既存の指導方法と互換性あり

Kinescopeは既存のツールにシームレスに統合されます。プラットフォームを再構築または切り替える必要はありません。あらゆるLMS、ウェブサイトビルダー、内部システムとシームレスに連携します。

他の動画プラットフォームから移行される場合、コンテンツを迅速かつ簡単に移行するための完全なサポートを提供します。これにより、中断することなく指導を続けることができます。