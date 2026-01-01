HLS

HTTP Live Streaming — o protocolo de streaming adaptativo da Apple. Usa manifestos .m3u8 e entrega o vídeo em segmentos curtos por HTTP comum, o que o torna suportado em praticamente todo navegador, aparelho e smart TV.

Atualizado: Julho de 2026 4 min de leitura Protocolos

Neste artigo

Ao terminar, você vai entender:

  • O que é HLS e como funciona
  • O papel do manifesto .m3u8 e dos segmentos
  • Como se compara ao DASH
  • Por que é o protocolo mais compatível

O que é HLS?

HLS entrega vídeo quebrando-o em segmentos curtos, listados em um manifesto de texto (.m3u8). O player baixa o manifesto primeiro para saber quais versões de qualidade existem, e depois pede os segmentos um a um — trocando de versão conforme a conexão muda. É a implementação de bitrate adaptativo mais usada na web.

Como tudo viaja por HTTP comum, o HLS passa por firewalls e caches de CDN como qualquer página — parte do motivo de ser tão universal.

HLS x DASH

HLSDASH
DonoApplePadrão aberto (ISO)
Manifesto.m3u8.mpd
Toca nativamente iOS, Safari, tvOSAndroid, navegadores de desktop
Par de DRM comumFairPlayWidevine, PlayReady

A maioria das plataformas, o Kinescope incluído, entrega os dois para que cada aparelho receba o que suporta nativamente.

Como o Kinescope resolve isso

O Kinescope empacota cada upload em HLS automaticamente (e DASH para DRM), monta a escala de versões via transcodificação e entrega tudo pela CDN global — sem você tocar em manifesto ou segmento.

Ler a documentação do Kinescope

Perguntas frequentes

O que é HLS?

HLS (HTTP Live Streaming) é o protocolo de streaming adaptativo da Apple. Usa manifestos .m3u8 e entrega o vídeo em segmentos por HTTP, com suporte em praticamente todo navegador e aparelho.

Qual a diferença entre HLS e DASH?

Ambos quebram o vídeo em segmentos e trocam a qualidade em tempo real. HLS é da Apple e toca nativamente em iOS e Safari; DASH é o padrão aberto, comum em Android e desktop. A maioria das plataformas entrega os dois.

O que é o arquivo .m3u8?

É o manifesto do HLS: um arquivo de texto que lista todas as versões de qualidade e a localização de cada segmento. O player o baixa primeiro para saber o que pode pedir.

HLS funciona em todos os navegadores?

Sim, na prática. Toca nativamente em Safari e iOS, e via JavaScript (como hls.js) no Chrome, Firefox e Edge. É o protocolo de streaming mais compatível.

HLS suporta DRM?

Sim. O HLS costuma parear com FairPlay para conteúdo protegido; para Widevine e PlayReady, usa-se DASH. Plataformas multi-DRM entregam ambos.

Preciso configurar HLS no Kinescope?

Não. O Kinescope empacota HLS automaticamente no upload e o serve pela CDN — você não toca em manifestos nem segmentos.

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Denis Konnov

Escrito por

Denis Konnov Verificado

CMO na Kinescope

Denis lidera marketing e conteúdo na Kinescope, em conjunto com os engenheiros da plataforma. Este glossário é revisado e mantido atualizado pela equipe que constrói a infraestrutura de streaming, codificação e entrega por CDN do Kinescope.

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