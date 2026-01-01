Plataforma devídeo para cursos online e escolas EAD — sem anúncios e com DRM

Suas videoaulas, sua plataforma, suas regras. O Kinescope oferece controle total sobre a distribuição de conteúdo, a identidade da marca e a privacidade — para que você possa focar no ensino, e não em problemas técnicos.

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Confiada por mais de 6.000 clientes em 48 países — e crescendo

«A solução de vídeo acessível, escalável e com preço justo do Kinescope foi decisiva: nos permitiu levar educação de alto nível para centenas de milhares de pessoas e nos preparar para nossa expansão global em SaaS.»

Eriky Kunitake, Head de Negócios e Operações, Ada
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Rápido e do seu jeito.

Desenvolva sua plataforma de e-learning sem se preocupar com o vídeo. Nosso streaming rápido e seguro oferece aos seus usuários a experiência fluida e com a qualidade que esperam.

Funciona em qualquer lugar

Faça o upload do seu conteúdo, copie o link de incorporação e pronto. Funciona em qualquer LMS, site ou plataforma de aprendizado.

  • Painel limpo e intuitivo.
  • Upload e transcodificação rápidos.
  • Incorporação sem código em qualquer lugar.

Do seu jeito

Faça o player de vídeo parecer parte da sua plataforma — e não de outra.

  • Adicione seu logo e cores.
  • Personalize os controles do player.
  • Funciona em todos os dispositivos.

Compatível com a forma como você já ensina

Kinescope se integra facilmente às ferramentas que você já usa — sem necessidade de reconstruir ou trocar de plataforma. Ele funciona perfeitamente com qualquer LMS, construtor de sites ou sistema interno da sua empresa.

Se você está vindo de outra plataforma de vídeo, oferecemos suporte completo para migrar seu conteúdo de forma rápida e simples — para que você continue ensinando sem interrupções.

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Mantenha o controle do seu conteúdo e da sua audiência

Envie seu conteúdo, copie o link de incorporação e pronto.

Análises inteligentes

Acompanhe o engajamento em todas as aulas e melhore a experiência do seu curso. Saiba mais sobre nossas análises.

Proteção de vídeos

Ferramentas de privacidade integradas ajudam a proteger tudo o que você cria. Ver recursos de segurança.

Coloque o dinheiro que você economiza em vídeo em cursos melhores.

Todos os recursos em todos os planos: DRM, streaming adaptativo, analytics, white-label — com preço que se mantém na renovação. Veja quanto você pagaria em três escalas típicas e invista com mais inteligência.

Cenário
Biblioteca
Audiência
Armazenamento
Entrega/mês
Kinescope
Vimeo
Escola pequena
50 h
500 alunos × 4 h/mês
350 GB
~5 TB
~€120/mês / ~€1.500/ano
Enterprise, US$ 15.000–35.000/ano
EdTech média
600 h
25.000 alunos × 4 h/mês
4,2 TB
~250 TB
~€2.400/mês / ~€29.000/ano
Enterprise, US$ 50.000–125.000/ano*
Escala universitária
3.000 h
100.000 alunos × 6 h/mês
21 TB
~1.500 TB
~€10.000/mês / ~€120.000/ano
Enterprise, valor personalizado de 6 dígitos

*Armazenamento = horas da biblioteca × 7 GB/h (peso médio do arquivo original mais todas as resoluções somadas). Entrega = horas de visualização × 2,5 GB/h (tamanho médio transmitido a um espectador, adaptado à conexão).

*Faixa segundo o banco de dados 2026 da Vendr com preços de contratos B2B SaaS. Os planos pagos do Vimeo (Starter €8, Standard €19, Advanced €69) limitam o tráfego a 2 TB/mês e não incluem DRM — qualquer EdTech em escala real acaba no Enterprise.

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Comprovado em escala — e pronto para você

Kinescope atende milhares de educadores em diferentes setores — de professores independentes e escolas especializadas a grandes universidades e equipes de treinamento corporativo. A plataforma cresce junto com você, seja no lançamento do seu primeiro curso ou na gestão de milhares de horas de conteúdo em diversos programas.
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Nosso ecossistema de vídeo

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Analytics

FAQ

Não encontrou a resposta que precisa? Consulte nossa Central de Ajuda.

Sim. Todos os planos pagos incluem um conjunto de controles de acesso: DRM (Widevine + FairPlay), marcas d’água, restrição por domínio, proteção por senha, códigos de acesso únicos e integração com o seu próprio backend de autenticação. SSO está disponível no plano Mega. O DRM está disponível no Super a partir de €10/mês, sem contrato personalizado. Você pode limitar a reprodução ao domínio do seu LMS, vincular sessões ao ID do aluno e revogar o acesso quando a matrícula terminar.
Sim. Oferecemos um plugin dedicado para WordPress. Para a maioria dos outros LMS e plataformas de curso, o Kinescope funciona por código de incorporação. Se o seu LMS não aceita embeds ou você usa uma stack própria, nossa API REST cobre upload, embed, eventos de reprodução e controle de acesso. Precisa de ajuda para migrar de outro serviço ou montar a integração? Nossa equipe cuida das duas coisas — a migração é gratuita nos planos Super e Mega.
Nossa equipe faz a migração para você sem custo extra nos planos Super e Mega. Você compartilha acesso de leitura (token de API ou arquivo exportado); nós cuidamos da ingestão, transcodificação e mapeamento de metadados. Para bibliotecas maiores ou configurações fora do padrão, alinhamos o plano com você antes. Ainda comparando plataformas? Veja a comparação completa Kinescope vs Vimeo. E para vender mais cursos, veja direct response aplicado a cursos.
Você paga por armazenamento, entrega e uma taxa única de transcodificação no upload. Armazenamento e transcodificação dependem de quanto conteúdo você hospeda, não de quantos alunos você tem. Apenas a entrega cresce com o quanto eles assistem. Veja a calculadora com os seus números.
A Kinescope B.V. fica em Emmen, nos Países Baixos, e opera sob o GDPR; no Brasil, a operação segue a LGPD. Não armazenamos dados pessoais dos alunos — os registros ficam no seu LMS, e o Kinescope cuida da infraestrutura de vídeo por trás deles. Os dados que o Kinescope mantém (arquivos de vídeo, analytics agregado de reprodução) permanecem em infraestrutura do EEE. Detalhes completos na nossa Política de Privacidade.

Explore todo o potencial do vídeo para a educação.

Experimente tudo o que o Kinescope tem para oferecer. Não é necessário cartão.

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