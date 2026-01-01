Hospedagem profissional para seusvídeos

Tudo para trabalhar com vídeo: hospedagem, proteção DRM, integração simples e análise de visualizações.

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Confiado por mais de 6.000 clientes em 48 países — e crescendo

Uma hospedagem de vídeo para fazer tudo

Upload rápido

Carregue vídeos manualmente ou importe automaticamente de outras plataformas.
Incorporação simples

Código de embed gerado automaticamente. Vídeo rápido e responsivo onde você quiser.
Proteção de vídeo

DRM, restrição por domínio, senha e lista de espectadores — seu conteúdo protegido.
Player personalizável

Logo, cores e controles ajustados ao design e às necessidades da sua marca.
CDN própria

Infraestrutura global para armazenamento e reprodução rápidos.
Análise

Entenda o comportamento dos espectadores e melhore seu conteúdo.
Upload rápido

Carregue vídeos manualmente ou importe automaticamente de outras plataformas.

Incorporação simples

Código de embed gerado automaticamente. Vídeo rápido e responsivo onde você quiser.

Proteção de vídeo

DRM, restrição por domínio, senha e lista de espectadores — seu conteúdo protegido.

Player personalizável

Logo, cores e controles ajustados ao design e às necessidades da sua marca.

CDN própria

Infraestrutura global para armazenamento e reprodução rápidos.

Análise

Entenda o comportamento dos espectadores e melhore seu conteúdo.

Um serviço de hospedagem de vídeo com máxima proteção

Garantimos reprodução estável e controle total sobre seus vídeos em qualquer ambiente. A plataforma permite a fácil incorporação de vídeos em sites, plataformas LMS e sistemas corporativos usando código HTML responsivo. Tecnologias DRM, configurações de privacidade e restrições de incorporação baseadas em domínio ou localização geográfica impedem o acesso não autorizado.

Confiado por milhares

73M

vídeos armazenados na nuvem

19M

minutos assistidos por dia

+75% YoY

crescimento de tráfego no último ano

99.98% de disponibilidade

garantida conforme o SLA

De desenvolvedores para desenvolvedores

Media API

Uma API flexível e completa para enviar, transcodificar (até 4K), proteger e acelerar conteúdo.

Kit de SDK

SDKs para Swift, Kotlin, Flutter, Vue e React — incorpore o player em qualquer aplicativo.

Integração

Conecte o Kinescope a Zoom, Marketo, Kahoot! e outras ferramentas que você já usa.

Precisa migrar do Vimeo, YouTube ou de qualquer outro serviço?

Nossos especialistas ajudam você a transferir todo o seu acervo de vídeos da plataforma atual para o Kinescope.

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Experimente gratuitamente - sem vincular cartão e sem limite de tempo.

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FAQ

Não encontrou a resposta que precisa? Consulte nossa Central de Ajuda..

É hospedar seus vídeos em uma plataforma que cuida de armazenamento, transcodificação, entrega por CDN e proteção — em vez de um site público como o YouTube. O vídeo fica fora da busca pública, com player sem anúncios e controle total de quem assiste. No Kinescope isso vem pronto: upload rápido, CDN global, DRM e analytics, a partir de €10/mês (com plano grátis para testar).
Sim. Cada upload é criptografado, e você restringe o acesso por domínio, link assinado com expiração, senha ou lista de e-mails. Com DRM (Widevine + FairPlay) o próprio arquivo fica criptografado — ferramentas como SaveFrom ou VLC não conseguem baixar. Marcas d'água dinâmicas ainda rastreiam qualquer vazamento até o espectador.
A maioria das plataformas cobra por vídeo ou por usuário, e a conta cresce junto. O Kinescope cobra só pela infraestrutura: plano grátis para começar e, depois, a partir de €10/mês com entrega pay-as-you-go a €0,03/GB — armazenamento e banda ilimitados, DRM e analytics incluídos. Você paga pelo que realmente entrega.
Suba o arquivo na maior qualidade que tiver (até 4K). O Kinescope transcodifica automaticamente e entrega com bitrate adaptativo — cada espectador recebe a melhor resolução que a conexão dele suporta, do celular no 3G à TV 4K, sem você manter várias cópias. Em dúvida sobre qual resolução usar? Veja as diferenças entre SD, HD e 4K.
A migração é por nossa conta nos planos Super e Mega. Puxamos sua biblioteca do Vimeo, YouTube, Panda ou de onde estiver, preservando os metadados, e configuramos tudo do nosso lado — normalmente em uma semana ou menos.
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