Do polo tecnológico de São Paulo, a Ada está redesenhando a educação em TI no Brasil, capacitando mais de 500 mil alunos para o mercado digital. A Ada oferece programas gratuitos patrocinados por empregadores em recrutamento educacional, upskilling e reskilling. De escola de programação local, a Ada passou a fechar a lacuna de habilidades para perfis diversos — de quem sai do ensino médio a engenheiros seniores — em parceria com gigantes como Google, Uber e grandes bancos no Brasil, como o Santander.

Com a transição planejada para uma plataforma software-as-a-service (SaaS), em que os clientes poderão enviar seu próprio conteúdo, a Ada enfrentou um desafio crítico: entregar vídeo de forma segura, escalável e com custo sustentável. A plataforma de hospedagem e streaming de vídeo do Kinescope tornou-se a base dessa transformação, permitindo à Ada escalar sem abrir mão da inclusão.

Nas palavras deles

A solução de vídeo acessível, escalável e com preço justo do Kinescope foi decisiva: nos permitiu levar educação de alto nível para centenas de milhares de pessoas e nos preparar para nossa expansão global em SaaS.

— Eriky Kunitake, Head de Negócios e Operações, Ada

Contexto do mercado brasileiro

Aulas presenciais e online da Ada

O ecossistema de tech no Brasil é dinâmico e desafiador, o que molda a forma como a Ada atua:

Falta de talento. A escassez de engenheiros seniores aumenta a competição: multinacionais como Google e Amazon disputam com líderes locais como o Santander em setores vizinhos, elevando salários e criando gargalos.

Migração de carreira. Profissionais de áreas como direito e administração migram para tech, onde desenvolvedores juniores frequentemente ganham mais que colegas de outras áreas, aumentando a demanda por reskilling.

Conectividade. Cerca de 20% dos brasileiros em áreas rurais não têm internet estável; plataformas EdTech precisam priorizar soluções que funcionem bem em baixa banda.

Os programas gratuitos da Ada atendem a essas necessidades, qualificando e requalificando alunos para novas oportunidades, com foco em inclusão tanto em centros urbanos quanto em regiões com menos acesso.

O desafio

Cursos digitais da Ada em uma única plataforma

Para conectar empregadores e profissionais que querem entrar em tech, a Ada construiu uma plataforma própria com cursos em vídeo, aulas ao vivo e avaliações com IA, organizados em trilhas de aprendizado. O vídeo é o centro dessa estratégia e exige uma infraestrutura de entrega confiável. O Kinescope entrou como parceiro para entregar o conteúdo com segurança e agilidade — mas não foi sempre assim.

O crescimento rápido da Ada revelou obstáculos sérios na entrega de vídeo. No início, a empresa usou o YouTube, que era gratuito mas trazia riscos de segurança (links públicos, exposição de propriedade intelectual e quebra de confiança com clientes). A troca para o Mux trouxe mais controle, porém os custos dispararam, ameaçando a sustentabilidade financeira.

A acessibilidade para alunos em português, espanhol e inglês, além de pessoas com deficiência auditiva, exigia legendas em vários idiomas. Com a preparação para o modelo SaaS, em que clientes enviarão seus próprios vídeos, a necessidade de uma plataforma de vídeo escalável, segura e intuitiva tornou-se urgente para parcerias enterprise e fluxos futuros.

Custo. Os preços do Mux tornaram-se insustentáveis para 60 mil alunos assistindo em média 15 horas cada.

Segurança. Links públicos do YouTube permitiam acesso não autorizado ao conteúdo.

Acessibilidade. Legendas multilíngues eram essenciais para o público diverso.

Operação. A equipe enxuta precisava de uma plataforma intuitiva, com UX/UI clara.

Integração. APIs eram fundamentais para os fluxos planejados de SaaS.

A solução

Prévia da aula com vídeo no player do Kinescope

Hoje a Ada tem 27 trilhas de aprendizado, com cerca de 25 horas de conteúdo cada — em torno de 675 horas no total. Diante dos custos do Mux e das falhas de segurança do YouTube, o líder de tech da Ada conheceu o Kinescope por indicação. Uma demo mostrou redução de custos de cerca de 60% em relação ao Mux, além de recursos alinhados à escala e à inclusão: legendas em vários idiomas, entrega segura e APIs para a futura plataforma SaaS. Esses fatores levaram à adoção do Kinescope.

