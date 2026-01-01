4K (2160p)

Neste artigo Ao terminar, você vai entender: O que é 4K e por que 2160p é o nome técnico

O que é 4K e por que 2160p é o nome técnico Por que 4K protegido às vezes não reproduz

Por que 4K protegido às vezes não reproduz Quanto custa uma hora em 4K, na entrega e no processamento

Quanto custa uma hora em 4K, na entrega e no processamento Quando a altura mais alta se paga

O que é 4K?

4K é vídeo a 3840×2160 — 8.294.400 pixels por quadro, quatro vezes o 1080p. O nome técnico é 2160p, pela altura, seguindo a mesma lógica das outras alturas da escala.

Há uma confusão herdada do cinema: o 4K digital de sala de projeção é 4096×2160, um pouco mais largo. O que streaming, TV e câmera de consumo chamam de 4K é o 3840×2160, também chamado UHD. Os dois nomes convivem, mas na web é sempre o segundo.

As dimensões do 4K

Rótulo Dimensões Pixels por quadro Onde aparece UHD (o «4K» da web) 3840×2160 8.294.400 Streaming, TV, câmera DCI 4K 4096×2160 8.847.360 Projeção de cinema Contra 1080p 1920×1080 2.073.600 4× menos pixels

Quatro vezes os pixels significa quatro vezes a área, não quatro vezes a nitidez percebida — a altura e a largura só dobram.

Por que 4K protegido às vezes não reproduz

4K é a única altura em que o cabo do espectador pode vetar a entrega. O HDCP criptografa a ligação entre o aparelho e a tela, e conteúdo 4K protegido geralmente exige HDCP 2.2 ou superior. O HDCP 1.4 basta para 1080p, mas não para essa altura.

É por isso que a mesma fonte entrega 1080p numa TV mais antiga e fica preta em 4K, e por isso que um divisor HDMI barato ou uma dock de notebook no caminho produzem a mesma falha. O player não tem culpa, e a codificação também não.

Somado à exigência de Widevine L1 do lado do aparelho, 4K protegido precisa das duas metades funcionando: descriptografia em hardware e uma saída limpa de HDCP. Num público geral, boa parte dos espectadores não tem nenhuma das duas.

A economia da altura mais alta

A 20–35 Mbps, uma hora de 4K movimenta cerca de 9 a 16 GB. A € 0,03 por GB, isso dá 27 a 48 centavos por hora assistida — em torno de dez vezes o 720p, por uma diferença que a maioria não resolve num notebook ou celular.

E 4K cobra também na outra ponta. A transcodificação é cobrada por minuto de fonte, e um master em 4K leva mais tempo para processar que o mesmo material em 1080p — ou seja, a altura mais alta aparece na fatura antes de o primeiro espectador assistir.

Onde ela se paga é em conteúdo com detalhe fino visto em tela grande: fotografia de produto, imagem médica e técnica, material feito para televisão. Para um webinar, é uma altura que quase ninguém vai receber e todo mundo vai pagar.

Como o Kinescope resolve isso Suba o master na maior qualidade que tiver: a transcodificação monta a escala inteira a partir dele, e o player adaptativo só entrega 4K a quem tem conexão, aparelho e tela para receber. Ler a documentação do Kinescope

Perguntas frequentes

O que é resolução 4K? É vídeo a 3840×2160 — 8.294.400 pixels por quadro, quatro vezes o 1080p. O nome técnico é 2160p, pela altura do quadro. 4K e UHD são a mesma coisa? Na prática, sim: o que streaming e TV chamam de 4K é o UHD, 3840×2160. O 4K de cinema é 4096×2160, um pouco mais largo, e não aparece na web. Quantos dados 4K consome por hora? A 20–35 Mbps, cerca de 9 a 16 GB por hora — algo em torno de dez vezes o consumo de 720p. Por que meu vídeo 4K protegido fica preto? Provavelmente é HDCP. Conteúdo 4K com DRM costuma exigir HDCP 2.2 na ligação entre aparelho e tela; uma TV mais antiga, um divisor HDMI ou uma dock no caminho quebram a cadeia e a reprodução é bloqueada — enquanto 1080p continua funcionando. Vale a pena publicar em 4K? Depende do conteúdo e da tela. Fotografia de produto, imagem médica e material feito para televisão aproveitam. Aula, webinar e rosto falando não — a diferença não aparece no celular e o custo de entrega é cerca de dez vezes maior. 4K custa mais só na entrega? Não. A transcodificação é cobrada por minuto de fonte e um master 4K leva mais tempo para processar, então o custo começa no upload, antes de qualquer espectador assistir.

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