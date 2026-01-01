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Principais recursos:
Armazene até 100 min de vídeo.
200 GB de tráfego mensal.
20 min por transmissão HD Live.
Até 20 participantes por transmissão HD Live.
2 membros no workspace.
2 destinos de restream.

Super

Para empresas focadas em vídeo. Armazenamento ilimitado, streaming em Full HD e criptografia de vídeo.
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Principais recursos:
Armazenamento de vídeo ilimitado.
Streaming Full HD Live ilimitado.
Restreaming ilimitado.
Qualidade de vídeo até 4K.
Workspace com membros ilimitados.
Migração gratuita de outras plataformas.
Criptografia de vídeo DRM.
Legendas automáticas (sob demanda).

Mega

Feito para enterprise. Preços flexíveis para grandes volumes.
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Principais recursos:
Tarifas e condições personalizadas.
CDN de vídeo e armazenamento compatível com S3.
Suporte dedicado.
Migração e orientação de integração.
SLA empresarial.
SSO.
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Pague conforme o uso

Disponível no plano Super

Tráfego CDN

Tráfego (GB)

Preço por GB (€)

0–1.000

0,03

1.000–6.000

0,02

6.000–21.000

0,015

21.000–51.000

0,01

> 51

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Armazenamento

Volume (GB)

Preço por GB (€)

0–1.000

0,03

1.000–21.000

0,02

> 21

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Processamento de vídeo

Duração (min)

Preço por min (€)

0–60.000

0,01

> 60.000

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Pague apenas pelo uso real

Armazenamento, tráfego, processamento — aqui está a lógica por trás de cada custo.

Armazenamento de vídeo baseado no tamanho do arquivo

Esta é a tarifa mais simples. Se o arquivo original tiver 1 GB, o custo mensal será menor que €0,06: cerca de €0,03 para armazenar o arquivo original (opcional) e aproximadamente €0,03 para as versões geradas. Quanto mais você armazena, mais barato fica.

Tráfego CDN baseado na quantidade de visualizações

Estimar tráfego sem números exatos pode parecer complicado, mas não se preocupe — o Kinescope continua acessível. Custa menos de €0,20 para 1.000 minutos de reprodução por mês. Quanto mais visualizações você tiver, menor será o custo por GB.

Processamento de vídeo baseado na duração

Quando você envia um vídeo, ele é processado uma única vez e convertido em várias versões (1080p, 720p, 480p etc.). Quanto maior o vídeo, maior o custo. Por exemplo: processar um vídeo de 10 minutos custa apenas €0,10. É uma tarifa cobrada apenas no upload. Migrar vídeos de outra plataforma é gratuito.

Estime sua fatura mensal

Veja como o Kinescope se compara

Imagine que você tem um catálogo de cursos online, uma assinatura de vídeo paga ou uma biblioteca de conteúdo corporativo — cerca de 200 horas de vídeo e 2.000 usuários ativos assistindo a algumas horas por mês. Seu conteúdo é pago (ou está sob NDA), então DRM faz parte da configuração.

Armazenamento: 200 h × ~8 GB/h = ~1,6 TB (cada vídeo é armazenado em todas as resoluções geradas — original em 1080p + 720p, 480p, 360p transcodificados; alguns títulos também incluem 4K).
Entrega: 4.000 h de visualização × ~2,5 GB/h = ~10 TB/mês (bitrate adaptado à conexão e à tela de cada espectador).
KinescopeVimeoWistiaMux
Plano para este cenárioSuperEnterprise**Enterprise***Pay-as-you-go****
Time ilimitadoMembros ilimitadosPreço por usuárioPreço por usuárioCobrança por uso, não por usuário
Armazenamento ilimitadoCustom1 TB+ (negociável)
Tráfego ilimitadoCustom2 TB+ (negociável)
DRM (Digital Rights Management)IncluídoWidevine + FairPlayDisponívelDisponívelAdicionalUS$ 100/mês + US$ 0,003/play
Por mês~€250Cotação personalizadaCotação personalizada~US$ 400 + desenvolvimento
Por ano~€3.000~US$ 15.000 – 35.000*~US$ 8.000 – 15.000**~US$ 4.800 + desenvolvimento***

*Faixa segundo o banco de dados 2026 da Vendr com preços de contratos B2B SaaS; o valor exato é cotado sob consulta. Os planos pagos do Vimeo (Starter €8, Standard €19, Advanced €69) limitam o armazenamento a 2 / 4 / 7 TB e o tráfego a 2 TB/mês, e não incluem DRM.

