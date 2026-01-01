Professionele video - oplossingen dichter bij iedereen brengen

Het eenvoudig maken van video is niet alleen onze missie – het is onze instelling.

Eén platform

Het eenvoudig maken van video is niet alleen onze missie – het is onze instelling. Van opslag en streaming tot beveiliging en maatwerk, wij helpen bedrijven van elke omvang om videoproducten snel te lanceren en moeiteloos te schalen.

Makkelijk beginnen

We hebben de start met Kinescope moeiteloos gemaakt – geen verkoopgesprekken, geen ontwikkelteam nodig. Slechts een paar klikken en je bent binnen.

Hoge snelheid

We hebben de infrastructuur gebouwd zodat je video’s snel en betrouwbaar streamen – waar ook ter wereld.

Volledige veiligheid

We hebben videobescherming een topprioriteit gemaakt, zodat je je nooit zorgen hoeft te maken over de content die je maakt.

Onze reis naar eenvoudiger video

Begin

2014
Sinds 2014 bouwen we videotools om bedrijven en creators te helpen groeien. We zagen videotechnologie krachtiger – en ingewikkelder – worden. We kozen een andere weg.

API

2017
Ontsloot een cloud‑video‑API op Web Summit, waardoor video‑rijke apps in uren in plaats van weken konden lanceren.

OTT

2018
Introduceerde een volledige OTT‑oplossing op IBC met zowel API als kant‑en‑klare UI voor omroepen.

Kinescope

2020
Lanceerde Kinescope – een compleet videoplatform vanaf de grond opgebouwd op onze eigen wereldwijde infrastructuur.

Vandaag

2026
Vandaag ondersteunt het Kinescope‑ecosysteem kleine bedrijven die video’s willen insluiten zonder code, grote ondernemingen die duizenden uren content veilig willen opslaan en beheren, en creators die hun werk willen delen terwijl het beschermd blijft tegen ongeautoriseerd kopiëren.

Wie we zijn

We zijn een team van ontwikkelaars, ontwerpers en productdenkers met een passie voor het eenvoudig maken van video voor iedereen. Elke dag werken we eraan om ervoor te zorgen dat je content – van creatieve portfolio’s tot zakelijke streams – toegankelijk, beveiligd en eenvoudig te beheren blijft.

We geloven dat technologie jou moet helpen, niet in de weg moet staan. Daarom hebben we Kinescope gebouwd – om video voor je bedrijf te laten werken, niet ertegen.

Leer ons kennen via onze producten

Speler

Zie hoe je video’s presteren – zonder externe tools te koppelen of code te schrijven.

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Live streaming

Een flexibele, volledige API voor het uploaden, transcoderen (tot 4K), beveiligen en versnellen van content.

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Video-hosting

Zie hoe je video’s presteren – zonder externe tools te koppelen of code te schrijven.

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Analyse

Zie hoe je video’s presteren – zonder externe tools te koppelen of code te schrijven.

Explore
Speler

Zie hoe je video’s presteren – zonder externe tools te koppelen of code te schrijven.

Explore
Live streaming

Een flexibele, volledige API voor het uploaden, transcoderen (tot 4K), beveiligen en versnellen van content.

Explore
Video-hosting

Zie hoe je video’s presteren – zonder externe tools te koppelen of code te schrijven.

Explore
Analyse

Zie hoe je video’s presteren – zonder externe tools te koppelen of code te schrijven.

Explore

We leren, delen en groeien samen

We vinden het geweldig om videocomplexiteit in helderheid te veranderen. In onze blog en media-optredens verkennen we trends, delen we inzichten en duiken we in praktijkvoorbeelden die laten zien wat er mogelijk is met video.

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