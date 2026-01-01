Latência

O atraso entre o que acontece na fonte e o que o espectador vê. Em vídeo sob demanda quase não importa; em transmissão ao vivo interativa é o que decide se uma pergunta no chat faz sentido quando aparece.

Atualizado: Julho de 2026 3 min de leitura Streaming

Neste artigo

Ao terminar, você vai entender:

  • O que é latência e como se mede
  • Por que importa no ao vivo, não no VOD
  • Os níveis típicos de latência
  • Como reduzi-la

O que é latência?

Latência é o intervalo entre um evento na fonte e o momento em que o espectador o vê. Em vídeo sob demanda (VOD) não importa — o arquivo já está pronto. No ao vivo, é o que separa uma interação que funciona de uma constrangedora: uma pergunta respondida trinta segundos atrasada chega quando o assunto já passou.

Há um trade-off: latência mais baixa costuma custar estabilidade. Buffers maiores absorvem oscilações de rede mas aumentam o atraso; buffers menores reduzem o atraso mas arriscam mais buffering.

Os níveis de latência

NívelAtraso típicoBom para
HLS padrão15–30 sTransmissões grandes, sem interação
HLS de baixa latência (LL-HLS) 2–5 sWebinars, aulas ao vivo interativas
Ultrabaixa (WebRTC)< 1 sVideochamadas, leilões, apostas

A maioria do ao vivo interativo fica confortável no LL-HLS — poucos segundos —, que equilibra atraso e estabilidade.

Como o Kinescope resolve isso

O ao vivo do Kinescope entrega com baixa latência pela própria CDN, e cada transmissão é gravada automaticamente em uma réplica sob demanda quando termina — ao vivo e VOD na mesma biblioteca.

Ler a documentação do Kinescope

Perguntas frequentes

O que é latência de vídeo?

É o atraso entre o que acontece na fonte e o que o espectador vê. Em VOD quase não importa; em transmissão ao vivo interativa é crítico.

Qual latência é boa para uma transmissão ao vivo?

Para webinars e aulas interativas, o LL-HLS entrega 2–5 segundos, o equilíbrio ideal. WebRTC vai abaixo de 1 segundo para videochamadas; HLS padrão (15–30 s) serve transmissões grandes sem interação.

Por que a latência importa no ao vivo, mas não no VOD?

No VOD o arquivo já está pronto e o espectador controla a reprodução. No ao vivo, o conteúdo é codificado e entregue conforme acontece, então o atraso e a estabilidade do stream é que pesam.

Como reduzir a latência?

Buffers menores, protocolos de baixa latência (LL-HLS, WebRTC) e uma CDN que entrega de perto. O trade-off é estabilidade: latência baixa demais aumenta o risco de buffering.

Latência é a mesma coisa que buffering?

Não. Latência é o atraso constante entre fonte e tela; buffering é a pausa em que o player recarrega dados porque a conexão não acompanha. Baixar a latência pode aumentar o buffering se a rede oscilar.

Qual a latência do ao vivo no Kinescope?

O ao vivo do Kinescope entrega com baixa latência pela própria CDN, adequado a webinars e aulas interativas, com gravação automática em VOD ao terminar.

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Denis Konnov

Escrito por

Denis Konnov Verificado

CMO na Kinescope

Denis lidera marketing e conteúdo na Kinescope, em conjunto com os engenheiros da plataforma. Este glossário é revisado e mantido atualizado pela equipe que constrói a infraestrutura de streaming, codificação e entrega por CDN do Kinescope.

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