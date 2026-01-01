Neste artigo Ao terminar, você vai entender: O que significa 480p e quais são suas dimensões exatas

O que significa 480p e quais são suas dimensões exatas Quanto uma hora em 480p consome e custa

Quanto uma hora em 480p consome e custa Por que o DRM pode prender o espectador nessa altura

Por que o DRM pode prender o espectador nessa altura Quando 480p ainda é a escolha certa

O que é 480p?

480p é vídeo com 480 linhas de pixels desenhadas progressivamente — 854×480 no formato 16:9 padrão. É a maior altura que ainda conta como definição padrão: a partir de 720p o vídeo é considerado alta definição.

O número 854 costuma causar estranheza. Ele vem de 480 × 16 ÷ 9 = 853,33, arredondado para cima até um número par porque codecs trabalham em blocos. Alguns encoders escrevem 852 ou 848 pelo mesmo motivo — todos são o mesmo 480p.

As dimensões do 480p

Formato Dimensões Pixels por quadro Onde aparece 16:9 deitado 854×480 409.920 O padrão na web 9:16 vertical 480×854 409.920 Conteúdo de celular 4:3 antigo 640×480 307.200 Arquivo, VHS digitalizado

O 640×480 do formato 4:3 é o VGA original — mesma altura, menos pixels, porque o quadro é mais estreito.

A altura que o DRM impõe

Numa biblioteca sem proteção, 480p é uma queda temporária: a altura em que o player pousa quando a conexão piora, antes de voltar a subir. Com DRM ligado, ela vira outra coisa — um teto.

O Widevine classifica aparelhos pelo lugar onde a descriptografia acontece. Aparelhos L1, com hardware seguro, reproduzem a escala inteira; aparelhos L3 descriptografam em software, e as políticas de conteúdo costumam limitá-los a 480p ou 540p. Essa classificação é do aparelho do espectador, não da sua configuração — um Android mais antigo ou um Chrome de desktop sem suporte de hardware é L3 por mais que você codifique bem.

Ou seja: num catálogo protegido, para esses espectadores 480p não é o piso. É a experiência inteira, em conexão boa, para sempre. Vale saber disso antes de copiar uma política rígida escrita por quem estava protegendo lançamento de cinema.

Quanto custa uma hora em 480p

A 1–1,5 Mbps, uma hora de 480p movimenta cerca de 450 a 700 MB. Numa entrega cobrada por uso a € 0,03 por GB, isso dá algo em torno de 1,5 a 2 centavos por hora assistida — a altura mais barata que ainda carrega fala e rosto de forma legível.

A economia contra 720p é real, mas menor do que parece em valor absoluto: mil alunos assistindo dez horas custam algo entre € 135 e € 210 em 480p, contra € 330 a € 540 em 720p. Vale ter na escala; raramente vale forçar todo mundo para lá.

Quando 480p ainda é a escolha certa

Conexão instável ou dados limitados Em 3G e em plano com franquia, a alternativa a 480p não é uma imagem mais nítida — é o vídeo travando. Conteúdo só de áudio na prática Podcast em vídeo, entrevista, aula em que a imagem é um rosto parado. Pixels a mais não resolvem nada aqui. Fonte que nunca foi melhor Material de arquivo e gravações antigas chegam em 480p. Transcodificar para cima não inventa detalhe, só aumenta a conta.

Onde 480p falha é em gravação de tela: código, planilha e interface densa começam a desmanchar, e nenhum bitrate recupera detalhe que a altura não comporta.

Como o Kinescope resolve isso Você nunca escolhe 480p à mão. A transcodificação monta a escala inteira a partir da sua fonte e o player adaptativo entrega 480p pela CDN a quem precisa, subindo assim que a conexão permitir. Ler a documentação do Kinescope

Perguntas frequentes

O que significa 480p? Significa que o quadro tem 480 pixels de altura e é desenhado progressivamente — cada linha em ordem. Em 16:9 isso dá 854×480. O «p» distingue dos antigos formatos entrelaçados «i», que praticamente sumiram do vídeo web. Qual o tamanho do 480p em pixels? 854×480, ou 409.920 pixels por quadro. Em vertical 9:16 vira 480×854, com a mesma contagem de pixels. 480p é HD? Não. 480p é definição padrão. A alta definição começa em 720p, que tem 2,25 vezes mais pixels. Por que 854 e não 853? Porque 480 × 16 ÷ 9 dá 853,33 e codecs trabalham em blocos de pixels, então o número é arredondado para um valor par. Você também vai ver 852 e 848 por aí — é a mesma resolução. Quantos dados 480p consome por hora? A 1–1,5 Mbps, cerca de 450 a 700 MB por hora — aproximadamente metade do que consome 720p com as mesmas configurações de codificação. Por que meu vídeo só reproduz em 480p mesmo com internet boa? A causa mais comum não é a conexão: é o DRM. Aparelhos classificados como Widevine L3 descriptografam em software e as políticas de conteúdo costumam limitá-los a 480p ou 540p, independentemente da banda disponível.

Leia mais

480p — Wikipédia — visão geral neutra.

Resolução de vídeo — a escala completa, de 360p a 4K.

720p — a altura logo acima.