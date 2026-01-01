Neste artigo Ao terminar, você vai entender: O que é uma CDN e como funciona

O que é uma CDN e como funciona Por que vídeo em escala precisa de uma

Por que vídeo em escala precisa de uma CDN de vídeo x CDN genérica

CDN de vídeo x CDN genérica O papel na latência e no buffering

O que é uma CDN?

Uma CDN é uma rede de servidores (pontos de presença) distribuídos geograficamente. Suas versões transcodificadas e os manifestos vivem na origem — a cópia autoritativa —, e a CDN mantém cópias em cache perto dos espectadores, servindo cada segmento do ponto mais próximo.

A distância importa: cada milissegundo de ida e volta até um servidor distante soma no tempo de início e no risco de buffering. Servir de perto é o que mantém a reprodução instantânea.

Por que uma CDN dedicada a vídeo

Nem toda «nossa CDN» significa a mesma coisa. A maioria das plataformas de vídeo aluga capacidade de terceiros (Cloudflare, Fastly, Akamai) e revende; algumas constroem e operam a própria rede. A diferença aparece no preço e em quem resolve os problemas.

Uma CDN feita para vídeo pareia entrega adaptativa de baixa latência com segurança embutida — links assinados, restrição por domínio e DRM — em vez de uma CDN de arquivos genérica costurada a um player separado.

Como o Kinescope resolve isso O Kinescope roda a própria CDN, com pontos de presença na América Latina, EUA, Europa e CIS — sem terceiros na cadeia e sem markup de revenda na sua conta. O bitrate adaptativo e a segurança já vêm embutidos. Ler a documentação do Kinescope

Perguntas frequentes

O que é uma CDN de vídeo? É uma rede de servidores que entrega cada segmento de vídeo de um ponto próximo ao espectador, em vez de a origem servir todo mundo. É o que mantém o início rápido e evita buffering. Por que preciso de uma CDN para vídeo? Para qualquer coisa além de poucos espectadores. Uma CDN serve de perto, o que mantém o tempo de início curto e evita travamentos quando o público está espalhado por regiões. Qual a diferença entre uma CDN de vídeo e uma genérica? A de vídeo pareia entrega adaptativa de baixa latência com segurança embutida — links assinados, restrição por domínio, DRM. A genérica é uma CDN de arquivos que você precisa costurar a um player e à proteção. Qual a melhor CDN para streaming de vídeo? A que junta baixa latência, entrega adaptativa e segurança de vídeo em um só lugar, sem revenda. A CDN do Kinescope é feita para vídeo e traz bitrate adaptativo, proteção e DRM embutidos. A CDN afeta a qualidade do vídeo? Indiretamente. Ela não muda a resolução, mas entregar de perto evita travamentos e quedas de versão — então o espectador fica mais tempo na melhor qualidade que a conexão suporta. O Kinescope usa CDN de terceiros? Não. O Kinescope opera a própria rede de pontos de presença, sem terceiros na cadeia nem markup de revenda.

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