Pague apenas pelo uso real

Armazenamento, tráfego, processamento — aqui está a lógica por trás de cada custo.

Armazenamento de vídeo baseado no tamanho do arquivo

Esta é a tarifa mais simples. Se o arquivo original tiver 1 GB, o custo mensal será menor que €0,06: cerca de €0,03 para armazenar o arquivo original (opcional) e aproximadamente €0,03 para as versões geradas. Quanto mais você armazena, mais barato fica.

Tráfego CDN baseado na quantidade de visualizações

Estimar tráfego sem números exatos pode parecer complicado, mas não se preocupe — o Kinescope continua acessível. Custa menos de €0,20 para 1.000 minutos de reprodução por mês. Quanto mais visualizações você tiver, menor será o custo por GB.

Processamento de vídeo baseado na duração

Quando você envia um vídeo, ele é processado uma única vez e convertido em várias versões (1080p, 720p, 480p etc.). Quanto maior o vídeo, maior o custo. Por exemplo: processar um vídeo de 10 minutos custa apenas €0,10. É uma tarifa cobrada apenas no upload. Migrar vídeos de outra plataforma é gratuito.