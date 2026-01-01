48ヶ国、6,000社以上のクライアントに信頼されています（そして増加中）
煩わしいツールも、複雑な統合作業もありません。シンプルで強力なプラットフォームが、あなたの作業を妨げることはありません。物語を届けることだけに集中できるのです。
「YouTubeからKinescopeに切り替えたことで、よりクリーンな体験を実現しました。広告はなく、プライバシー保護が強化され、動画の掲載場所を完全にコントロールできます。」
スケールに対応するために構築。本番環境で実証済み。
99.98% アップタイム SLA
止まることが許されないビデオのための、エンタープライズレベルの信頼性。
48ヶ国以上 でサービス提供
マルチレイヤーキャッシング、インテリジェントルーティング、CMAF、LL-HLSによるラグフリーなストリーミング。
7,300万本以上 の動画をホスティング
毎日500万分以上。そして増え続けています。
API経由で10,000件以上 のライブストリームを実施
スケジュール、ストリーム、再ストリーム――すべて自動化されています。
Kinescopeは、あらゆる役割・業界のワークフローに対応します
あらゆるレベルでの柔軟性
必要な多様性を備え、既存のスタックにシームレスに組み込めます。
動画のアップロード、トランスコード（最大4K）、保護、高速化のための柔軟でフル機能のAPI。
Swift、Kotlin、Flutter、React、Vue用のすぐに使えるSDK — すべてオープンソースで、デモケースが用意されています。
クリーンなドキュメントとウェブフックサポートにより、アプリケーションへのシームレスな接続を実現。
完全な制御とセキュリティを備えた動画プラットフォーム
動画体験のあらゆる部分が特定のニーズに適応し、動画を完全に制御できるため、コンテンツについて安心できます。
カスタマイズ
すべての詳細があなたに合わせて調整されます：プレーヤーの外観からワークフローへの統合まで。
プライバシー
DRM、アクセストークン、IPおよび地域制限、ウォーターマーク — あらゆる側面からコンテンツを保護します。
そして、これだけではありません…
動画ジャーニーのあらゆるステップを強化する、ツールのフルスイートを探索してください。
Vimeo、YouTube、その他のサービスから移行する必要がありますか？
当チームが、お客様の現在のプラットフォームからKinescopeへ、動画アーカイブ全体の移行をお手伝いします。
よくある質問 (FAQ)
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