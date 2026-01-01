Compatível com a forma como você já ensina

Kinescope se integra facilmente às ferramentas que você já usa — sem necessidade de reconstruir ou trocar de plataforma. Ele funciona perfeitamente com qualquer LMS, construtor de sites ou sistema interno da sua empresa.

Se você está vindo de outra plataforma de vídeo, oferecemos suporte completo para migrar seu conteúdo de forma rápida e simples — para que você continue ensinando sem interrupções.