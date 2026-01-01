Neste artigo
Ao terminar, você vai entender:
- O que separa uma transmissão de um vídeo sob demanda
- O caminho da câmera até o espectador
- A diferença entre RTMP, SRT e WebRTC
- Por que a réplica costuma valer mais que o evento
O que é live streaming?
Live streaming é vídeo entregue aos espectadores em tempo real, conforme é capturado, em vez de enviado com antecedência. O sinal da câmera ou da tela é codificado, cortado em segmentos curtos e distribuído continuamente, de modo que uma audiência em qualquer lugar acompanhe o evento enquanto ele acontece.
O oposto é o vídeo sob demanda, gravado antes e iniciado quando o espectador quiser. Os dois se conectam com frequência: a maior parte das transmissões é gravada e vira uma réplica sob demanda depois.
O ao vivo é definido por duas restrições duras — a latência, ou seja, o quanto se está atrás do tempo real, e a estabilidade sob carga que aparece de uma vez.
Como uma transmissão funciona
A câmera ou a tela entra num encoder — OBS, vMix ou equipamento dedicado — que envia o sinal à plataforma por RTMP ou SRT.
A plataforma converte o sinal recebido em vários níveis de qualidade na hora, para que o player possa se adaptar à conexão de cada espectador.
O stream é cortado em segmentos e servido pela CDN, que o espalha a partir de pontos próximos ao público — é isso que permite escalar para audiência grande.
A sessão é gravada automaticamente e vira um vídeo sob demanda no momento em que termina.
RTMP, SRT e WebRTC
«Ingest» é como o seu encoder entrega o sinal à plataforma — coisa separada de como os espectadores assistem, que é HLS ou DASH.
|Protocolo
|Força
|Melhor para
|RTMP
|Suporte universal nos encoders
|O padrão da maioria das transmissões
|SRT
|Aguenta rede instável, recupera perda de pacote
|Produção remota, externa
|WebRTC
|Menos de um segundo, nativo do navegador
|Conversa de mão dupla
Seja qual for a entrada, os espectadores continuam recebendo um stream adaptativo por HLS ou DASH — entrada e reprodução são metades diferentes do caminho.
O SRT costuma ser a resposta certa quando o problema é a internet do local do evento, não a do público. Trocar de plataforma não resolve um uplink ruim; trocar de protocolo de entrada às vezes resolve.
A réplica costuma valer mais que o evento
Num webinar de lançamento, a audiência ao vivo é a menor parte do retorno. O que continua trabalhando é a gravação: ela vira VOD, entra na página de vendas, alimenta remarketing e pode ser cortada em trechos por semanas.
Isso muda uma decisão prática. Perseguir a menor latência possível encolhe o buffer e deixa a transmissão mais frágil justamente no momento em que ela não pode falhar. Para um evento de mão única, a latência padrão de 5 a 10 segundos compra estabilidade; o LL-HLS se paga quando existe chat e o atraso quebra a conversa.
Vale também conferir se a gravação é automática antes do evento, e não depois. Reunião gravada que exige exportação manual é o tipo de tarefa que ninguém lembra de fazer com a sala ainda cheia.
Como o Kinescope resolve isso
A transmissão ao vivo do Kinescope recebe o seu sinal RTMP ou sRTMP, transcodifica em qualidade adaptativa em tempo real e entrega da própria CDN com cerca de 5 a 10 segundos de atraso — com LL-HLS para eventos interativos. A gravação da réplica sob demanda é automática, e a quantidade de espectadores simultâneos escala com a CDN, sem teto fixo.Ler a documentação do Kinescope
Perguntas frequentes
O que é live streaming?
É vídeo entregue em tempo real conforme é capturado — o sinal é codificado, segmentado e enviado aos espectadores na hora, em vez de subido com antecedência. Webinar, evento e lançamento são transmissões ao vivo; o oposto é o vídeo sob demanda.
Qual a diferença entre live streaming e VOD?
A transmissão é entregue em tempo real enquanto acontece; o VOD é gravado e pode ser iniciado a qualquer momento. Muita transmissão é gravada e vira VOD depois — a réplica. O ao vivo se preocupa com latência e estabilidade sob carga; o VOD, com armazenamento e início rápido.
O que preciso para transmitir ao vivo?
Uma fonte (câmera ou tela), um encoder que envie o sinal por RTMP ou SRT — OBS, vMix ou equipamento dedicado — e uma plataforma que transcodifique e entregue aos espectadores. O Kinescope recebe RTMP e sRTMP, converte em níveis adaptativos e entrega pela própria CDN.
Qual a diferença entre RTMP e SRT?
Os dois levam o sinal do seu encoder até a plataforma. O RTMP é o padrão de longa data, com suporte universal nos encoders, mas construído sobre TCP. O SRT é mais novo e foi feito para redes instáveis, recuperando melhor a perda de pacotes. Você entra por um dos dois; o público continua assistindo por HLS ou DASH.
Qual a latência de uma transmissão ao vivo?
No Kinescope, em torno de 5 a 10 segundos de atraso de sinal, com LL-HLS disponível para formatos interativos. Vale lembrar que latência menor significa buffer mais raso, e buffer raso absorve menos oscilação de banda — para evento de mão única, o padrão entrega mais estabilidade.
A transmissão é gravada automaticamente?
No Kinescope, sim. Toda transmissão é gravada e vira um vídeo sob demanda comum no momento em que termina, então a réplica já fica pronta para embutir ou proteger sem exportação manual.
Leia mais
- Transmissão ao vivo — Wikipédia — visão geral neutra.
- VOD — o que a gravação vira depois.
- Latência — quando os segundos importam de verdade.
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