Vídeoque se paga ao longo do funil
Player com a sua marca e sem anúncios, analytics por página, CTAs dentro do player e gestão de biblioteca com IA — todas as ferramentas essenciais de video marketing em um só produto, a partir de €10/mês.
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Aproveite mais de cada vídeo
As ferramentas integradas do Kinescope fazem cada upload se pagar, com analytics aprofundada, um player que engaja e ferramentas de biblioteca com IA.
Veja o que realmente engaja
A analytics por página mostra onde seu vídeo toca, quem está assistindo e quais páginas ou fontes geram mais engajamento. Pontos de queda e taxas de conclusão detalhados por referência, país e dispositivo.
Converta espectadores dentro do player
CTAs ao final do vídeo levam o espectador para uma landing page, um formulário de cadastro ou qualquer próxima ação. Anotações e capítulos mantêm a atenção dentro do próprio player.
Gerencie tudo com IA
Assistentes com suporte a MCP, como Claude ou Cursor, se conectam direto à sua biblioteca no Kinescope — então seu time pesquisa vídeos, extrai relatórios de engajamento e atualiza títulos ou descrições em massa, tudo a partir de uma janela de chat. Incluído em todos os planos, até no Free.
Conecte o Kinescope à stack que você já usa
Adicione vídeo ao Webflow, WordPress, Squarespace, Notion, landing pages do HubSpot — onde você quiser. Um único código de incorporação para copiar e colar, sem precisar de desenvolvedor. Mas temos API e SDKs, se você quiser.
Personalize o player para que ele faça parte da sua marca e envie eventos de engajamento para o seu CRM por meio de webhooks.
Uma solução de vídeo para cada etapa do funil
Códigos de incorporação prontos para SEO e IA, legendas geradas automaticamente (mais de 90 idiomas), player com a sua marca e páginas de exibição para uma primeira impressão impecável via link direto.
Timestamps e descrições gerados por IA, interface do player em vários idiomas, transmissão ao vivo com chat dentro do player para webinars e Q&As (com gravações automáticas para replays sob demanda) e playlists para conteúdos relacionados.
Banners de CTA interativos na linha do tempo do vídeo, botões de CTA ao final do vídeo, formulários de captura de leads dentro do player e páginas de exibição white-label com o seu logo clicável.
Organização por projeto com permissões de workspace, editor de vídeo no navegador para ajustes rápidos, além de DRM e controles de acesso para conteúdo exclusivo de clientes.
Não pague a mais só para hospedar vídeo de marketing
Três cenários calculados de forma transparente, e quanto a Wistia e o Vimeo cobram pelo mesmo volume.
*Visualização = visualizações mensais × ~90 s de tempo médio assistido (típico para vídeo de marketing). Armazenamento = horas da biblioteca × 7 GB/h (peso médio do arquivo original somado a todas as resoluções).
Entrega = horas assistidas × 2,5 GB/h (tamanho médio transmitido a um espectador, adaptado à conexão dele).
** Estimativa de preços segundo a base de preços de contratos B2B SaaS da Vendr (2026).
Veja os tiers atuais em wistia.com/pricing, vimeo.com/upgrade-plan.
«Kinescope's affordable, scalable, and accessible video solution has been a game-changer, empowering us to deliver world-class education to hundreds of thousands»
Precisa das ferramentas de video marketing, mas não do preço que costuma vir junto?
O limite de 250 vídeos do plano Business da Wistia é real, assim como o Automation Suite de +US$ 250/mês só para conectar o HubSpot ou o Marketo. Nada disso existe no Kinescope — vídeos ilimitados, membros de workspace ilimitados e webhooks para o seu CRM em todos os planos pagos, a partir de €10/mês.
Vem do Vidyard, Vimeo ou de outra plataforma? Você ganha preço por GB, sem cobrança por usuário e sem upgrade para Enterprise só para ter páginas de exibição com a sua marca ou integrações com CRM.
A mudança em si é por nossa conta — gratuita nos planos Super e Mega. Trazemos a sua biblioteca inteira (com todos os metadados preservados) e deixamos tudo pronto do nosso lado. Normalmente em uma semana ou menos.
FAQ
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Avance o seu funil com vídeo.
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