Bescherm jevideo's met DRM van mediakwaliteit
Dezelfde versleuteling waar Netflix en Disney+ op vertrouwen, met watermerken en toegangsregels die er een volledige beveiligingsstack van maken.
Vertrouwd door meer dan 6.000 klanten in 48 landen en steeds meer
Voeg een extra beveiligingslaag toe zonder meerkosten
DRM is een instelling per project: zet het aan en elke video die je naar dat project uploadt, wordt onderweg versleuteld. Widevine en FairPlay beschermen elke resolutie op bestandsniveau, dus elke downloadpoging levert alleen versleutelde data op.
Bij elke weergave haalt de speler een licentiesleutel per sessie op bij onze DRM-server, en zonder die sleutel is de stream onbruikbaar. Downloaders als SaveFrom of VLC krijgen niets, en schermopname wordt op OS-niveau geblokkeerd.
Dynamische watermerken branden de naam, het e-mailadres of de ID van de kijker in elk frame. Statische watermerken plaatsen je logo of vaste tekst eroverheen. Een uitgelekte schermopname leidt terug naar precies de kijker die hem deelde.
Speelt af op Udemy, Moodle, Webflow, Canvas en elk platform dat een embed-code accepteert. Widevine en FairPlay dekken samen zo'n 99% van de consumentenapparaten; de paar uitzonderingen staan in de volledige compatibiliteitslijst.
Stem afspeeltoegang af op je eigen regels
DRM stopt downloads en schermopnames, maar weet niet welke kijkers mogen afspelen. Kinescope werkt samen met je auth-backend: drukt een kijker op afspelen, dan geven we zijn identificatie door aan jouw server, en jouw regels bepalen of de sleutel wordt vrijgegeven. De toegangsbeslissing blijft in jouw systeem, waar die altijd al lag.
Ga verder dan DRM met meer toegangsregels
Stapel meer toegangscontroles bovenop DRM, in elke combinatie die bij het scenario past.
Sluit de perimeter af
Bepaal welke sites de speler mogen hosten.
- Domeinbeperkingen voor ingesloten weergave.
- Ondersteuning voor wildcard-subdomeinen (*.jouwbedrijf.com).
- Insluiten volledig blokkeren voor levering via alleen directe links.
- Privélink-override om beperkingen te omzeilen bij eenmalig delen.
Deel de sleutels uit
Kies hoe elke kijker zich identificeert voordat de speler laadt.
- Automatisch gegenereerde links per kijker.
- Wachtwoord per video instellen.
- Eenmalige codes met sessielimieten en vervaltijd.
- Toegang op basis van goedgekeurde e-maildomeinen.
- SSO (SAML) op het Mega-abonnement.
«Kinescope's betaalbare, schaalbare en toegankelijke video-oplossing is een doorbraak geweest, waardoor we wereldklasse-onderwijs aan honderdduizenden kunnen leveren»
DRM nodig, maar niet de prijs die er op Vimeo bij hoort?
Op Vimeo heb je het Enterprise-abonnement écht nodig om DRM überhaupt aan te zetten. En de opslag- en leveringslimieten daaronder zijn net zo reëel. Niets daarvan bestaat in Kinescope: DRM zit in elk betaald abonnement vanaf €10/maand, samen met onbeperkte opslag en bandbreedte. Voor de rest, zie de volledige vergelijking.
Kom je van YouTube of een andere gratis dienst? Je wint DRM, een volledige set toegangsbeperkingen en een gebrandmerkte, advertentievrije speler.
De overstap zelf is voor onze rekening — gratis op de abonnementen Super en Mega. We halen je bibliotheek over (alle metadata behouden) en zetten alles aan onze kant op. Meestal binnen een week klaar, vaak sneller.
FAQ
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