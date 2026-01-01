Neste artigo Ao terminar, você vai entender: O que é resolução e como se mede

O que é resolução e como se mede As resoluções comuns e suas dimensões

As resoluções comuns e suas dimensões Por que resolução sozinha não é qualidade

Por que resolução sozinha não é qualidade Como o streaming adaptativo usa a resolução

O que é resolução?

Resolução é o número de pixels em um quadro de vídeo. Mais pixels dão uma imagem mais detalhada em uma dada tela — mas também mais dados para codificar e entregar. O «p» vem de progressivo: cada linha do quadro é desenhada em ordem, ao contrário dos antigos formatos entrelaçados «i».

No vídeo web de hoje, praticamente tudo é progressivo, então 720p, 1080p e 2160p são os rótulos que você realmente encontra.

As resoluções comuns

Rótulo Dimensões Pixels Uso típico 480p (SD) 854×480 409.920 Celular, 3G/4G 720p (HD) 1280×720 921.600 A maioria dos espectadores 1080p (Full HD) 1920×1080 2.073.600 Desktop, Wi-Fi, smart TV 2160p (4K) 3840×2160 8.294.400 Telas grandes, fibra

720p–1080p cobre a maioria dos públicos; 4K quando o conteúdo e as telas justificam a banda extra.

Resolução não é a mesma coisa que qualidade

A resolução define o teto de nitidez, mas não é a qualidade. Um quadro 1080p com bitrate baixo demais mostra blocos e borrões, e pode ficar pior que um 720p bem codificado. Três coisas decidem como o vídeo realmente aparece:

Resolução A grade de pixels — o máximo de detalhe que o quadro comporta. Bitrate Quantos dados preenchem essa grade por segundo. Pouco, e o detalhe desmorona em artefatos, não importa a resolução. Codec Quão eficientemente os dados são usados. Um codec moderno alcança o mesmo visual com cerca de metade do bitrate.

Há também retorno decrescente: 4K só parece nitidamente melhor que 1080p em uma tela grande vista de perto. No celular, a maioria não distingue 1080p de 4K — então a banda extra não compra nada.

Como o Kinescope resolve isso Você nunca escolhe uma resolução no Kinescope. A transcodificação monta uma escala completa a partir da sua fonte, e o player adaptativo entrega a cada espectador a melhor versão pela CDN. Suba a maior qualidade que tiver — 1080p ou 4K — e cada um recebe um tamanho adequado. Ler a documentação do Kinescope

Perguntas frequentes

O que é resolução de vídeo? É o número de pixels em um quadro, escrito como largura × altura (1920×1080) ou pela altura com «p» (1080p). Define o teto de nitidez da imagem em uma dada tela. Qual a diferença entre resolução e qualidade? Resolução é a contagem de pixels do quadro; qualidade é como ele realmente aparece, o que também depende de bitrate e codec. Um 1080p com bitrate baixo pode ficar pior que um 720p bem codificado. O que significam 480p, 720p, 1080p e 2160p? São as alturas em pixels: 480p (SD), 720p (HD), 1080p (Full HD) e 2160p (4K / Ultra HD). Números maiores significam mais pixels e imagem mais nítida, ao custo de mais dados por segundo. Qual resolução devo enviar? Suba a maior qualidade que tiver — de preferência 1080p ou 4K. A plataforma transcodifica para versões menores, mas não inventa detalhe que nunca foi capturado. Vale a pena 4K para streaming? 4K aparece nítido em telas grandes e próximas, mas exige 15–25 Mbps e muito mais armazenamento e banda. Para a maioria do vídeo web e de cursos, 1080p é o ponto ideal. Eu escolho a resolução no Kinescope? Não. O Kinescope transcodifica cada upload em uma escala completa de resoluções e entrega a cada espectador a melhor que a conexão suporta. Você sobe uma vez.

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