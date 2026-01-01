4K (2160p)

Neste artigo
Ao terminar, você vai entender:
- O que é 4K e por que 2160p é o nome técnico
- Por que 4K protegido às vezes não reproduz
- Quanto custa uma hora em 4K, na entrega e no processamento
- Quando a altura mais alta se paga
O que é 4K?
4K é vídeo a 3840×2160 — 8.294.400 pixels por quadro, quatro vezes o 1080p. O nome técnico é 2160p, pela altura, seguindo a mesma lógica das outras alturas da escala.
Há uma confusão herdada do cinema: o 4K digital de sala de projeção é 4096×2160, um pouco mais largo. O que streaming, TV e câmera de consumo chamam de 4K é o 3840×2160, também chamado UHD. Os dois nomes convivem, mas na web é sempre o segundo.
As dimensões do 4K
|Rótulo
|Dimensões
|Pixels por quadro
|Onde aparece
|UHD (o «4K» da web)
|3840×2160
|8.294.400
|Streaming, TV, câmera
|DCI 4K
|4096×2160
|8.847.360
|Projeção de cinema
|Contra 1080p
|1920×1080
|2.073.600
|4× menos pixels
Quatro vezes os pixels significa quatro vezes a área, não quatro vezes a nitidez percebida — a altura e a largura só dobram.
Por que 4K protegido às vezes não reproduz
4K é a única altura em que o cabo do espectador pode vetar a entrega. O HDCP criptografa a ligação entre o aparelho e a tela, e conteúdo 4K protegido geralmente exige HDCP 2.2 ou superior. O HDCP 1.4 basta para 1080p, mas não para essa altura.
É por isso que a mesma fonte entrega 1080p numa TV mais antiga e fica preta em 4K, e por isso que um divisor HDMI barato ou uma dock de notebook no caminho produzem a mesma falha. O player não tem culpa, e a codificação também não.
Somado à exigência de Widevine L1 do lado do aparelho, 4K protegido precisa das duas metades funcionando: descriptografia em hardware e uma saída limpa de HDCP. Num público geral, boa parte dos espectadores não tem nenhuma das duas.
A economia da altura mais alta
A 20–35 Mbps, uma hora de 4K movimenta cerca de 9 a 16 GB. A € 0,03 por GB, isso dá 27 a 48 centavos por hora assistida — em torno de dez vezes o 720p, por uma diferença que a maioria não resolve num notebook ou celular.
E 4K cobra também na outra ponta. A transcodificação é cobrada por minuto de fonte, e um master em 4K leva mais tempo para processar que o mesmo material em 1080p — ou seja, a altura mais alta aparece na fatura antes de o primeiro espectador assistir.
Onde ela se paga é em conteúdo com detalhe fino visto em tela grande: fotografia de produto, imagem médica e técnica, material feito para televisão. Para um webinar, é uma altura que quase ninguém vai receber e todo mundo vai pagar.
Como o Kinescope resolve isso
Suba o master na maior qualidade que tiver: a transcodificação monta a escala inteira a partir dele, e o player adaptativo só entrega 4K a quem tem conexão, aparelho e tela para receber.Ler a documentação do Kinescope
Perguntas frequentes
O que é resolução 4K?
É vídeo a 3840×2160 — 8.294.400 pixels por quadro, quatro vezes o 1080p. O nome técnico é 2160p, pela altura do quadro.
4K e UHD são a mesma coisa?
Na prática, sim: o que streaming e TV chamam de 4K é o UHD, 3840×2160. O 4K de cinema é 4096×2160, um pouco mais largo, e não aparece na web.
Quantos dados 4K consome por hora?
A 20–35 Mbps, cerca de 9 a 16 GB por hora — algo em torno de dez vezes o consumo de 720p.
Por que meu vídeo 4K protegido fica preto?
Provavelmente é HDCP. Conteúdo 4K com DRM costuma exigir HDCP 2.2 na ligação entre aparelho e tela; uma TV mais antiga, um divisor HDMI ou uma dock no caminho quebram a cadeia e a reprodução é bloqueada — enquanto 1080p continua funcionando.
Vale a pena publicar em 4K?
Depende do conteúdo e da tela. Fotografia de produto, imagem médica e material feito para televisão aproveitam. Aula, webinar e rosto falando não — a diferença não aparece no celular e o custo de entrega é cerca de dez vezes maior.
4K custa mais só na entrega?
Não. A transcodificação é cobrada por minuto de fonte e um master 4K leva mais tempo para processar, então o custo começa no upload, antes de qualquer espectador assistir.
Leia mais
- 4K — Wikipédia — visão geral neutra.
- Resolução de vídeo — a escala completa, de 360p a 4K.
- 1080p (Full HD) — a altura logo abaixo.
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