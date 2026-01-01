Neste artigo
Ao terminar, você vai entender:
- O que é resolução e como se mede
- As resoluções comuns e suas dimensões
- Por que resolução sozinha não é qualidade
- Como o streaming adaptativo usa a resolução
O que é resolução?
Resolução é o número de pixels em um quadro de vídeo. Mais pixels dão uma imagem mais detalhada em uma dada tela — mas também mais dados para codificar e entregar. O «p» vem de progressivo: cada linha do quadro é desenhada em ordem, ao contrário dos antigos formatos entrelaçados «i».
No vídeo web de hoje, praticamente tudo é progressivo, então 720p, 1080p e 2160p são os rótulos que você realmente encontra.
As resoluções comuns
|Rótulo
|Dimensões
|Pixels
|Uso típico
|480p (SD)
|854×480
|409.920
|Celular, 3G/4G
|720p (HD)
|1280×720
|921.600
|A maioria dos espectadores
|1080p (Full HD)
|1920×1080
|2.073.600
|Desktop, Wi-Fi, smart TV
|2160p (4K)
|3840×2160
|8.294.400
|Telas grandes, fibra
720p–1080p cobre a maioria dos públicos; 4K quando o conteúdo e as telas justificam a banda extra.
Resolução não é a mesma coisa que qualidade
A resolução define o teto de nitidez, mas não é a qualidade. Um quadro 1080p com bitrate baixo demais mostra blocos e borrões, e pode ficar pior que um 720p bem codificado. Três coisas decidem como o vídeo realmente aparece:
A grade de pixels — o máximo de detalhe que o quadro comporta.
Quantos dados preenchem essa grade por segundo. Pouco, e o detalhe desmorona em artefatos, não importa a resolução.
Quão eficientemente os dados são usados. Um codec moderno alcança o mesmo visual com cerca de metade do bitrate.
Há também retorno decrescente: 4K só parece nitidamente melhor que 1080p em uma tela grande vista de perto. No celular, a maioria não distingue 1080p de 4K — então a banda extra não compra nada.
Como o Kinescope resolve isso
Você nunca escolhe uma resolução no Kinescope. A transcodificação monta uma escala completa a partir da sua fonte, e o player adaptativo entrega a cada espectador a melhor versão pela CDN. Suba a maior qualidade que tiver — 1080p ou 4K — e cada um recebe um tamanho adequado.Ler a documentação do Kinescope
Perguntas frequentes
O que é resolução de vídeo?
É o número de pixels em um quadro, escrito como largura × altura (1920×1080) ou pela altura com «p» (1080p). Define o teto de nitidez da imagem em uma dada tela.
Qual a diferença entre resolução e qualidade?
Resolução é a contagem de pixels do quadro; qualidade é como ele realmente aparece, o que também depende de bitrate e codec. Um 1080p com bitrate baixo pode ficar pior que um 720p bem codificado.
O que significam 480p, 720p, 1080p e 2160p?
São as alturas em pixels: 480p (SD), 720p (HD), 1080p (Full HD) e 2160p (4K / Ultra HD). Números maiores significam mais pixels e imagem mais nítida, ao custo de mais dados por segundo.
Qual resolução devo enviar?
Suba a maior qualidade que tiver — de preferência 1080p ou 4K. A plataforma transcodifica para versões menores, mas não inventa detalhe que nunca foi capturado.
Vale a pena 4K para streaming?
4K aparece nítido em telas grandes e próximas, mas exige 15–25 Mbps e muito mais armazenamento e banda. Para a maioria do vídeo web e de cursos, 1080p é o ponto ideal.
Eu escolho a resolução no Kinescope?
Não. O Kinescope transcodifica cada upload em uma escala completa de resoluções e entrega a cada espectador a melhor que a conexão suporta. Você sobe uma vez.
Leia mais
- Resolução de vídeo — Wikipédia — visão geral neutra.
- Diferenças entre SD, HD e 4K — a tabela completa de resoluções.
- Hospedagem de vídeo — onde a escala é montada para você.