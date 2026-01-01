Neste artigo Ao terminar, você vai entender: O que é HLS e como funciona

O que é HLS e como funciona O papel do manifesto .m3u8 e dos segmentos

O papel do manifesto .m3u8 e dos segmentos Como se compara ao DASH

Como se compara ao DASH Por que é o protocolo mais compatível

O que é HLS?

HLS entrega vídeo quebrando-o em segmentos curtos, listados em um manifesto de texto (.m3u8). O player baixa o manifesto primeiro para saber quais versões de qualidade existem, e depois pede os segmentos um a um — trocando de versão conforme a conexão muda. É a implementação de bitrate adaptativo mais usada na web.

Como tudo viaja por HTTP comum, o HLS passa por firewalls e caches de CDN como qualquer página — parte do motivo de ser tão universal.

HLS x DASH

HLS DASH Dono Apple Padrão aberto (ISO) Manifesto .m3u8 .mpd Toca nativamente iOS, Safari, tvOS Android, navegadores de desktop Par de DRM comum FairPlay Widevine, PlayReady

A maioria das plataformas, o Kinescope incluído, entrega os dois para que cada aparelho receba o que suporta nativamente.

Como o Kinescope resolve isso O Kinescope empacota cada upload em HLS automaticamente (e DASH para DRM), monta a escala de versões via transcodificação e entrega tudo pela CDN global — sem você tocar em manifesto ou segmento. Ler a documentação do Kinescope

Perguntas frequentes

O que é HLS? HLS (HTTP Live Streaming) é o protocolo de streaming adaptativo da Apple. Usa manifestos .m3u8 e entrega o vídeo em segmentos por HTTP, com suporte em praticamente todo navegador e aparelho. Qual a diferença entre HLS e DASH? Ambos quebram o vídeo em segmentos e trocam a qualidade em tempo real. HLS é da Apple e toca nativamente em iOS e Safari; DASH é o padrão aberto, comum em Android e desktop. A maioria das plataformas entrega os dois. O que é o arquivo .m3u8? É o manifesto do HLS: um arquivo de texto que lista todas as versões de qualidade e a localização de cada segmento. O player o baixa primeiro para saber o que pode pedir. HLS funciona em todos os navegadores? Sim, na prática. Toca nativamente em Safari e iOS, e via JavaScript (como hls.js) no Chrome, Firefox e Edge. É o protocolo de streaming mais compatível. HLS suporta DRM? Sim. O HLS costuma parear com FairPlay para conteúdo protegido; para Widevine e PlayReady, usa-se DASH. Plataformas multi-DRM entregam ambos. Preciso configurar HLS no Kinescope? Não. O Kinescope empacota HLS automaticamente no upload e o serve pela CDN — você não toca em manifestos nem segmentos.

Leia mais

HTTP Live Streaming — Wikipédia — visão geral neutra.

Bitrate adaptativo — a técnica que o HLS implementa.