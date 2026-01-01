O limite de 250 vídeos do plano Business da Wistia é real, assim como o Automation Suite de +US$ 250/mês só para conectar o HubSpot ou o Marketo. Nada disso existe no Kinescope — vídeos ilimitados, membros de workspace ilimitados e webhooks para o seu CRM em todos os planos pagos, a partir de €10/mês.

Vem do Vidyard, Vimeo ou de outra plataforma? Você ganha preço por GB, sem cobrança por usuário e sem upgrade para Enterprise só para ter páginas de exibição com a sua marca ou integrações com CRM.

A mudança em si é por nossa conta — gratuita nos planos Super e Mega. Trazemos a sua biblioteca inteira (com todos os metadados preservados) e deixamos tudo pronto do nosso lado. Normalmente em uma semana ou menos.