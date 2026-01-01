Seu vídeo merece superpoderes
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Pague conforme o uso
Disponível no plano Super
Tráfego CDN
Tráfego (GB)
Preço por GB (€)
0–1.000
0,03
1.000–6.000
0,02
6.000–21.000
0,015
21.000–51.000
0,01
> 51
Custom
Armazenamento
Volume (GB)
Preço por GB (€)
0–1.000
0,03
1.000–21.000
0,02
> 21
Custom
Processamento de vídeo
Duração (min)
Preço por min (€)
0–60.000
0,01
> 60.000
Custom
Pague apenas pelo uso real
Armazenamento, tráfego, processamento — aqui está a lógica por trás de cada custo.
Armazenamento de vídeo baseado no tamanho do arquivo
Esta é a tarifa mais simples. Se o arquivo original tiver 1 GB, o custo mensal será menor que €0,06: cerca de €0,03 para armazenar o arquivo original (opcional) e aproximadamente €0,03 para as versões geradas. Quanto mais você armazena, mais barato fica.
Tráfego CDN baseado na quantidade de visualizações
Estimar tráfego sem números exatos pode parecer complicado, mas não se preocupe — o Kinescope continua acessível. Custa menos de €0,20 para 1.000 minutos de reprodução por mês. Quanto mais visualizações você tiver, menor será o custo por GB.
Processamento de vídeo baseado na duração
Quando você envia um vídeo, ele é processado uma única vez e convertido em várias versões (1080p, 720p, 480p etc.). Quanto maior o vídeo, maior o custo. Por exemplo: processar um vídeo de 10 minutos custa apenas €0,10. É uma tarifa cobrada apenas no upload. Migrar vídeos de outra plataforma é gratuito.
Estime sua fatura mensal
Veja como o Kinescope se compara
Imagine que você tem um catálogo de cursos online, uma assinatura de vídeo paga ou uma biblioteca de conteúdo corporativo — cerca de 200 horas de vídeo e 2.000 usuários ativos assistindo a algumas horas por mês. Seu conteúdo é pago (ou está sob NDA), então DRM faz parte da configuração.
Como mantemos a tarifa nesse nível
Não há mágica nem pegadinha — apenas duas decisões de infraestrutura que fazem toda a diferença.
Infraestrutura própria de ponta a ponta
Servidores, CDN própria cobrindo América Latina, EUA, Europa e CEI, encoder, player — tudo construído internamente. Cada upload vira uma escada de resoluções, e o player entrega a menor que ainda tem boa aparência para o espectador. Isso significa menos dados para a mesma qualidade, sem margens de terceiros na sua fatura.
Custos compartilhados por design
A mesma infraestrutura atende todas as contas, em vez de uma fatia dedicada por cliente. Os custos fixos se diluem entre toda a base de usuários, então as tarifas por GB diminuem conforme o volume cresce: tráfego de €0,03 a €0,01/GB, armazenamento de €0,03 a €0,02/GB.
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