Professionele video - oplossingen dichter bij iedereen brengen
Het eenvoudig maken van video is niet alleen onze missie – het is onze instelling.
Het eenvoudig maken van video is niet alleen onze missie – het is onze instelling. Van opslag en streaming tot beveiliging en maatwerk, wij helpen bedrijven van elke omvang om videoproducten snel te lanceren en moeiteloos te schalen.
Makkelijk beginnen
Hoge snelheid
Volledige veiligheid
Onze reis naar eenvoudiger video
Begin
API
OTT
Kinescope
Vandaag
Wie we zijn
We zijn een team van ontwikkelaars, ontwerpers en productdenkers met een passie voor het eenvoudig maken van video voor iedereen. Elke dag werken we eraan om ervoor te zorgen dat je content – van creatieve portfolio’s tot zakelijke streams – toegankelijk, beveiligd en eenvoudig te beheren blijft.
We geloven dat technologie jou moet helpen, niet in de weg moet staan. Daarom hebben we Kinescope gebouwd – om video voor je bedrijf te laten werken, niet ertegen.
Leer ons kennen via onze producten
Een flexibele, volledige API voor het uploaden, transcoderen (tot 4K), beveiligen en versnellen van content.
We leren, delen en groeien samen
We vinden het geweldig om videocomplexiteit in helderheid te veranderen. In onze blog en media-optredens verkennen we trends, delen we inzichten en duiken we in praktijkvoorbeelden die laten zien wat er mogelijk is met video.