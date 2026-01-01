Levando soluções profissionais de vídeo para todos

Tornar o vídeo simples não é apenas nossa missão — é a nossa forma de pensar.

Uma única plataforma

Do armazenamento e streaming à segurança e personalização, ajudamos empresas de todos os tamanhos a lançar produtos em vídeo rapidamente e a escalá-los com facilidade.

Simplicidade

Tornamos o início com o Kinescope simples e rápido — sem ligações comerciais e necessidade de equipe técnica. Em poucos cliques, você já está usando.

Velocidade

Construímos uma infraestrutura que garante streaming de vídeo rápido e confiável em qualquer lugar do mundo.

Segurança

Priorizamos a proteção de vídeos para que você nunca precise se preocupar com seu conteúdo.

Nossa jornada rumo a um vídeo mais simples

Começo

2014
Começamos a desenvolver ferramentas de vídeo, e mesmo assim percebemos que as tecnologias de vídeo estavam se tornando cada vez mais poderosas e complexas. Decidimos simplificar.

API

2017
Lançamos uma API de vídeo baseada na nuvem para que você possa lançar aplicativos co

OTT

2018
Na feira IBC, apresentamos uma solução OTT completa com API e interface pronta para uso.

Kinescope

2020
Lançamos o Kinescope — uma plataforma completa de vídeo construída do zero sobre nossa infraestrutura global própria.

Hoje

2026
Entramos no mercado brasileiro para fornecer acesso a infraestrutura de vídeo de alta qualidade para todos, desde pequenas empresas até grandes corporações.

Quem somos

Somos uma equipe de desenvolvedores, designers e especialistas em produto apaixonados por tornar o vídeo fácil para todos. Todos os dias, trabalhamos para garantir que seu conteúdo — de portfólios criativos a transmissões corporativas — permaneça acessível, seguro e simples de gerenciar.

Acreditamos que a tecnologia deve ajudar você — e não atrapalhar. Foi por isso que criamos o Kinescope: para fazer o vídeo trabalhar a favor do seu negócio, e não contra ele.

Conheça a gente através do nossos produtos

Player

Veja como seus vídeos estão performando — sem precisar conectar ferramentas externas ou escrever código.

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Streaming ao vivo

Uma API flexível e completa para enviar, transcodificar (até 4K), proteger e acelerar conteúdo.

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Hospedagem de vídeos

Carregue, organize e publique vídeos em minutos. Sem servidores próprios e complicações.

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Análise

Veja como seus vídeos performam — sem precisar conectar ferramentas externas ou escrever código.

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Aprendemos, compartilhamos e crescemos juntos

Adoramos transformar a complexidade do vídeo em clareza. Em nosso blog e nas aparições na mídia, exploramos tendências, compartilhamos aprendizados e mergulhamos em casos reais de uso que mostram o que é possível fazer com vídeo.

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