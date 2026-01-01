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どこでも動作
コンテンツをアップロードし、埋め込みリンクをコピーするだけです。あらゆるLMS、ウェブサイト、学習プラットフォームで動作します。
- クリーンで直感的なダッシュボード。
- 高速なアップロードとトランスコーディング。
- どこでもノーコードで埋め込み可能。
あなたの方法でブランディング
動画プレーヤーをあなたのプラットフォームの一部のように見せることができます。他人のものではありません。
- あなたのロゴと色を追加します。
- プレーヤーコントロールをカスタマイズします。
- すべてのデバイスで動作します。
コンテンツと視聴者を常に管理
スマート分析
レッスン全体のエンゲージメントを追跡し、コース体験を向上させます。
動画保護
DRM暗号化、ウォーターマーク、アクセス制限が、あなたのクリエイティブを保護します。
大規模実績あり — あなたの準備完了
Kinescopeは、個人講師やブティックスクールから大規模な大学、企業トレーニングチームまで、業界を問わず数千人の教育者をサポートしています。初めてのコースを立ち上げる場合でも、複数プログラムにわたる数千時間のコンテンツを管理する場合でも、当社プラットフォームはあなたと共に成長します。