe as camadas e as brechas fecham.
Pirataria de vídeo não é pirataria de software
A maior parte dos fornecedores que aparecem em buscas por “antipirataria” protege executáveis: jogos, aplicativos, chaves de licença. É um problema real e eles resolvem bem — mas não é o seu problema, se o que você vende é vídeo.
Um arquivo de vídeo precisa ser descriptografado para ser assistido, então a proteção vive no stream, na troca de licença e no player. O Kinescope cobre esse caminho de ponta a ponta: multi-DRM no arquivo, marca d’água nos quadros, links assinados e regras de domínio na entrega, e o seu próprio backend decidindo quem recebe a chave.
«A solução de vídeo acessível, escalável e de fácil uso do Kinescope foi uma virada de jogo, permitindo que entregássemos educação de classe mundial a centenas de milhares de alunos.»
Proteção não deveria exigir contrato enterprise
Na maioria das plataformas, a proteção é justamente o recurso que empurra você para um plano anual sob consulta. No Kinescope, DRM, marca d’água e controles de acesso vêm em todos os planos pagos a partir de €10/mês, e a entrega protegida custa o mesmo que a comum.
Já hospeda em outro lugar? Traga a biblioteca — a migração é gratuita nos planos Super e Mega, com todos os metadados preservados, normalmente concluída em uma semana ou menos.
FAQ
Não encontrou a resposta que precisa? Consulte nossa Help Center.
Proteja o que você vende, a partir de €10/mês
DRM, marca d’água e regras de acesso em todos os planos pagos. Sem cartão de crédito.