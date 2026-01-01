Neste artigo Ao terminar, você vai entender: O que causa o buffering

O que causa o buffering A relação com bitrate e conexão

A relação com bitrate e conexão Como o bitrate adaptativo o evita

Como o bitrate adaptativo o evita O papel da CDN

O que é buffering?

O player mantém alguns segundos de vídeo carregados adiante — o buffer. Enquanto a conexão baixa os segmentos mais rápido do que eles são reproduzidos, o buffer se mantém cheio e a reprodução flui. Quando a conexão não acompanha o bitrate, o buffer esvazia, e o player pausa para recarregar: isso é o buffering.

A causa quase nunca é o vídeo em si — é o descompasso entre o bitrate da versão sendo tocada e a banda disponível naquele momento.

Como o buffering é evitado

Bitrate adaptativo O player adaptativo troca para uma versão de bitrate menor antes de o buffer esvaziar — uma imagem um pouco menos nítida que nunca trava. Entrega por CDN Uma CDN serve os segmentos de um ponto próximo, então eles chegam mais rápido e o buffer se recupera antes. Início inteligente O player costuma abrir em uma versão pequena e subir quando o buffer está saudável, para começar mais cedo sem arriscar travar.

Juntas, essas camadas transformam uma conexão instável em uma reprodução que baixa de qualidade em vez de parar.

Como o Kinescope resolve isso No Kinescope, bitrate adaptativo e entrega pela própria CDN vêm ligados por padrão. O player troca de versão antes de o buffer esvaziar e serve de perto — então o espectador vê, no máximo, uma leve queda de nitidez, não uma pausa. Ler a documentação do Kinescope

Perguntas frequentes

O que é buffering? É a pausa em que o player para para recarregar dados porque a conexão não acompanha o bitrate do vídeo. O buffer de segundos carregados adiante esvaziou. Por que meu vídeo fica travando? Quase sempre porque a versão sendo tocada tem bitrate alto demais para a banda do momento. O bitrate adaptativo resolve trocando para uma versão menor antes de o buffer esvaziar. Como evitar o buffering? Bitrate adaptativo para trocar de versão conforme a conexão, e uma CDN que entrega de perto para os segmentos chegarem mais rápido. Juntos, transformam uma conexão fraca em queda de qualidade, não em pausa. Buffering é problema da minha internet ou do vídeo? Do descompasso entre os dois: um bitrate alto demais para a banda disponível. Numa plataforma com bitrate adaptativo, o player se ajusta à sua conexão automaticamente. O que é o buffer? São os segundos de vídeo que o player mantém carregados adiante da reprodução. Enquanto ele fica cheio, o vídeo flui; quando esvazia, o player pausa para recarregar. O Kinescope evita buffering? O Kinescope liga bitrate adaptativo e entrega pela própria CDN por padrão, então o espectador vê, no máximo, uma leve queda de nitidez em vez de uma pausa.

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