HDCP

A camada que criptografa a ligação entre um aparelho e a tela — HDMI, DisplayPort, DVI. Não sabe nada sobre o seu arquivo de vídeo: protege um único trecho do caminho, o cabo.

Atualizado: agosto de 2026 5 min de leitura Segurança

Neste artigo

Ao terminar, você vai entender:

  • O que o HDCP protege — e o que fica de fora
  • As versões e o que o 4K exige
  • Por que o erro quase sempre está na fiação
  • Como o HDCP aparece numa política de DRM

O que é HDCP?

HDCP é uma camada de proteção contra cópia para conexões digitais de tela, criada pela Intel e licenciada pela Digital Content Protection LLC. Roda sobre HDMI, DisplayPort e DVI, e a função é estreita: manter a imagem criptografada enquanto ela viaja da fonte até o monitor.

O escopo importa. O HDCP não sabe nada sobre o seu arquivo, sobre as regras da sua conta ou sobre o servidor de licenças. Ele protege um único trecho — a ligação física — e é justamente o trecho em que todas as outras proteções já terminaram o trabalho delas.

As versões e o que o 4K exige

VersãoAnoTeto usualSituação
HDCP 1.420091080p por HDMIChave-mestra vazou em 2010; existem adaptadores que removem
HDCP 2.2 20134K e HDRCriptografia nova e verificação de proximidade
HDCP 2.320184K e acimaAtual; endurece o mesmo handshake

Conteúdo 4K protegido geralmente se recusa a passar por 1.4 — é por isso que a mesma fonte entrega 1080p numa TV mais antiga e fica preta no 4K.

Por que dá erro de HDCP

Um erro de HDCP quase nunca significa que o conteúdo está quebrado. Significa que dois aparelhos não conseguiram fechar acordo sobre a ligação, e a culpa quase sempre é da corrente entre eles.

Um divisor ou switch no caminho

Unidades baratas costumam falhar no papel de repetidor. Ligue a fonte direto na tela para confirmar.

Versões que não batem

A fonte exige 2.2 para 4K e a tela só fala 1.4. A saída é resolução menor ou hardware mais novo — não existe solução por software.

Um adaptador ou dock

Adaptadores USB-C para HDMI e docks de notebook variam muito em como carregam HDCP. Trocar o adaptador é um teste mais rápido que trocar a tela.

Um aparelho de captura

Gravadores e caixas de streaming no caminho são exatamente o que o HDCP existe para recusar. Aqui o sistema está funcionando, não falhando.

Vale guardar esse quarto item ao ler um chamado de suporte. Quando um aluno escreve «o player de vocês está quebrado» e a aula abre em todo mundo menos nele, a dock do notebook é a primeira hipótese — e não há nada a corrigir no vídeo.

Como o HDCP entra numa política de DRM

Para quem entrega vídeo, e não assiste, o HDCP aparece por outra porta: como condição de saída dentro de uma política de DRM. Quando o servidor de licenças entrega a chave, ele pode anexar exigências sobre a saída de vídeo.

As regras herdadas do cinema costumam juntar Widevine L1 — descriptografia em hardware — com HDCP 2.2 no cabo antes de liberar 1080p ou 4K, e cair para uma versão menor quando falta qualquer uma das duas metades.

Para curso pago e vídeo corporativo, esse rigor costuma ser mais do que o conteúdo pede. Uma política que deixa a tela preta porque a dock do aluno não carrega HDCP está protegendo um arquivo que nenhum estúdio licenciou — e gerando um chamado que chega escrito como «o player está quebrado». Conhecer o mecanismo permite definir um teto de resolução de propósito, em vez de herdar o padrão de uma emissora.

O que o HDCP não cobre

AmeaçaCoberta?O que realmente resolve
Placa de captura entre aparelho e telaSimA ligação é criptografada ponta a ponta
Gravação de tela por softwareNãoAcontece antes do cabo — marca d’água dinâmica
Baixar o streamNãoCriptografia de DRM no próprio arquivo
Reutilizar um link da CDNNãoURL assinada com prazo de validade
Celular apontado para a tela NãoNada impede — a marca d’água torna rastreável

A captura analógica é o limite honesto de todo esquema dessa família. O HDCP fecha o cabo; não fecha a sala.

Como o Kinescope resolve isso

O HDCP é negociado entre o aparelho do espectador e a tela dele, então nenhuma plataforma o liga diretamente. O que o Kinescope controla é a camada acima: Widevine e FairPlay em todo plano pago a partir de € 10 por mês, com o seu backend decidindo quem recebe licença. Para conteúdo que não precisa de regra de emissora, a marca d’água dinâmica cobre a gravação de tela sem deixar de fora quem tem hardware antigo.

Ler a documentação do Kinescope

Perguntas frequentes

O que é HDCP?

É uma camada de proteção contra cópia para conexões digitais de tela — HDMI, DisplayPort e DVI. Ela mantém a imagem criptografada no trajeto entre o aparelho e o monitor, e não tem relação com o arquivo de vídeo em si.

Por que aparece erro de HDCP na minha TV?

Quase sempre porque algum elo da corrente não fecha o acordo: um divisor HDMI barato, um adaptador USB-C, uma dock de notebook, ou uma tela que só fala HDCP 1.4 enquanto a fonte exige 2.2 para 4K. Ligar a fonte direto na tela é o teste mais rápido.

Qual a diferença entre HDCP 1.4 e 2.2?

O 1.4 é de 2009 e na prática atende até 1080p; sua chave-mestra vazou em 2010. O 2.2, de 2013, trouxe criptografia nova e verificação de proximidade, e é o que conteúdo 4K protegido costuma exigir. O 2.3, de 2018, endurece o mesmo handshake.

HDCP impede gravação de tela?

Não. A gravação por software acontece antes do cabo, então o HDCP não a alcança. Quem cobre essa brecha é a marca d’água dinâmica, que torna a gravação rastreável até o espectador que a fez.

Posso desligar o HDCP no meu vídeo?

Não é uma configuração da plataforma. O HDCP é negociado entre o aparelho do espectador e a tela dele. O que você controla é a política de DRM: se ela exige saída protegida para 1080p ou 4K, e qual resolução entregar quando essa exigência não é atendida.

HDCP e DRM são a mesma coisa?

Não. O DRM criptografa o arquivo e controla quem recebe a chave de licença. O HDCP criptografa apenas o cabo entre aparelho e tela. Uma política de DRM pode exigir HDCP como condição, mas são camadas diferentes do caminho.

Leia mais

  • HDCP — Wikipédia — visão geral neutra da especificação.
  • DRM — como funciona a troca de licença.
  • Multi-DRM — por que Widevine e FairPlay andam juntos.

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Ramon Eduardo Lara Mogollon

Escrito por

Ramon Eduardo Lara Mogollon Verificado

BizDev Manager na Kinescope

Ramon cuida do desenvolvimento de negócios da Kinescope no Brasil e escreve o conteúdo em português da plataforma. Este glossário é revisado e mantido atualizado pela equipe que constrói a infraestrutura de streaming, codificação e entrega por CDN do Kinescope.

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