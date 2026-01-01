Op Vimeo heb je het Enterprise-abonnement écht nodig om DRM überhaupt aan te zetten. En de opslag- en leveringslimieten daaronder zijn net zo reëel. Niets daarvan bestaat in Kinescope: DRM zit in elk betaald abonnement vanaf €10/maand, samen met onbeperkte opslag en bandbreedte. Voor de rest, zie de volledige vergelijking.

Kom je van YouTube of een andere gratis dienst? Je wint DRM, een volledige set toegangsbeperkingen en een gebrandmerkte, advertentievrije speler.

De overstap zelf is voor onze rekening — gratis op de abonnementen Super en Mega. We halen je bibliotheek over (alle metadata behouden) en zetten alles aan onze kant op. Meestal binnen een week klaar, vaak sneller.