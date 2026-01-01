Kinescope vsBunny Stream:
infraestrutura de CDN bruta vs uma plataforma de vídeo pronta
A Bunny vende banda barata. A Kinescope te entrega a plataforma inteira — entrega segura, DRM, watermark dinâmico, analytics e streaming com zero engenharia. A Bunny entrega CDN + APIs brutas; o player, o painel e a segurança ficam por sua conta.
Principais diferenciais
Uma plataforma, não um kit de ferramentas
A Bunny entrega CDN + APIs brutas — você monta o player, o painel e a segurança sozinho. A Kinescope entrega o produto pronto: entrega segura, analytics e streaming com zero engenharia.
Armazenamento barato esconde o custo real
O armazenamento da Bunny é mais barato e o transcoding é grátis. Mas o custo de verdade está na entrega — na América do Sul a Bunny cobra R$0,23/GB, mais caro que os R$0,19/GB da Kinescope. Some o pagamento em dólar + IOF e o DRM como adicional, e a conta vira outra.
DRM nível Netflix, incluído
Widevine + FairPlay empresarial via parceria direta com o Google — já integrado, não um adicional de R$500/mês + R$0,03 por licença. A mesma tecnologia da Netflix e Disney+.
Watermark dinâmico por espectador
Watermark por espectador (e-mail / IP / texto) para rastrear vazamentos. A Bunny oferece apenas sobreposição de logo estática.
CDN própria
CDN própria cobrindo América Latina, EUA, Europa e CEI, com SLA de 99,98% e latência ao vivo inferior a 2 segundos. Sem revender Cloudflare ou AWS com margem.
Migração rápida e assistida
Migramos sua biblioteca da Bunny ou de qualquer CDN em 1–2 dias — com metadados e configurações de acesso preservados — e suporte dedicado em PT durante todo o processo.
Tabela de comparação resumida
Preços (CDN + armazenamento)
~R$0,19/GB, em reais, sem IOF
R$0,23/GB na América do Sul, em dólar + IOF
Player, painel e analytics
Incluído, pronto pra usar
Monte você mesmo (API-first)
Proteção DRM
Widevine + FairPlay, grátis no plano
+R$500/mês, não é DRM de estúdio
Watermark dinâmico
Por espectador (e-mail / IP / texto)
Apenas logo estático
CDN
Própria (América Latina, EUA, Europa, CEI)
Apenas banda bruta
Configuração
Plataforma pronta, sem equipe de dev
API-first, você monta e protege
Migração assistida
1–2 dias, suporte dedicado em PT
Por conta própria
Cansado de CDN bruta? A gente faz a migração
Saia da Bunny — ou de qualquer CDN bruta — para uma plataforma de vídeo pronta. Migramos sua biblioteca em poucos passos, com metadados e configurações de acesso preservados, mais uma consultoria gratuita de custos e segurança para otimizar sua stack de vídeo. Suporte dedicado em PT durante todo o processo. Sem tempo de inatividade, sem fidelidade.
Quando escolher
Escolha a Kinescope se você precisa de:
Uma plataforma pronta — entrega segura, DRM de estúdio, watermark dinâmico, analytics e transmissão ao vivo de baixa latência prontos pra usar, por um preço previsível em reais, sem equipe de engenharia pra montar.
Escolha a Bunny se você precisa de:
Banda de CDN bruta e barata em altíssimo volume em regiões baratas — e você tem a equipe de engenharia pra construir o player, o painel, o DRM e a camada de segurança sobre a API por conta própria.
Conheça a Kinescope: tudo o que você espera de uma hospedagem profissional de vídeos
Nossa própria CDN
Infraestrutura própria (não AWS ou Cloudflare) cobrindo América Latina, EUA, Europa e CEI, disponibilidade de 99,98%. MCP para aplicações de IA. Velocidade e previsibilidade sem intermediários.
DRM desde o primeiro dia
Widevine + FairPlay no plano básico — sem adicional de R$500/mês, sem taxa por licença. Proteção de nível Netflix desde o início para cursos, conteúdo pago e vídeos corporativos, com watermark dinâmico por espectador para rastrear vazamentos.
Ao vivo com baixa latência
Streams com atraso de ~2 segundos (LL-HLS), RTMP/sRTMP, gravação automática e chat. Webinars e eventos ao vivo sem aquela sensação de "TV atrasada".
Análises e engajamento
Mapas de calor por segundo, análises por espectador e pontos claros de desistência — prontos pra usar, não um painel que você constrói sobre uma API. CTAs e formulários de captura dentro do player para que cada vídeo trabalhe a favor da conversão.
API e integrações
API REST completa e SDKs abertos (Swift, Kotlin, Flutter, React, Vue, Node). Conecte-se a LMS, CRM e seus próprios produtos sem gambiarras. MCP para aplicações de IA.
Um preço previsível
CDN barata é só metade da conta — player, DRM, analytics e uploads vêm à parte. A Kinescope junta toda a stack num preço pago pelo uso, em reais e sem IOF, sem custos por excedente e sem sustos na fatura.
Confiado por mais de 6.000 clientes em 48 países — e crescendo
Experimente a Kinescope gratuitamente — 100 minutos + 200 GB/mês, sem necessidade de cartão
FAQ
A Bunny é infraestrutura de CDN bruta com APIs — você monta o player, o painel, o DRM e a camada de segurança sozinho. A Kinescope é uma plataforma pronta: entrega segura, DRM de estúdio, watermark dinâmico, analytics e transmissão ao vivo já inclusos, por um preço previsível, sem precisar de uma equipe de engenharia pra montar tudo.
Na América do Sul a Bunny cobra R$0,23/GB de entrega, em dólar + IOF, e cobre apenas banda bruta — player, DRM, analytics e uploads vêm à parte. A Kinescope entrega ~R$0,19/GB, em reais e sem IOF, com a stack inteira inclusa. Somando tudo, a conta final costuma ser menor e muito mais previsível.
Sim. Movemos seu conteúdo da Bunny — ou de qualquer CDN — em 1–2 dias, preservando metadados e configurações de acesso, com suporte dedicado em PT e uma consultoria gratuita de custos e segurança para otimizar sua stack de vídeo. Sem tempo de inatividade, sem fidelidade.