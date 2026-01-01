Neste artigo
Ao terminar, você vai entender:
- O que é um codec e como difere de um container
- Como H.264, H.265 e AV1 se comparam
- O trade-off entre eficiência e suporte
- Por que você não escolhe o codec na mão
O que é um codec?
Um codec não é o mesmo que o formato do arquivo. O codec codifica o vídeo e o áudio em si; o container (MP4, MOV, WebM) é o invólucro que segura as faixas codificadas mais as legendas e os metadados. Dois arquivos MP4 podem usar codecs completamente diferentes por dentro.
A escolha do codec dirige o trade-off central: melhor compressão significa arquivos menores e menos bitrate para a mesma qualidade, mas muitas vezes ao custo de codificação mais pesada e suporte de aparelhos mais estreito.
H.264, H.265 e AV1
|Codec
|Eficiência
|Suporte
|Bom para
|H.264 (AVC)
|Base
|Universal
|Padrão seguro — toca em tudo
|H.265 (HEVC)
|~2× melhor
|Amplo, com licenciamento
|Cortar custo de armazenamento e entrega
|AV1
|~2× melhor, sem royalties
|Crescente
|Escala grande, aparelhos modernos
H.265 e AV1 alcançam qualidade parecida com cerca de metade do bitrate do H.264 — por isso as grandes plataformas investem neles apesar do custo maior de codificação.
Como o Kinescope resolve isso
Você não escolhe um codec no Kinescope. A transcodificação roda automaticamente no upload, produz os codecs de vídeo e áudio certos e a escala de versões, e cada espectador recebe a melhor que o aparelho decodifica — empacotada em HLS e entregue pela CDN global.Ler a documentação do Kinescope
Perguntas frequentes
O que é um codec de vídeo?
É o algoritmo que comprime e descomprime as faixas de vídeo e áudio (H.264, H.265, AV1). Decide o equilíbrio entre tamanho do arquivo e qualidade.
Qual a diferença entre um codec e um container?
O codec comprime as faixas; o container (MP4, MOV, WebM) é o invólucro que as segura junto com legendas e metadados. Um mesmo MP4 pode conter codecs diferentes por dentro.
Qual codec eu devo usar?
H.264 (AVC) é o padrão seguro — universalmente suportado. H.265 (HEVC) e AV1 alcançam qualidade parecida com cerca de metade do bitrate, mas com trade-offs de licenciamento e suporte.
Vale a pena usar H.265 em vez de H.264?
Para compressão, sim — corta armazenamento e custo de entrega. Os trade-offs são codificação mais lenta e alguns aparelhos mais antigos sem suporte. Por isso as plataformas costumam entregar vários codecs.
O que é AV1?
Um codec moderno e sem royalties da Alliance for Open Media. Comprime melhor que o H.265 sem taxas de licença, mas a codificação é mais cara e o suporte de aparelhos ainda cresce.
Eu escolho o codec no Kinescope?
Não. A transcodificação roda no upload e produz os codecs certos automaticamente; cada espectador recebe a versão que seu aparelho suporta.
Leia mais
- Codec — Wikipédia — visão geral neutra.
- Bitrate e transcodificação — os vizinhos diretos.