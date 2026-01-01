We zijn een team van ontwikkelaars, ontwerpers en productdenkers met een passie voor het eenvoudig maken van video voor iedereen. Elke dag werken we eraan om ervoor te zorgen dat je content – van creatieve portfolio’s tot zakelijke streams – toegankelijk, beveiligd en eenvoudig te beheren blijft.

We geloven dat technologie jou moet helpen, niet in de weg moet staan. Daarom hebben we Kinescope gebouwd – om video voor je bedrijf te laten werken, niet ertegen.