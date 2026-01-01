Bescherm jevideo's met DRM van mediakwaliteit

Dezelfde versleuteling waar Netflix en Disney+ op vertrouwen, met watermerken en toegangsregels die er een volledige beveiligingsstack van maken.

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Vertrouwd door meer dan 6.000 klanten in 48 landen en steeds meer

Voeg een extra beveiligingslaag toe zonder meerkosten

Krijg betere bescherming vanaf €10/maand zonder enterprise-contract.
Versleuteld per project

DRM is een instelling per project: zet het aan en elke video die je naar dat project uploadt, wordt onderweg versleuteld. Widevine en FairPlay beschermen elke resolutie op bestandsniveau, dus elke downloadpoging levert alleen versleutelde data op.
Beschermd tegen extractie

Bij elke weergave haalt de speler een licentiesleutel per sessie op bij onze DRM-server, en zonder die sleutel is de stream onbruikbaar. Downloaders als SaveFrom of VLC krijgen niets, en schermopname wordt op OS-niveau geblokkeerd.
Traceerbaar als het ooit uitlekt

Dynamische watermerken branden de naam, het e-mailadres of de ID van de kijker in elk frame. Statische watermerken plaatsen je logo of vaste tekst eroverheen. Een uitgelekte schermopname leidt terug naar precies de kijker die hem deelde.
Werkt vrijwel overal

Speelt af op Udemy, Moodle, Webflow, Canvas en elk platform dat een embed-code accepteert. Widevine en FairPlay dekken samen zo'n 99% van de consumentenapparaten; de paar uitzonderingen staan in de volledige compatibiliteitslijst.
Versleuteld per project

DRM is een instelling per project: zet het aan en elke video die je naar dat project uploadt, wordt onderweg versleuteld. Widevine en FairPlay beschermen elke resolutie op bestandsniveau, dus elke downloadpoging levert alleen versleutelde data op.

Beschermd tegen extractie

Bij elke weergave haalt de speler een licentiesleutel per sessie op bij onze DRM-server, en zonder die sleutel is de stream onbruikbaar. Downloaders als SaveFrom of VLC krijgen niets, en schermopname wordt op OS-niveau geblokkeerd.

Traceerbaar als het ooit uitlekt

Dynamische watermerken branden de naam, het e-mailadres of de ID van de kijker in elk frame. Statische watermerken plaatsen je logo of vaste tekst eroverheen. Een uitgelekte schermopname leidt terug naar precies de kijker die hem deelde.

Werkt vrijwel overal

Speelt af op Udemy, Moodle, Webflow, Canvas en elk platform dat een embed-code accepteert. Widevine en FairPlay dekken samen zo'n 99% van de consumentenapparaten; de paar uitzonderingen staan in de volledige compatibiliteitslijst.

Stem afspeeltoegang af op je eigen regels

DRM stopt downloads en schermopnames, maar weet niet welke kijkers mogen afspelen. Kinescope werkt samen met je auth-backend: drukt een kijker op afspelen, dan geven we zijn identificatie door aan jouw server, en jouw regels bepalen of de sleutel wordt vrijgegeven. De toegangsbeslissing blijft in jouw systeem, waar die altijd al lag.

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Ga verder dan DRM met meer toegangsregels

Stapel meer toegangscontroles bovenop DRM, in elke combinatie die bij het scenario past.

Sluit de perimeter af

Bepaal welke sites de speler mogen hosten.

  • Domeinbeperkingen voor ingesloten weergave.
  • Ondersteuning voor wildcard-subdomeinen (*.jouwbedrijf.com).
  • Insluiten volledig blokkeren voor levering via alleen directe links.
  • Privélink-override om beperkingen te omzeilen bij eenmalig delen.

Deel de sleutels uit

Kies hoe elke kijker zich identificeert voordat de speler laadt.

  • Automatisch gegenereerde links per kijker.
  • Wachtwoord per video instellen.
  • Eenmalige codes met sessielimieten en vervaltijd.
  • Toegang op basis van goedgekeurde e-maildomeinen.
  • SSO (SAML) op het Mega-abonnement.

«Kinescope's betaalbare, schaalbare en toegankelijke video-oplossing is een doorbraak geweest, waardoor we wereldklasse-onderwijs aan honderdduizenden kunnen leveren»

Eriky Kunitake, Head of Business & Operations, Ada (500.000+ cursisten · overgestapt van Mux naar Kinescope)
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DRM nodig, maar niet de prijs die er op Vimeo bij hoort?

Op Vimeo heb je het Enterprise-abonnement écht nodig om DRM überhaupt aan te zetten. En de opslag- en leveringslimieten daaronder zijn net zo reëel. Niets daarvan bestaat in Kinescope: DRM zit in elk betaald abonnement vanaf €10/maand, samen met onbeperkte opslag en bandbreedte. Voor de rest, zie de volledige vergelijking.

Kom je van YouTube of een andere gratis dienst? Je wint DRM, een volledige set toegangsbeperkingen en een gebrandmerkte, advertentievrije speler.

De overstap zelf is voor onze rekening — gratis op de abonnementen Super en Mega. We halen je bibliotheek over (alle metadata behouden) en zetten alles aan onze kant op. Meestal binnen een week klaar, vaak sneller.

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FAQ

Can’t find the answer you need? Check out our Helpcentrum.

DRM (Digital Rights Management) is versleuteling die in de videostream zelf is ingebouwd. Het apparaat van elke kijker haalt vóór het afspelen een tijdelijke licentiesleutel op bij onze server, en zonder die sleutel is het bestand op de schijf onbruikbare data.
DRM (Widevine + FairPlay) versleutelt de videostream en geeft per sessie een licentiesleutel uit. Dit blokkeert de meest voorkomende aanvalsroutes: directe bestandsdownload, het oogsten van CDN-links en stream-ripping-tools. Combineer het met dynamische watermerken en je herleidt elke lek tot de individuele kijker die deelde.
Schermopname is op elk apparaat lastig volledig te voorkomen, omdat het een handeling op systeemniveau is. Kinescope blokkeert het op iOS, Android, macOS en Windows waar het OS dat toelaat. Daarnaast markeren dynamische watermerken elk frame met de identiteit van de kijker, waardoor een lek traceerbaar wordt en sterk wordt ontmoedigd. Wie zomaar deelt, riskeert niet snel een opname door te sturen met zijn naam in elk frame.
Ja, via Widevine (Chrome, Android en de meeste browsers) en FairPlay (Safari, iOS, macOS), samen goed voor 99%+ van de apparaten die kijkers daadwerkelijk gebruiken. Een paar randgevallen ondersteunen DRM-weergave niet: Firefox ESR op desktop, Firefox en UC Browser op Android, en de incognitomodus van Chrome op Android. Kijkers daar krijgen een duidelijke melding in de speler in plaats van een zwart scherm.
Nee. DRM-beveiligde levering kost evenveel als gewone levering, en DRM zelf zit inbegrepen in elk betaald abonnement vanaf €10/maand.
DRM wordt per project ingesteld en geldt voor video's die je uploadt nadat je het aanzet. Video's die al in het project staan, behouden hun vorige instelling totdat je ze opnieuw uploadt of naar een versleuteld project verplaatst.
Nee. Elke retentiemetric werkt hetzelfde als bij gewone video's: afhaakpunten, doorkijkpercentages, realtime kijkersaantallen en verkeersuitsplitsing per land of apparaat.

Stop met enterprise-prijzen betalen voor DRM

Krijg volledige bescherming vanaf €10/maand. Geen creditcard nodig.

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