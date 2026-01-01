1080p (Full HD)

Neste artigo
Ao terminar, você vai entender:
- Por que 1080p e Full HD são a mesma coisa
- As dimensões exatas e a contagem de pixels
- Quando o DRM impede a entrega dessa altura
- Quanto 1080p custa a mais que 720p
O que é 1080p?
1080p é vídeo com 1080 linhas de pixels desenhadas progressivamente — 1920×1080 em 16:9, ou 2.073.600 pixels por quadro. Full HD é o mesmo: é o nome comercial que a indústria de TVs usou para separar essas telas das «HD ready», que paravam em 720p.
Vale a distinção com 1080i, que aparece em material de TV antigo. O «i» é entrelaçado: cada quadro chega em duas metades alternadas, o que economizava banda na transmissão e produz aquele serrilhado no movimento. No vídeo web moderno praticamente tudo é progressivo.
As dimensões do 1080p
|Formato
|Dimensões
|Pixels por quadro
|Onde aparece
|16:9 deitado
|1920×1080
|2.073.600
|Padrão de desktop e TV
|9:16 vertical
|1080×1920
|2.073.600
|Reels, Shorts, VSL de celular
|1:1 quadrado
|1080×1080
|1.166.400
|Feed de rede social
Um «1080p vertical» tem 1080 pixels de largura, não de altura — e por isso pesa parecido com o deitado, não menos.
Quando o DRM não entrega 1080p
Codificar em 1080p não garante que alguém receba 1080p. Com DRM ligado, a licença pode carregar uma condição de saída, e a regra herdada do cinema é que o Widevine L1 — descriptografia dentro do hardware seguro do aparelho — seja exigido antes de liberar 1080p. Aparelhos L3, que descriptografam em software, ficam presos em 480p ou 540p.
O resultado surpreende quem acabou de ligar a proteção: o arquivo é 1080p, o player está certo, e uma fatia do público assiste em silêncio a algo mais borrado. Nada nas configurações de codificação causou isso, e nada lá vai resolver.
Para curso pago e treinamento interno, esse rigor costuma custar mais do que protege. A política veio da distribuição de filmes; uma aula gravada com webcam não é um lançamento de cinema.
Quanto 1080p custa a mais que 720p
A 5–8 Mbps, uma hora de 1080p movimenta cerca de 2,25 a 3,6 GB. A € 0,03 por GB, isso dá algo entre 7 e 11 centavos por hora assistida — pouco mais que o dobro de 720p.
Mil alunos num curso de dez horas: em torno de € 660 a € 1.080 de entrega em 1080p, contra € 330 a € 540 em 720p. A pergunta é se o conteúdo gasta esses pixels. Gravação de tela com código, planilha ou interface densa gasta — texto fino desmancha em 720p. Rosto falando não gasta, e a altura extra só aparece na fatura.
Como o Kinescope resolve isso
A transcodificação monta a escala inteira a partir da sua fonte e o player adaptativo entrega 1080p pela CDN a quem tem conexão e aparelho para isso.Ler a documentação do Kinescope
Perguntas frequentes
1080p e Full HD são a mesma coisa?
Sim. Full HD é o nome comercial de 1920×1080, criado pela indústria de TVs para separar essas telas das «HD ready», que paravam em 720p. Tecnicamente é a mesma resolução.
Qual o tamanho do 1080p em pixels?
1920×1080, ou 2.073.600 pixels por quadro. Em vertical 9:16 vira 1080×1920, com a mesma contagem.
Qual a diferença entre 1080p e 1080i?
O «p» é progressivo: cada quadro é desenhado inteiro, linha por linha. O «i» é entrelaçado: o quadro chega em duas metades alternadas, o que economizava banda na TV antiga e produz serrilhado no movimento. Vídeo web moderno é progressivo.
Quantos dados 1080p consome por hora?
A 5–8 Mbps, cerca de 2,25 a 3,6 GB por hora — pouco mais que o dobro do 720p com as mesmas configurações de codificação.
Por que meu vídeo protegido não reproduz em 1080p?
Porque a política de DRM provavelmente exige Widevine L1, ou seja, descriptografia dentro do hardware seguro do aparelho. Aparelhos L3 descriptografam em software e ficam limitados a 480p ou 540p, mesmo com o arquivo em 1080p e a conexão sobrando.
Devo subir meu vídeo em 1080p ou 4K?
Suba a maior qualidade que tiver. A plataforma transcodifica para baixo, mas não inventa detalhe que a captação nunca registrou. O que muda com 4K é o custo de processamento e entrega, não o que você precisa enviar.
Leia mais
- 1080p — Wikipédia — visão geral neutra.
- Resolução de vídeo — a escala completa, de 360p a 4K.
- 720p — e 4K — as alturas ao lado.
Leia também
Resolução de vídeo
As dimensões em pixels de um quadro de vídeo — 480p, 720p, 1080p, 4K. Define o teto de nitidez da imagem em uma dada tela.Ler →Codificação
720p
Alta definição a 1280×720 — 921.600 pixels por quadro. Cerca de 1,1 a 1,8 GB por hora assistida, metade do custo de entrega do…Ler →Codificação
4K (2160p)
Ultra alta definição a 3840×2160 — quatro vezes os pixels do Full HD. Cerca de dez vezes o custo de entrega do 720p, e a única…Ler →