A equipe do Kinescope facilitou a migração: todo o conteúdo foi transferido em menos de dois meses, com automação a partir dos IDs do Mux e pouco esforço de desenvolvimento. A interface intuitiva permitiu que a equipe enxuta da Ada gerencie os vídeos com eficiência; a equipe não técnica passou a cuidar do upload de legendas. O player incorporado, a entrega segura por ID e o suporte ágil via Slack consolidaram uma parceria de confiança e abriram caminho para o conteúdo que os clientes enviarão no futuro.

Custo. Redução de custos e espaço para expandir os programas.

Migração. Cerca de 700 horas de conteúdo migradas em menos de dois meses.

Legendas. Suporte a legendas em português, espanhol e inglês com upload simples.

CDN. Rede global de servidores para entrega rápida em todo o mundo. Rede global de servidores para entrega rápida em todo o mundo.

Player incorporado. Vídeos nas trilhas e vídeos de boas-vindas na interface própria.

APIs para SaaS. Base para o envio de vídeos pelos clientes no futuro.

Suporte. Atendimento via Slack para resolver dúvidas com agilidade.

Os resultados

O Kinescope mudou a capacidade da Ada de entregar educação em TI, com resultados mensuráveis. Ao reduzir os custos de streaming, o Kinescope permitiu que a Ada reinvestisse em programas gratuitos e alcançasse mais alunos. A plataforma escalou sem esforço para 60 mil usuários simultâneos, sustentando parcerias com Google, Uber e instituições financeiras. Recursos de acessibilidade — legendas multilíngues e controle de velocidade (até 2x) — aumentaram o engajamento; os alunos destacaram a possibilidade de estudar em qualquer lugar.

A entrega por ID substituiu os links frágeis do YouTube e reforçou a confiança dos clientes em parcerias enterprise. A interface e as APIs simplificaram a operação e economizaram tempo da equipe enxuta da Ada, preparando-a para a transição para SaaS. De forma emblemática, cerca de 30% dos alunos já conquistaram emprego ou promoção em tech — cada um com sua história de dedicação apoiada pela Ada.

Player com legendas e ajuste de qualidade

Principais resultados Impacto financeiro. Redução de custos em torno de 60%, permitindo crescimento dos programas.

Escalabilidade. Suporte a fluxo e número de alunos adequados para clientes enterprise.

Engajamento. Legendas, reprodução em mobile e controle de velocidade permitiram estudo flexível.

Segurança. Entrega por ID protegeu a propriedade intelectual.

Operação. Gestão de vídeos mais simples para a equipe.

Impacto geral. Cerca de 30% dos alunos alcançaram emprego ou promoção em tech.

O Kinescope entrega uma solução de vídeo completa, acessível e com custo-benefício excelente, com suporte que faz a diferença para escalarmos globalmente.

— Eriky Kunitake, Head de Negócios e Operações, Ada

Próximos passos

Com a meta de chegar a cerca de 80% da receita via software na futura plataforma SaaS, o Kinescope seguirá como peça central. Os planos incluem:

Autonomia do cliente. Upload de vídeos via API para mais flexibilidade da plataforma.

Live streaming. Uso do Kinescope para aulas ao vivo e webinars em um único lugar.

Analytics. Construção de um dashboard customizado com dados do Kinescope para acompanhar engajamento e melhorar os cursos.

IA. Reforço das avaliações com IA para feedback mais personalizado.

Essas iniciativas devem consolidar a Ada como referência em EdTech no Brasil, com o Kinescope como parceiro de entrega de educação escalável e acessível no mundo todo.

Conclusão

O Kinescope permitiu à Ada escalar sua missão e levar educação de alto nível em TI para mais de 500 mil alunos. Ao reduzir custos, melhorar a acessibilidade e permitir escalabilidade sem atritos, o Kinescope ajudou a Ada a enfrentar os desafios do Brasil e gerar impacto global. Com a Ada se preparando para o futuro em SaaS, o Kinescope continua essencial nessa trajetória.