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Mostramos como usar a Kinescope no seu trabalho: tours pelo produto, análises práticas e dicas de uso — tudo em um só lugar.

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Como a Kinescope ajuda você a resolver tarefas — e o que você pode aplicar na prática.

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Hospedagem de Vídeo para Empresas e Educação

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Um tour completo e um guia passo a passo pela hospedagem de vídeo da Kinescope: faça upload de vídeos, configure o player, incorpore no seu site e acompanhe o desempenho com analytics.
Player Kinescope: Visão Geral Completa do Produto

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Um tour completo pelo player da Kinescope: personalize o design, adicione um botão de CTA e marcas d'água, ative a otimização para SEO e controle o player via API.

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