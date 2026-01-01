Neste artigo
Ao terminar, você vai entender:
- O que é latência e como se mede
- Por que importa no ao vivo, não no VOD
- Os níveis típicos de latência
- Como reduzi-la
O que é latência?
Latência é o intervalo entre um evento na fonte e o momento em que o espectador o vê. Em vídeo sob demanda (VOD) não importa — o arquivo já está pronto. No ao vivo, é o que separa uma interação que funciona de uma constrangedora: uma pergunta respondida trinta segundos atrasada chega quando o assunto já passou.
Há um trade-off: latência mais baixa costuma custar estabilidade. Buffers maiores absorvem oscilações de rede mas aumentam o atraso; buffers menores reduzem o atraso mas arriscam mais buffering.
Os níveis de latência
|Nível
|Atraso típico
|Bom para
|HLS padrão
|15–30 s
|Transmissões grandes, sem interação
|HLS de baixa latência (LL-HLS)
|2–5 s
|Webinars, aulas ao vivo interativas
|Ultrabaixa (WebRTC)
|< 1 s
|Videochamadas, leilões, apostas
A maioria do ao vivo interativo fica confortável no LL-HLS — poucos segundos —, que equilibra atraso e estabilidade.
Como o Kinescope resolve isso
O ao vivo do Kinescope entrega com baixa latência pela própria CDN, e cada transmissão é gravada automaticamente em uma réplica sob demanda quando termina — ao vivo e VOD na mesma biblioteca.Ler a documentação do Kinescope
Perguntas frequentes
O que é latência de vídeo?
É o atraso entre o que acontece na fonte e o que o espectador vê. Em VOD quase não importa; em transmissão ao vivo interativa é crítico.
Qual latência é boa para uma transmissão ao vivo?
Para webinars e aulas interativas, o LL-HLS entrega 2–5 segundos, o equilíbrio ideal. WebRTC vai abaixo de 1 segundo para videochamadas; HLS padrão (15–30 s) serve transmissões grandes sem interação.
Por que a latência importa no ao vivo, mas não no VOD?
No VOD o arquivo já está pronto e o espectador controla a reprodução. No ao vivo, o conteúdo é codificado e entregue conforme acontece, então o atraso e a estabilidade do stream é que pesam.
Como reduzir a latência?
Buffers menores, protocolos de baixa latência (LL-HLS, WebRTC) e uma CDN que entrega de perto. O trade-off é estabilidade: latência baixa demais aumenta o risco de buffering.
Latência é a mesma coisa que buffering?
Não. Latência é o atraso constante entre fonte e tela; buffering é a pausa em que o player recarrega dados porque a conexão não acompanha. Baixar a latência pode aumentar o buffering se a rede oscilar.
Qual a latência do ao vivo no Kinescope?
O ao vivo do Kinescope entrega com baixa latência pela própria CDN, adequado a webinars e aulas interativas, com gravação automática em VOD ao terminar.
Leia mais
- Latência — Wikipédia — visão geral neutra.
- Streaming ao vivo do Kinescope — entrega de baixa latência.