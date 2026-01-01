ビデオインフラで、あらゆる物語を支える

ホスティング、ストリーミング、プライバシーまで。すべてがあなたのニーズに合わせた、ひとつの柔軟なプラットフォームに。

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当社のビデオソリューション

ホスティング

プレイヤー

ストリーミング

CMS

アナリティクス

48ヶ国、6,000社以上のクライアントに信頼されています（そして増加中）

煩わしいツールも、複雑な統合作業もありません。シンプルで強力なプラットフォームが、あなたの作業を妨げることはありません。物語を届けることだけに集中できるのです。

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「YouTubeからKinescopeに切り替えたことで、よりクリーンな体験を実現しました。広告はなく、プライバシー保護が強化され、動画の掲載場所を完全にコントロールできます。」

オンラインスクール 創業者

スケールに対応するために構築。本番環境で実証済み。

99.98% アップタイム SLA

止まることが許されないビデオのための、エンタープライズレベルの信頼性。

48ヶ国以上 でサービス提供

マルチレイヤーキャッシング、インテリジェントルーティング、CMAF、LL-HLSによるラグフリーなストリーミング。

7,300万本以上 の動画をホスティング

毎日500万分以上。そして増え続けています。

API経由で10,000件以上 のライブストリームを実施

スケジュール、ストリーム、再ストリーム――すべて自動化されています。

Kinescopeは、あらゆる役割・業界のワークフローに対応します

Eコマース
制作スタジオ
教育
開発者
デザイナー＆クリエイター
プロダクトマネージャー
マーケター
Eコマース
制作スタジオ
教育
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デザイナー＆クリエイター
プロダクトマネージャー
マーケター

あらゆるレベルでの柔軟性

必要な多様性を備え、既存のスタックにシームレスに組み込めます。

メディアAPI

動画のアップロード、トランスコード（最大4K）、保護、高速化のための柔軟でフル機能のAPI。
SDKツールキット

Swift、Kotlin、Flutter、React、Vue用のすぐに使えるSDK — すべてオープンソースで、デモケースが用意されています。
統合

クリーンなドキュメントとウェブフックサポートにより、アプリケーションへのシームレスな接続を実現。
メディアAPI

動画のアップロード、トランスコード（最大4K）、保護、高速化のための柔軟でフル機能のAPI。

SDKツールキット

Swift、Kotlin、Flutter、React、Vue用のすぐに使えるSDK — すべてオープンソースで、デモケースが用意されています。

統合

クリーンなドキュメントとウェブフックサポートにより、アプリケーションへのシームレスな接続を実現。

完全な制御とセキュリティを備えた動画プラットフォーム

動画体験のあらゆる部分が特定のニーズに適応し、動画を完全に制御できるため、コンテンツについて安心できます。

カスタマイズ

すべての詳細があなたに合わせて調整されます：プレーヤーの外観からワークフローへの統合まで。

プライバシー

DRM、アクセストークン、IPおよび地域制限、ウォーターマーク — あらゆる側面からコンテンツを保護します。

そして、これだけではありません…

動画ジャーニーのあらゆるステップを強化する、ツールのフルスイートを探索してください。

プレーヤー
ホスティング
API
ストリーミング
DRM
分析
ホワイトレーベル
CDN
トランスコーディング
動画ライブラリ
字幕
収益化ツール
埋め込み

Vimeo、YouTube、その他のサービスから移行する必要がありますか？

当チームが、お客様の現在のプラットフォームからKinescopeへ、動画アーカイブ全体の移行をお手伝いします。

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よくある質問 (FAQ)

Can’t find the answer you need? Check out our ヘルプセンター.

はい。Kinescopeを無料でご利用いただけます。無料プランでは、月間最大100分の動画ストレージと200GBのCDNトラフィックがご利用いただけます。ライブ配信については、セッションは20分まで、同時視聴者は最大20名に制限されます。このプランは無期限で無料です（トライアル期間はなく、カード情報も不要です）。
ご心配なく。動画はオンラインのまま、削除されたりはしません。有料プランへの切り替えを促すリマインダーが表示されるだけです。著しく高いリソース消費が確認された場合には、お客様のご計画通りに進行しているか確認するため、当社からご連絡いたします。
最初の月の請求書は、翌月の初めにお送りします。契約期間の縛りや隠れた費用はありません。いつでもプランのアップグレードやダウングレードが可能で、違約金はかかりません。お支払いはカード決済と銀行振込に対応しています。請求書は「請求」セクションでご確認いただけます。
埋め込みは簡単です。各動画に提供される埋め込みコードを使用でき、サイトのデザインに合わせてアダプティブ（可変）と固定のオプションから選択できます。
各動画の詳細な分析データには、視聴回数、エンゲージメント、視聴者の行動分析が含まれ、コンテンツの最適化に役立ちます。視聴者の所在地やデバイスも追跡できます。

Kinescopeで動画のアイデアを実現し始めましょう。

カード不要、時間制限なし。

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