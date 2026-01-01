Neste artigo Ao terminar, você vai entender: O que é latência e como se mede

O que é latência e como se mede Por que importa no ao vivo, não no VOD

Por que importa no ao vivo, não no VOD Os níveis típicos de latência

Os níveis típicos de latência Como reduzi-la

O que é latência?

Latência é o intervalo entre um evento na fonte e o momento em que o espectador o vê. Em vídeo sob demanda (VOD) não importa — o arquivo já está pronto. No ao vivo, é o que separa uma interação que funciona de uma constrangedora: uma pergunta respondida trinta segundos atrasada chega quando o assunto já passou.

Há um trade-off: latência mais baixa costuma custar estabilidade. Buffers maiores absorvem oscilações de rede mas aumentam o atraso; buffers menores reduzem o atraso mas arriscam mais buffering.

Os níveis de latência

Nível Atraso típico Bom para HLS padrão 15–30 s Transmissões grandes, sem interação HLS de baixa latência (LL-HLS) 2–5 s Webinars, aulas ao vivo interativas Ultrabaixa (WebRTC) < 1 s Videochamadas, leilões, apostas

A maioria do ao vivo interativo fica confortável no LL-HLS — poucos segundos —, que equilibra atraso e estabilidade.

Como o Kinescope resolve isso O ao vivo do Kinescope entrega com baixa latência pela própria CDN, e cada transmissão é gravada automaticamente em uma réplica sob demanda quando termina — ao vivo e VOD na mesma biblioteca. Ler a documentação do Kinescope

Perguntas frequentes

O que é latência de vídeo? É o atraso entre o que acontece na fonte e o que o espectador vê. Em VOD quase não importa; em transmissão ao vivo interativa é crítico. Qual latência é boa para uma transmissão ao vivo? Para webinars e aulas interativas, o LL-HLS entrega 2–5 segundos, o equilíbrio ideal. WebRTC vai abaixo de 1 segundo para videochamadas; HLS padrão (15–30 s) serve transmissões grandes sem interação. Por que a latência importa no ao vivo, mas não no VOD? No VOD o arquivo já está pronto e o espectador controla a reprodução. No ao vivo, o conteúdo é codificado e entregue conforme acontece, então o atraso e a estabilidade do stream é que pesam. Como reduzir a latência? Buffers menores, protocolos de baixa latência (LL-HLS, WebRTC) e uma CDN que entrega de perto. O trade-off é estabilidade: latência baixa demais aumenta o risco de buffering. Latência é a mesma coisa que buffering? Não. Latência é o atraso constante entre fonte e tela; buffering é a pausa em que o player recarrega dados porque a conexão não acompanha. Baixar a latência pode aumentar o buffering se a rede oscilar. Qual a latência do ao vivo no Kinescope? O ao vivo do Kinescope entrega com baixa latência pela própria CDN, adequado a webinars e aulas interativas, com gravação automática em VOD ao terminar.

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