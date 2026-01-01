Infraestrutura de vídeo criada para cada objetivo
Hospedagem, streaming e proteção de conteúdo — uma única plataforma para todas as suas necessidades de vídeo.
Nosso ecossistema de vídeo
Confiado por mais de 6.000 clientes em 48 países — e crescendo
Sem ferramentas ou integrações complexas. Apenas uma plataforma clara e poderosa, pronta para grandes volumes de vídeos e suportar tráfego intenso.
«A solução de vídeo acessível, escalável e com preço justo do Kinescope foi decisiva: nos permitiu levar educação de alto nível para centenas de milhares de pessoas e nos preparar para nossa expansão global em SaaS.»
Feito para escalar.
99.98% de uptime SLA
Confiabilidade de nível empresarial para vídeos que precisam estar online o tempo todo.
Atendendo mais de 48 países
Cache em várias camadas, roteamento inteligente, CMAF e LL-HLS para streaming sem atrasos.
Mais de 73 milhões de vídeos hospedados
5 milhões de minutos por dia. E contando.
Mais de 10.000 transmissões ao vivo via API
API completa para lives: agende, transmita, retransmita — tudo automatizado.
O Kinescope se adapta a qualquer fluxo de trabalho — em qualquer função ou setor
Flexibilidade em todos os níveis
Se encaixa no seu stack — via API, SDK ou integrações prontas. Combine como quiser.
Uma API flexível e completa para enviar, transcodificar (até 4K), proteger e acelerar conteúdo.
SDKs para Swift, Kotlin, Flutter, Vue e React — incorpore o player em qualquer aplicativo.
Conecte o Kinescope a Zoom, Marketo, Kahoot! e outras ferramentas que você já usa.
O controle do seu conteúdo, com segurança completa
Ferramentas para controlar seus vídeos — e ficar tranquilo com o seu conteúdo.
Customização
Cada detalhe se adapta a você: da aparência do player à integração no seu fluxo de trabalho.
Privacidade
DRM, tokens de acesso, restrições por IP e região, marcas d'água — seu conteúdo protegido em todas as frentes.
E isso não é tudo…
Explore as ferramentas que ajudarão você a aproveitar ao máximo seus vídeos.
Precisa migrar do Vimeo, Panda, YouTube ou de qualquer outro serviço?
Nossos especialistas ajudam você a fazer toda a migração da sua biblioteca de vídeos para a Kinescope sem custo adicional.
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