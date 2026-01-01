Neste artigo Ao terminar, você vai entender: O que é um codec e como difere de um container

O que é um codec e como difere de um container Como H.264, H.265 e AV1 se comparam

Como H.264, H.265 e AV1 se comparam O trade-off entre eficiência e suporte

O trade-off entre eficiência e suporte Por que você não escolhe o codec na mão

O que é um codec?

Um codec não é o mesmo que o formato do arquivo. O codec codifica o vídeo e o áudio em si; o container (MP4, MOV, WebM) é o invólucro que segura as faixas codificadas mais as legendas e os metadados. Dois arquivos MP4 podem usar codecs completamente diferentes por dentro.

A escolha do codec dirige o trade-off central: melhor compressão significa arquivos menores e menos bitrate para a mesma qualidade, mas muitas vezes ao custo de codificação mais pesada e suporte de aparelhos mais estreito.

H.264, H.265 e AV1

Codec Eficiência Suporte Bom para H.264 (AVC) Base Universal Padrão seguro — toca em tudo H.265 (HEVC) ~2× melhor Amplo, com licenciamento Cortar custo de armazenamento e entrega AV1 ~2× melhor, sem royalties Crescente Escala grande, aparelhos modernos

H.265 e AV1 alcançam qualidade parecida com cerca de metade do bitrate do H.264 — por isso as grandes plataformas investem neles apesar do custo maior de codificação.

Como o Kinescope resolve isso Você não escolhe um codec no Kinescope. A transcodificação roda automaticamente no upload, produz os codecs de vídeo e áudio certos e a escala de versões, e cada espectador recebe a melhor que o aparelho decodifica — empacotada em HLS e entregue pela CDN global. Ler a documentação do Kinescope

Perguntas frequentes

O que é um codec de vídeo? É o algoritmo que comprime e descomprime as faixas de vídeo e áudio (H.264, H.265, AV1). Decide o equilíbrio entre tamanho do arquivo e qualidade. Qual a diferença entre um codec e um container? O codec comprime as faixas; o container (MP4, MOV, WebM) é o invólucro que as segura junto com legendas e metadados. Um mesmo MP4 pode conter codecs diferentes por dentro. Qual codec eu devo usar? H.264 (AVC) é o padrão seguro — universalmente suportado. H.265 (HEVC) e AV1 alcançam qualidade parecida com cerca de metade do bitrate, mas com trade-offs de licenciamento e suporte. Vale a pena usar H.265 em vez de H.264? Para compressão, sim — corta armazenamento e custo de entrega. Os trade-offs são codificação mais lenta e alguns aparelhos mais antigos sem suporte. Por isso as plataformas costumam entregar vários codecs. O que é AV1? Um codec moderno e sem royalties da Alliance for Open Media. Comprime melhor que o H.265 sem taxas de licença, mas a codificação é mais cara e o suporte de aparelhos ainda cresce. Eu escolho o codec no Kinescope? Não. A transcodificação roda no upload e produz os codecs certos automaticamente; cada espectador recebe a versão que seu aparelho suporta.

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