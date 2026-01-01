Infraestrutura de vídeo criada para cada objetivo

Hospedagem, streaming e proteção de conteúdo — uma única plataforma para todas as suas necessidades de vídeo.

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Confiado por mais de 6.000 clientes em 48 países — e crescendo

Sem ferramentas ou integrações complexas. Apenas uma plataforma clara e poderosa, pronta para grandes volumes de vídeos e suportar tráfego intenso.

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«A solução de vídeo acessível, escalável e com preço justo do Kinescope foi decisiva: nos permitiu levar educação de alto nível para centenas de milhares de pessoas e nos preparar para nossa expansão global em SaaS.»

Eriky Kunitake, Head de Negócios e Operações, Ada
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Feito para escalar.

99.98% de uptime SLA

Confiabilidade de nível empresarial para vídeos que precisam estar online o tempo todo.

Atendendo mais de 48 países

Cache em várias camadas, roteamento inteligente, CMAF e LL-HLS para streaming sem atrasos.

Mais de 73 milhões de vídeos hospedados

5 milhões de minutos por dia. E contando.

Mais de 10.000 transmissões ao vivo via API

API completa para lives: agende, transmita, retransmita — tudo automatizado.

O Kinescope se adapta a qualquer fluxo de trabalho — em qualquer função ou setor

e-commerce
education
developers
media
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video hosting
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Flexibilidade em todos os níveis

Se encaixa no seu stack — via API, SDK ou integrações prontas. Combine como quiser.

Media API

Uma API flexível e completa para enviar, transcodificar (até 4K), proteger e acelerar conteúdo.
Kit de SDK

SDKs para Swift, Kotlin, Flutter, Vue e React — incorpore o player em qualquer aplicativo.
Integração

Conecte o Kinescope a Zoom, Marketo, Kahoot! e outras ferramentas que você já usa.
Media API

Uma API flexível e completa para enviar, transcodificar (até 4K), proteger e acelerar conteúdo.

Kit de SDK

SDKs para Swift, Kotlin, Flutter, Vue e React — incorpore o player em qualquer aplicativo.

Integração

Conecte o Kinescope a Zoom, Marketo, Kahoot! e outras ferramentas que você já usa.

O controle do seu conteúdo, com segurança completa

Ferramentas para controlar seus vídeos — e ficar tranquilo com o seu conteúdo.

Customização

Cada detalhe se adapta a você: da aparência do player à integração no seu fluxo de trabalho.

Privacidade

DRM, tokens de acesso, restrições por IP e região, marcas d'água — seu conteúdo protegido em todas as frentes.

E isso não é tudo…

Explore as ferramentas que ajudarão você a aproveitar ao máximo seus vídeos.

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Hospedagem
API
Transmissão ao vivo
DRM
Analítica
Marca Branca
CDN
Transcodificação
Biblioteca de Vídeos
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Ferramentas de Monetização
Incorporações

Precisa migrar do Vimeo, Panda, YouTube ou de qualquer outro serviço?

Nossos especialistas ajudam você a fazer toda a migração da sua biblioteca de vídeos para a Kinescope sem custo adicional.

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FAQ

Can’t find the answer you need? Check out our Central de Ajuda.

Basta conectar sua fonte de vídeo — OBS, Streamlabs, câmera ou encoder de hardware — via RTMP ou RTMPS. O Kinescope gera automaticamente as credenciais de stream (URL e chave). Após o início da transmissão, você recebe um link de embed para incorporar o player ao vivo no seu site, LMS ou aplicativo. Não é necessário instalar nenhum software adicional do lado do espectador.
A infraestrutura do Kinescope é dimensionada para qualquer volume de audiência, desde transmissões internas com dezenas de participantes até eventos públicos com milhares de espectadores simultâneos. O roteamento inteligente distribui a carga entre os servidores automaticamente — sem configuração manual e sem risco de queda em picos de acesso.
Com o protocolo LL-HLS (Low-Latency HLS), a latência fica abaixo de 5 segundos para a maioria das audiências. Para transmissões onde a interação em tempo real é crítica — como leilões, sessões de perguntas ao vivo ou eventos esportivos — esse nível de latência garante uma experiência fluida e sem defasagem perceptível.
Sim. Todas as transmissões ao vivo são gravadas e ficam disponíveis automaticamente como vídeo sob demanda (VOD) após o encerramento. Você pode disponibilizar a gravação para quem não assistiu ao vivo, incorporá-la em qualquer página com o mesmo player e acessar as métricas de visualização tanto do ao vivo quanto do replay no mesmo painel.
Sim. O Kinescope é usado para webinars, treinamentos, lançamentos de produtos e eventos corporativos híbridos. O player white-label permite remover qualquer referência à plataforma, mantendo a identidade visual da sua empresa. É possível restringir o acesso por domínio, senha ou token assinado — ideal para eventos pagos ou exclusivos para colaboradores.

Transforme suas ideias em vídeos que nós cuidamos do resto.

Experimente gratuitamente - sem vincular cartão e sem limite de tempo.

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