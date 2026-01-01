Vídeoque se paga ao longo do funil

Player com a sua marca e sem anúncios, analytics por página, CTAs dentro do player e gestão de biblioteca com IA — todas as ferramentas essenciais de video marketing em um só produto, a partir de €10/mês.

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Aproveite mais de cada vídeo

As ferramentas integradas do Kinescope fazem cada upload se pagar, com analytics aprofundada, um player que engaja e ferramentas de biblioteca com IA.

Veja o que realmente engaja

A analytics por página mostra onde seu vídeo toca, quem está assistindo e quais páginas ou fontes geram mais engajamento. Pontos de queda e taxas de conclusão detalhados por referência, país e dispositivo.

Converta espectadores dentro do player

CTAs ao final do vídeo levam o espectador para uma landing page, um formulário de cadastro ou qualquer próxima ação. Anotações e capítulos mantêm a atenção dentro do próprio player.

Gerencie tudo com IA

Assistentes com suporte a MCP, como Claude ou Cursor, se conectam direto à sua biblioteca no Kinescope — então seu time pesquisa vídeos, extrai relatórios de engajamento e atualiza títulos ou descrições em massa, tudo a partir de uma janela de chat. Incluído em todos os planos, até no Free.

Conecte o Kinescope à stack que você já usa

Adicione vídeo ao Webflow, WordPress, Squarespace, Notion, landing pages do HubSpot — onde você quiser. Um único código de incorporação para copiar e colar, sem precisar de desenvolvedor. Mas temos API e SDKs, se você quiser.

Personalize o player para que ele faça parte da sua marca e envie eventos de engajamento para o seu CRM por meio de webhooks.

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Uma solução de vídeo para cada etapa do funil

Descoberta

Códigos de incorporação prontos para SEO e IA, legendas geradas automaticamente (mais de 90 idiomas), player com a sua marca e páginas de exibição para uma primeira impressão impecável via link direto.
Consideração

Timestamps e descrições gerados por IA, interface do player em vários idiomas, transmissão ao vivo com chat dentro do player para webinars e Q&As (com gravações automáticas para replays sob demanda) e playlists para conteúdos relacionados.
Conversão

Banners de CTA interativos na linha do tempo do vídeo, botões de CTA ao final do vídeo, formulários de captura de leads dentro do player e páginas de exibição white-label com o seu logo clicável.
Fidelização

Organização por projeto com permissões de workspace, editor de vídeo no navegador para ajustes rápidos, além de DRM e controles de acesso para conteúdo exclusivo de clientes.
Descoberta

Códigos de incorporação prontos para SEO e IA, legendas geradas automaticamente (mais de 90 idiomas), player com a sua marca e páginas de exibição para uma primeira impressão impecável via link direto.

Consideração

Timestamps e descrições gerados por IA, interface do player em vários idiomas, transmissão ao vivo com chat dentro do player para webinars e Q&As (com gravações automáticas para replays sob demanda) e playlists para conteúdos relacionados.

Conversão

Banners de CTA interativos na linha do tempo do vídeo, botões de CTA ao final do vídeo, formulários de captura de leads dentro do player e páginas de exibição white-label com o seu logo clicável.

Fidelização

Organização por projeto com permissões de workspace, editor de vídeo no navegador para ajustes rápidos, além de DRM e controles de acesso para conteúdo exclusivo de clientes.

Não pague a mais só para hospedar vídeo de marketing

Três cenários calculados de forma transparente, e quanto a Wistia e o Vimeo cobram pelo mesmo volume.

The workload
Library
Viewing
Storage
Delivery / month
The bill

*Visualização = visualizações mensais × ~90 s de tempo médio assistido (típico para vídeo de marketing). Armazenamento = horas da biblioteca × 7 GB/h (peso médio do arquivo original somado a todas as resoluções).
Entrega = horas assistidas × 2,5 GB/h (tamanho médio transmitido a um espectador, adaptado à conexão dele).

