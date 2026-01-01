Neste artigo
Ao terminar, você vai entender:
- O que o HDCP protege — e o que fica de fora
- As versões e o que o 4K exige
- Por que o erro quase sempre está na fiação
- Como o HDCP aparece numa política de DRM
O que é HDCP?
HDCP é uma camada de proteção contra cópia para conexões digitais de tela, criada pela Intel e licenciada pela Digital Content Protection LLC. Roda sobre HDMI, DisplayPort e DVI, e a função é estreita: manter a imagem criptografada enquanto ela viaja da fonte até o monitor.
O escopo importa. O HDCP não sabe nada sobre o seu arquivo, sobre as regras da sua conta ou sobre o servidor de licenças. Ele protege um único trecho — a ligação física — e é justamente o trecho em que todas as outras proteções já terminaram o trabalho delas.
As versões e o que o 4K exige
|Versão
|Ano
|Teto usual
|Situação
|HDCP 1.4
|2009
|1080p por HDMI
|Chave-mestra vazou em 2010; existem adaptadores que removem
|HDCP 2.2
|2013
|4K e HDR
|Criptografia nova e verificação de proximidade
|HDCP 2.3
|2018
|4K e acima
|Atual; endurece o mesmo handshake
Conteúdo 4K protegido geralmente se recusa a passar por 1.4 — é por isso que a mesma fonte entrega 1080p numa TV mais antiga e fica preta no 4K.
Por que dá erro de HDCP
Um erro de HDCP quase nunca significa que o conteúdo está quebrado. Significa que dois aparelhos não conseguiram fechar acordo sobre a ligação, e a culpa quase sempre é da corrente entre eles.
Unidades baratas costumam falhar no papel de repetidor. Ligue a fonte direto na tela para confirmar.
A fonte exige 2.2 para 4K e a tela só fala 1.4. A saída é resolução menor ou hardware mais novo — não existe solução por software.
Adaptadores USB-C para HDMI e docks de notebook variam muito em como carregam HDCP. Trocar o adaptador é um teste mais rápido que trocar a tela.
Gravadores e caixas de streaming no caminho são exatamente o que o HDCP existe para recusar. Aqui o sistema está funcionando, não falhando.
Vale guardar esse quarto item ao ler um chamado de suporte. Quando um aluno escreve «o player de vocês está quebrado» e a aula abre em todo mundo menos nele, a dock do notebook é a primeira hipótese — e não há nada a corrigir no vídeo.
Como o HDCP entra numa política de DRM
Para quem entrega vídeo, e não assiste, o HDCP aparece por outra porta: como condição de saída dentro de uma política de DRM. Quando o servidor de licenças entrega a chave, ele pode anexar exigências sobre a saída de vídeo.
As regras herdadas do cinema costumam juntar Widevine L1 — descriptografia em hardware — com HDCP 2.2 no cabo antes de liberar 1080p ou 4K, e cair para uma versão menor quando falta qualquer uma das duas metades.
Para curso pago e vídeo corporativo, esse rigor costuma ser mais do que o conteúdo pede. Uma política que deixa a tela preta porque a dock do aluno não carrega HDCP está protegendo um arquivo que nenhum estúdio licenciou — e gerando um chamado que chega escrito como «o player está quebrado». Conhecer o mecanismo permite definir um teto de resolução de propósito, em vez de herdar o padrão de uma emissora.
O que o HDCP não cobre
|Ameaça
|Coberta?
|O que realmente resolve
|Placa de captura entre aparelho e tela
|Sim
|A ligação é criptografada ponta a ponta
|Gravação de tela por software
|Não
|Acontece antes do cabo — marca d’água dinâmica
|Baixar o stream
|Não
|Criptografia de DRM no próprio arquivo
|Reutilizar um link da CDN
|Não
|URL assinada com prazo de validade
|Celular apontado para a tela
|Não
|Nada impede — a marca d’água torna rastreável
A captura analógica é o limite honesto de todo esquema dessa família. O HDCP fecha o cabo; não fecha a sala.
Como o Kinescope resolve isso
O HDCP é negociado entre o aparelho do espectador e a tela dele, então nenhuma plataforma o liga diretamente. O que o Kinescope controla é a camada acima: Widevine e FairPlay em todo plano pago a partir de € 10 por mês, com o seu backend decidindo quem recebe licença. Para conteúdo que não precisa de regra de emissora, a marca d’água dinâmica cobre a gravação de tela sem deixar de fora quem tem hardware antigo.Ler a documentação do Kinescope
Perguntas frequentes
O que é HDCP?
É uma camada de proteção contra cópia para conexões digitais de tela — HDMI, DisplayPort e DVI. Ela mantém a imagem criptografada no trajeto entre o aparelho e o monitor, e não tem relação com o arquivo de vídeo em si.
Por que aparece erro de HDCP na minha TV?
Quase sempre porque algum elo da corrente não fecha o acordo: um divisor HDMI barato, um adaptador USB-C, uma dock de notebook, ou uma tela que só fala HDCP 1.4 enquanto a fonte exige 2.2 para 4K. Ligar a fonte direto na tela é o teste mais rápido.
Qual a diferença entre HDCP 1.4 e 2.2?
O 1.4 é de 2009 e na prática atende até 1080p; sua chave-mestra vazou em 2010. O 2.2, de 2013, trouxe criptografia nova e verificação de proximidade, e é o que conteúdo 4K protegido costuma exigir. O 2.3, de 2018, endurece o mesmo handshake.
HDCP impede gravação de tela?
Não. A gravação por software acontece antes do cabo, então o HDCP não a alcança. Quem cobre essa brecha é a marca d’água dinâmica, que torna a gravação rastreável até o espectador que a fez.
Posso desligar o HDCP no meu vídeo?
Não é uma configuração da plataforma. O HDCP é negociado entre o aparelho do espectador e a tela dele. O que você controla é a política de DRM: se ela exige saída protegida para 1080p ou 4K, e qual resolução entregar quando essa exigência não é atendida.
HDCP e DRM são a mesma coisa?
Não. O DRM criptografa o arquivo e controla quem recebe a chave de licença. O HDCP criptografa apenas o cabo entre aparelho e tela. Uma política de DRM pode exigir HDCP como condição, mas são camadas diferentes do caminho.
Leia mais
- HDCP — Wikipédia — visão geral neutra da especificação.
- DRM — como funciona a troca de licença.
- Multi-DRM — por que Widevine e FairPlay andam juntos.
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