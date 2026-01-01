Plataforma devídeo para e-commerce
Crie reviews e vídeos explicativos que ajudam a vender mais.
Confiada por mais de 6.000 clientes em 48 países — e crescendo
Deixe o vídeo trabalhar pelo seu negócio
Adicione vídeos às páginas de produto e acompanhe o interesse dos compradores em cada item.
Acompanhe métricas
A análise integrada do Kinescope conta carregamentos, visualizações, taxa de conclusão e pontos de interesse dos espectadores.
Integração em poucos cliques
Incorpore vídeos em sua loja online usando copiar e colar. Para integrações mais complexas, utilize links, códigos de incorporação e códigos prontos.
Aumente a conversão e reduza devoluções
Aproveite o potencial do vídeo para impulsionar as vendas: incorpore vídeos em landing pages, cards e CMSs — sem anúncios ou recomendações de terceiros. Personalize o design do seu player para cada plataforma.
O vídeo carrega rapidamente graças a uma CDN, transcodificação e personalização com base no dispositivo e na velocidade da internet do comprador. Analise os dados, realize testes A/B e selecione os formatos mais eficazes com base nas informações obtidas.
Transforme visualizações em vendas
Incorpore vídeos em páginas de produto e landing pages em poucos cliques.
Funciona com Wix, WordPress, Squarespace, Locaweb, Shopify e qualquer outro CMS, construtores de sites e plataformas de e-commerce.
Player leve que não atrasa o tempo de abertura da página.
Adaptado para qualquer tamanho de tela e dispositivo.
Nosso ecossistema de vídeo
Não perca as vendas.
Cadastre-se gratuitamente ou agende uma demonstração para ver como o vídeo impulsiona as vendas.