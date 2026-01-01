Plataforma devídeo para cursos online e escolas EAD — sem anúncios e com DRM
Suas videoaulas, sua plataforma, suas regras. O Kinescope oferece controle total sobre a distribuição de conteúdo, a identidade da marca e a privacidade — para que você possa focar no ensino, e não em problemas técnicos.
Confiada por mais de 6.000 clientes em 48 países — e crescendo
«A solução de vídeo acessível, escalável e com preço justo do Kinescope foi decisiva: nos permitiu levar educação de alto nível para centenas de milhares de pessoas e nos preparar para nossa expansão global em SaaS.»
Rápido e do seu jeito.
Desenvolva sua plataforma de e-learning sem se preocupar com o vídeo. Nosso streaming rápido e seguro oferece aos seus usuários a experiência fluida e com a qualidade que esperam.
Funciona em qualquer lugar
Faça o upload do seu conteúdo, copie o link de incorporação e pronto. Funciona em qualquer LMS, site ou plataforma de aprendizado.
- Painel limpo e intuitivo.
- Upload e transcodificação rápidos.
- Incorporação sem código em qualquer lugar.
Do seu jeito
Faça o player de vídeo parecer parte da sua plataforma — e não de outra.
- Adicione seu logo e cores.
- Personalize os controles do player.
- Funciona em todos os dispositivos.
Compatível com a forma como você já ensina
Kinescope se integra facilmente às ferramentas que você já usa — sem necessidade de reconstruir ou trocar de plataforma. Ele funciona perfeitamente com qualquer LMS, construtor de sites ou sistema interno da sua empresa.
Se você está vindo de outra plataforma de vídeo, oferecemos suporte completo para migrar seu conteúdo de forma rápida e simples — para que você continue ensinando sem interrupções.
Mantenha o controle do seu conteúdo e da sua audiência
Envie seu conteúdo, copie o link de incorporação e pronto.
Análises inteligentes
Proteção de vídeos
Coloque o dinheiro que você economiza em vídeo em cursos melhores.
Todos os recursos em todos os planos: DRM, streaming adaptativo, analytics, white-label — com preço que se mantém na renovação. Veja quanto você pagaria em três escalas típicas e invista com mais inteligência.
*Armazenamento = horas da biblioteca × 7 GB/h (peso médio do arquivo original mais todas as resoluções somadas). Entrega = horas de visualização × 2,5 GB/h (tamanho médio transmitido a um espectador, adaptado à conexão).
*Faixa segundo o banco de dados 2026 da Vendr com preços de contratos B2B SaaS. Os planos pagos do Vimeo (Starter €8, Standard €19, Advanced €69) limitam o tráfego a 2 TB/mês e não incluem DRM — qualquer EdTech em escala real acaba no Enterprise.
Comprovado em escala — e pronto para você
Nosso ecossistema de vídeo
FAQ
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Explore todo o potencial do vídeo para a educação.
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