Hospedagem profissional para seusvídeos
Tudo para trabalhar com vídeo: hospedagem, proteção DRM, integração simples e análise de visualizações.
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Uma hospedagem de vídeo para fazer tudo
Carregue vídeos manualmente ou importe automaticamente de outras plataformas.
Código de embed gerado automaticamente. Vídeo rápido e responsivo onde você quiser.
DRM, restrição por domínio, senha e lista de espectadores — seu conteúdo protegido.
Logo, cores e controles ajustados ao design e às necessidades da sua marca.
Infraestrutura global para armazenamento e reprodução rápidos.
Entenda o comportamento dos espectadores e melhore seu conteúdo.
Um serviço de hospedagem de vídeo com máxima proteção
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De desenvolvedores para desenvolvedores
Media API
Uma API flexível e completa para enviar, transcodificar (até 4K), proteger e acelerar conteúdo.
Kit de SDK
SDKs para Swift, Kotlin, Flutter, Vue e React — incorpore o player em qualquer aplicativo.
Integração
Conecte o Kinescope a Zoom, Marketo, Kahoot! e outras ferramentas que você já usa.
Precisa migrar do Vimeo, YouTube ou de qualquer outro serviço?
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