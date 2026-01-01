Neste artigo
Ao terminar, você vai entender:
- O que é uma CDN e como funciona
- Por que vídeo em escala precisa de uma
- CDN de vídeo x CDN genérica
- O papel na latência e no buffering
O que é uma CDN?
Uma CDN é uma rede de servidores (pontos de presença) distribuídos geograficamente. Suas versões transcodificadas e os manifestos vivem na origem — a cópia autoritativa —, e a CDN mantém cópias em cache perto dos espectadores, servindo cada segmento do ponto mais próximo.
A distância importa: cada milissegundo de ida e volta até um servidor distante soma no tempo de início e no risco de buffering. Servir de perto é o que mantém a reprodução instantânea.
Por que uma CDN dedicada a vídeo
Nem toda «nossa CDN» significa a mesma coisa. A maioria das plataformas de vídeo aluga capacidade de terceiros (Cloudflare, Fastly, Akamai) e revende; algumas constroem e operam a própria rede. A diferença aparece no preço e em quem resolve os problemas.
Uma CDN feita para vídeo pareia entrega adaptativa de baixa latência com segurança embutida — links assinados, restrição por domínio e DRM — em vez de uma CDN de arquivos genérica costurada a um player separado.
Como o Kinescope resolve isso
O Kinescope roda a própria CDN, com pontos de presença na América Latina, EUA, Europa e CIS — sem terceiros na cadeia e sem markup de revenda na sua conta. O bitrate adaptativo e a segurança já vêm embutidos.Ler a documentação do Kinescope
Perguntas frequentes
O que é uma CDN de vídeo?
É uma rede de servidores que entrega cada segmento de vídeo de um ponto próximo ao espectador, em vez de a origem servir todo mundo. É o que mantém o início rápido e evita buffering.
Por que preciso de uma CDN para vídeo?
Para qualquer coisa além de poucos espectadores. Uma CDN serve de perto, o que mantém o tempo de início curto e evita travamentos quando o público está espalhado por regiões.
Qual a diferença entre uma CDN de vídeo e uma genérica?
A de vídeo pareia entrega adaptativa de baixa latência com segurança embutida — links assinados, restrição por domínio, DRM. A genérica é uma CDN de arquivos que você precisa costurar a um player e à proteção.
Qual a melhor CDN para streaming de vídeo?
A que junta baixa latência, entrega adaptativa e segurança de vídeo em um só lugar, sem revenda. A CDN do Kinescope é feita para vídeo e traz bitrate adaptativo, proteção e DRM embutidos.
A CDN afeta a qualidade do vídeo?
Indiretamente. Ela não muda a resolução, mas entregar de perto evita travamentos e quedas de versão — então o espectador fica mais tempo na melhor qualidade que a conexão suporta.
O Kinescope usa CDN de terceiros?
Não. O Kinescope opera a própria rede de pontos de presença, sem terceiros na cadeia nem markup de revenda.
Leia mais
- Rede de distribuição de conteúdo — Wikipédia — visão geral neutra.
- CDN do Kinescope — como implementamos.