Plataforma devídeo para e-commerce

Crie reviews e vídeos explicativos que ajudam a vender mais.

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Confiada por mais de 6.000 clientes em 48 países — e crescendo

Deixe o vídeo trabalhar pelo seu negócio

Adicione vídeos às páginas de produto e acompanhe o interesse dos compradores em cada item.

Acompanhe métricas

A análise integrada do Kinescope conta carregamentos, visualizações, taxa de conclusão e pontos de interesse dos espectadores.

Integração em poucos cliques

Incorpore vídeos em sua loja online usando copiar e colar. Para integrações mais complexas, utilize links, códigos de incorporação e códigos prontos.

Aumente a conversão e reduza devoluções

Aproveite o potencial do vídeo para impulsionar as vendas: incorpore vídeos em landing pages, cards e CMSs — sem anúncios ou recomendações de terceiros. Personalize o design do seu player para cada plataforma.

O vídeo carrega rapidamente graças a uma CDN, transcodificação e personalização com base no dispositivo e na velocidade da internet do comprador. Analise os dados, realize testes A/B e selecione os formatos mais eficazes com base nas informações obtidas.

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Transforme visualizações em vendas

Integração simples

Incorpore vídeos em páginas de produto e landing pages em poucos cliques.
Compatibilidade com plataformas

Funciona com Wix, WordPress, Squarespace, Locaweb, Shopify e qualquer outro CMS, construtores de sites e plataformas de e-commerce.
Velocidade de carregamento

Player leve que não atrasa o tempo de abertura da página.
Experiência mobile

Adaptado para qualquer tamanho de tela e dispositivo.
Integração simples

Incorpore vídeos em páginas de produto e landing pages em poucos cliques.

Compatibilidade com plataformas

Funciona com Wix, WordPress, Squarespace, Locaweb, Shopify e qualquer outro CMS, construtores de sites e plataformas de e-commerce.

Velocidade de carregamento

Player leve que não atrasa o tempo de abertura da página.

Experiência mobile

Adaptado para qualquer tamanho de tela e dispositivo.

Nosso ecossistema de vídeo

Hospedagem

Player

Streaming

CMS

Analytics

Não perca as vendas.

Cadastre-se gratuitamente ou agende uma demonstração para ver como o vídeo impulsiona as vendas.

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