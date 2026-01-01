Somos uma equipe de desenvolvedores, designers e especialistas em produto apaixonados por tornar o vídeo fácil para todos. Todos os dias, trabalhamos para garantir que seu conteúdo — de portfólios criativos a transmissões corporativas — permaneça acessível, seguro e simples de gerenciar.

Acreditamos que a tecnologia deve ajudar você — e não atrapalhar. Foi por isso que criamos o Kinescope: para fazer o vídeo trabalhar a favor do seu negócio, e não contra ele.