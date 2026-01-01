Levando soluções profissionais de vídeo para todos
Tornar o vídeo simples não é apenas nossa missão — é a nossa forma de pensar.
Do armazenamento e streaming à segurança e personalização, ajudamos empresas de todos os tamanhos a lançar produtos em vídeo rapidamente e a escalá-los com facilidade.
Simplicidade
Velocidade
Segurança
Nossa jornada rumo a um vídeo mais simples
Começo
API
OTT
Kinescope
Hoje
Quem somos
Somos uma equipe de desenvolvedores, designers e especialistas em produto apaixonados por tornar o vídeo fácil para todos. Todos os dias, trabalhamos para garantir que seu conteúdo — de portfólios criativos a transmissões corporativas — permaneça acessível, seguro e simples de gerenciar.
Acreditamos que a tecnologia deve ajudar você — e não atrapalhar. Foi por isso que criamos o Kinescope: para fazer o vídeo trabalhar a favor do seu negócio, e não contra ele.
Conheça a gente através do nossos produtos
Veja como seus vídeos estão performando — sem precisar conectar ferramentas externas ou escrever código.
Uma API flexível e completa para enviar, transcodificar (até 4K), proteger e acelerar conteúdo.
Carregue, organize e publique vídeos em minutos. Sem servidores próprios e complicações.
Veja como seus vídeos performam — sem precisar conectar ferramentas externas ou escrever código.
Aprendemos, compartilhamos e crescemos juntos
Adoramos transformar a complexidade do vídeo em clareza. Em nosso blog e nas aparições na mídia, exploramos tendências, compartilhamos aprendizados e mergulhamos em casos reais de uso que mostram o que é possível fazer com vídeo.