1080p (Full HD)

Neste artigo Ao terminar, você vai entender: Por que 1080p e Full HD são a mesma coisa

Por que 1080p e Full HD são a mesma coisa As dimensões exatas e a contagem de pixels

As dimensões exatas e a contagem de pixels Quando o DRM impede a entrega dessa altura

Quando o DRM impede a entrega dessa altura Quanto 1080p custa a mais que 720p

O que é 1080p?

1080p é vídeo com 1080 linhas de pixels desenhadas progressivamente — 1920×1080 em 16:9, ou 2.073.600 pixels por quadro. Full HD é o mesmo: é o nome comercial que a indústria de TVs usou para separar essas telas das «HD ready», que paravam em 720p.

Vale a distinção com 1080i, que aparece em material de TV antigo. O «i» é entrelaçado: cada quadro chega em duas metades alternadas, o que economizava banda na transmissão e produz aquele serrilhado no movimento. No vídeo web moderno praticamente tudo é progressivo.

As dimensões do 1080p

Formato Dimensões Pixels por quadro Onde aparece 16:9 deitado 1920×1080 2.073.600 Padrão de desktop e TV 9:16 vertical 1080×1920 2.073.600 Reels, Shorts, VSL de celular 1:1 quadrado 1080×1080 1.166.400 Feed de rede social

Um «1080p vertical» tem 1080 pixels de largura, não de altura — e por isso pesa parecido com o deitado, não menos.

Quando o DRM não entrega 1080p

Codificar em 1080p não garante que alguém receba 1080p. Com DRM ligado, a licença pode carregar uma condição de saída, e a regra herdada do cinema é que o Widevine L1 — descriptografia dentro do hardware seguro do aparelho — seja exigido antes de liberar 1080p. Aparelhos L3, que descriptografam em software, ficam presos em 480p ou 540p.

O resultado surpreende quem acabou de ligar a proteção: o arquivo é 1080p, o player está certo, e uma fatia do público assiste em silêncio a algo mais borrado. Nada nas configurações de codificação causou isso, e nada lá vai resolver.

Para curso pago e treinamento interno, esse rigor costuma custar mais do que protege. A política veio da distribuição de filmes; uma aula gravada com webcam não é um lançamento de cinema.

Quanto 1080p custa a mais que 720p

A 5–8 Mbps, uma hora de 1080p movimenta cerca de 2,25 a 3,6 GB. A € 0,03 por GB, isso dá algo entre 7 e 11 centavos por hora assistida — pouco mais que o dobro de 720p.

Mil alunos num curso de dez horas: em torno de € 660 a € 1.080 de entrega em 1080p, contra € 330 a € 540 em 720p. A pergunta é se o conteúdo gasta esses pixels. Gravação de tela com código, planilha ou interface densa gasta — texto fino desmancha em 720p. Rosto falando não gasta, e a altura extra só aparece na fatura.

Como o Kinescope resolve isso A transcodificação monta a escala inteira a partir da sua fonte e o player adaptativo entrega 1080p pela CDN a quem tem conexão e aparelho para isso. Ler a documentação do Kinescope

Perguntas frequentes

1080p e Full HD são a mesma coisa? Sim. Full HD é o nome comercial de 1920×1080, criado pela indústria de TVs para separar essas telas das «HD ready», que paravam em 720p. Tecnicamente é a mesma resolução. Qual o tamanho do 1080p em pixels? 1920×1080, ou 2.073.600 pixels por quadro. Em vertical 9:16 vira 1080×1920, com a mesma contagem. Qual a diferença entre 1080p e 1080i? O «p» é progressivo: cada quadro é desenhado inteiro, linha por linha. O «i» é entrelaçado: o quadro chega em duas metades alternadas, o que economizava banda na TV antiga e produz serrilhado no movimento. Vídeo web moderno é progressivo. Quantos dados 1080p consome por hora? A 5–8 Mbps, cerca de 2,25 a 3,6 GB por hora — pouco mais que o dobro do 720p com as mesmas configurações de codificação. Por que meu vídeo protegido não reproduz em 1080p? Porque a política de DRM provavelmente exige Widevine L1, ou seja, descriptografia dentro do hardware seguro do aparelho. Aparelhos L3 descriptografam em software e ficam limitados a 480p ou 540p, mesmo com o arquivo em 1080p e a conexão sobrando. Devo subir meu vídeo em 1080p ou 4K? Suba a maior qualidade que tiver. A plataforma transcodifica para baixo, mas não inventa detalhe que a captação nunca registrou. O que muda com 4K é o custo de processamento e entrega, não o que você precisa enviar.

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