**O Wistia Enterprise é cotado sob consulta; é o nível necessário para DRM e para escala além dos limites do plano Business. O Enterprise começa em 1 TB+ de armazenamento e 2 TB/mês de tráfego, ambos negociáveis em contrato. Faixa segundo o banco de dados 2026 da Vendr; mediana de US$ 8.165/ano em 55 compras anonimizadas.

***O Mux é infraestrutura de vídeo, não uma plataforma pronta — os times constroem o próprio dashboard, integrações com LMS, UI de analytics e fluxos de embed sobre a API do Mux. O preço acima cobre apenas a infraestrutura (armazenamento misto 1080p/4K, entrega adaptativa, com o adicional de DRM); as horas de engenharia para chegar à experiência de uma plataforma completa são um custo à parte do seu lado. Para referência, o banco de dados 2026 da Vendr aponta contrato mediano do Mux em ~US$ 44 mil/ano — provavelmente refletindo clientes enterprise e implantações maiores que este cenário.

Comparação completa com o Vimeo→

Como mantemos a tarifa nesse nível

Não há mágica nem pegadinha — apenas duas decisões de infraestrutura que fazem toda a diferença.

Infraestrutura própria de ponta a ponta

Servidores, CDN própria cobrindo América Latina, EUA, Europa e CEI, encoder, player — tudo construído internamente. Cada upload vira uma escada de resoluções, e o player entrega a menor que ainda tem boa aparência para o espectador. Isso significa menos dados para a mesma qualidade, sem margens de terceiros na sua fatura.

Custos compartilhados por design

A mesma infraestrutura atende todas as contas, em vez de uma fatia dedicada por cliente. Os custos fixos se diluem entre toda a base de usuários, então as tarifas por GB diminuem conforme o volume cresce: tráfego de €0,03 a €0,01/GB, armazenamento de €0,03 a €0,02/GB.

Alto volume ou um modelo de negócio único?

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O que está incluído nos planos pagos

Uploads ilimitados
Upload resumível
Player leve
Compatível com dispositivos móveis
Personalização do player
Busca avançada
Configurações de privacidade
Proteção DRM
Suporte a anúncios IAB
Tags e metadados
Colaboração em equipe
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Funções e permissões
Projetos e pastas
Ao vivo e DVR
Streaming HLS e DASH
Streaming adaptativo
Capítulos e playlists
Geração de leads
Chamada para ação
Links de anotação
Anexos
Múltiplas faixas de áudio
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Suporte a áudio e podcasts
Página de pré-visualização
Versionamento de arquivos
Armazenamento seguro
SDK para iOS e Android
Análises de vídeo
CDN global
Gerenciamento de ativos
Legendas
Compartilhamento social
Transcodificação ultrarrápida
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FAQ

Não encontrou a resposta que precisa? Consulte nossa Central de Ajuda.

Basta conectar sua fonte de vídeo — OBS, Streamlabs, câmera ou encoder de hardware — via RTMP ou RTMPS. O Kinescope gera automaticamente as credenciais de stream (URL e chave). Após o início da transmissão, você recebe um link de embed para incorporar o player ao vivo no seu site, LMS ou aplicativo. Não é necessário instalar nenhum software adicional do lado do espectador.
A infraestrutura do Kinescope é dimensionada para qualquer volume de audiência, desde transmissões internas com dezenas de participantes até eventos públicos com milhares de espectadores simultâneos. O roteamento inteligente distribui a carga entre os servidores automaticamente — sem configuração manual e sem risco de queda em picos de acesso.
Com o protocolo LL-HLS (Low-Latency HLS), a latência fica abaixo de 5 segundos para a maioria das audiências. Para transmissões onde a interação em tempo real é crítica — como leilões, sessões de perguntas ao vivo ou eventos esportivos — esse nível de latência garante uma experiência fluida e sem defasagem perceptível.
Sim. Todas as transmissões ao vivo são gravadas e ficam disponíveis automaticamente como vídeo sob demanda (VOD) após o encerramento. Você pode disponibilizar a gravação para quem não assistiu ao vivo, incorporá-la em qualquer página com o mesmo player e acessar as métricas de visualização tanto do ao vivo quanto do replay no mesmo painel.
Sim. O Kinescope é usado para webinars, treinamentos, lançamentos de produtos e eventos corporativos híbridos. O player white-label permite remover qualquer referência à plataforma, mantendo a identidade visual da sua empresa. É possível restringir o acesso por domínio, senha ou token assinado — ideal para eventos pagos ou exclusivos para colaboradores.

Ainda tem perguntas?

Estamos aqui para ajudar.

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