** Estimativa de preços segundo a base de preços de contratos B2B SaaS da Vendr (2026).
Veja os tiers atuais em wistia.com/pricing, vimeo.com/upgrade-plan.

Ver as contas
Ver a comparação de recursos

«Kinescope's affordable, scalable, and accessible video solution has been a game-changer, empowering us to deliver world-class education to hundreds of thousands»

Eriky Kunitake, Head of Business & Operations, Ada (500,000+ learners · moved from Mux to Kinescope)
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Precisa das ferramentas de video marketing, mas não do preço que costuma vir junto?

O limite de 250 vídeos do plano Business da Wistia é real, assim como o Automation Suite de +US$ 250/mês só para conectar o HubSpot ou o Marketo. Nada disso existe no Kinescope — vídeos ilimitados, membros de workspace ilimitados e webhooks para o seu CRM em todos os planos pagos, a partir de €10/mês.

Vem do Vidyard, Vimeo ou de outra plataforma? Você ganha preço por GB, sem cobrança por usuário e sem upgrade para Enterprise só para ter páginas de exibição com a sua marca ou integrações com CRM.

A mudança em si é por nossa conta — gratuita nos planos Super e Mega. Trazemos a sua biblioteca inteira (com todos os metadados preservados) e deixamos tudo pronto do nosso lado. Normalmente em uma semana ou menos.

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FAQ

Não encontrou a resposta que precisa? Consulte nossa Help Center.

Por meio de webhooks e da nossa API REST, enviamos eventos de vídeo (play, drop-off, envio de formulário de lead) para o seu CRM em tempo real, com payloads JSON prontos para mapear nos seus campos. Não há um conector nativo plug-and-play; a configuração leva algumas horas via Zapier, n8n ou um único desenvolvedor. A Wistia empacota integrações nativas no Automation Suite (+US$ 250/mês); o Kinescope mantém a camada de integração aberta até no plano gratuito.
Não existe um dashboard dedicado de testes A/B, mas os dados estão lá. Incorpore dois IDs de vídeo em duas variações da mesma página, direcione o tráfego com a sua ferramenta de A/B (Optimizely, VWO, Google Optimize), e a analytics por página do Kinescope mostra conclusão, drop-off e cliques no CTA de cada variação. Compare na sua camada de analytics. Funciona para thumbnails, durações ou criativos completamente diferentes. Montando um funil de vídeo? Veja o que é VSL e como criar.
O Kinescope não tem surpresas na renovação. Você paga por armazenamento, banda e processamento pelas nossas tarifas públicas de Pay-as-you-go. Se essas tarifas mudarem em algum momento, você fica sabendo com bastante antecedência, com tempo para decidir. No plano Mega, compromissos maiores vêm com descontos progressivos por volume, dimensionados ao seu contrato.
Sua tarifa por GB cai automaticamente conforme o volume aumenta — €0,03 de 0 a 1 TB/mês, €0,02 de 1 a 6 TB, €0,015 de 6 a 21 TB, €0,01 de 21 a 51 TB, e tarifas personalizadas acima disso. Uma campanha que multiplica as visualizações mensais por 10 não multiplica a sua conta por 10: o GB marginal fica mais barato, e não há renegociação de contrato nem tier de upgrade.
Não. O plano Super tem vídeos ilimitados e membros de workspace ilimitados. Você paga por armazenamento, entrega e uma taxa única de transcodificação no upload. Para comparar: a Wistia Business limita em 250 GB e 3 usuários, e o Vimeo Advanced em 7 TB e 10 usuários.
Compartilhe acesso de leitura (token de API ou arquivo exportado) da sua plataforma atual. Nós trazemos os vídeos, transcodificamos do nosso lado e preservamos metadados e estrutura de pastas. Bibliotecas típicas ficam prontas em até uma semana. A migração assistida é gratuita nos planos Super e Mega. Para bibliotecas maiores ou pipelines personalizados, primeiro fazemos o escopo e depois sugerimos o plano e o cronograma.

Avance o seu funil com vídeo.

Experimente tudo o que o Kinescope tem a oferecer. Sem cartão necessário.

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