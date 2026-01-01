De videolaagvoor jouw SaaS-product
API-first speler, SDKs voor elke stack, volledige white-label en gebruiksgebaseerde prijzen die meeschalen met je klanten — niet met je team. Vanaf €10/maand, zonder de toeslag per gebruiker.
Vertrouwd door meer dan 6.000 klanten in 48 landen en steeds meer
Infrastructuur voor video, geprijsd als infrastructuur
Dezelfde API-first toolkit die je productteam op Mux of Cloudflare Stream evalueert — met de speler, het dashboard, white-label en analyses al inbegrepen. Vanaf €10/maand.
API-first gebouwd
Elke dashboardactie heeft een API-equivalent — upload, transcodering, toegangsbeheer, analyses. Lever video als een echte productfeature, niet als een iframe die aan de zijkant van je app is geplakt.
- Volledige REST API plus native SDKs
- Webhooks voor elke afspeelgebeurtenis
- MCP-server voor AI-assistenten op elk plan
Ziet er native uit in jouw product
Je klanten zien jouw product, nooit het onze. Aangepaste spelerkleuren, jouw logo of geen, jouw domein voor levering.
- Volledige white-label op elk betaald plan
- Custom leveringsdomein (videos.jouwmerk.com)
- Configuraties per tenant voor multi-tenant SaaS
Werkt met elk LMS dat je al gebruikt
Kinescope past soepel in je bestaande tools — geen noodzaak om te herbouwen of van platform te wisselen. Werkt met Udemy, Canvas, Moodle, iSpring, Teachable, Webflow, WordPress of elk custom LMS via onze publieke API.
Overstappen van Vimeo, Mux of YouTube? Wij halen je bibliotheek over en behouden metadata en mapstructuur gratis op het Super-plan. De meeste migraties zijn binnen een week klaar.
Houd controle over je content en de data van je klanten
Videobescherming
DRM-versleuteling (Widevine + FairPlay) houdt video's alleen afspeelbaar in geautoriseerde sessies. Stapel er meer bovenop: dynamische watermerken branden de ID van de cursist in elk frame, wachtwoorden en eenmalige codes bewaken de toegang, en e-mail-allowlists beperken toegang tot een specifieke groep.
Slimme analyses
Engagement per les, afhaakpunten, kijkdoorlooppercentages — zodat je ziet welke module cursisten verliest, welke les opnieuw wordt bekeken, en wie waar vastloopt. Koppel analyses aan je LMS of haal ze op via de API.
Steek het geld dat je op video bespaart in betere cursussen.
De volledige featureset op elk plan: DRM, adaptieve streaming, analyses, white-label — tegen prijzen die standhouden bij verlenging. Bekijk wat je zou betalen op drie typische schalen en geef je geld verstandiger uit.
*Opslag = bibliotheekuren × 7 GB/uur (gemiddeld gewicht van het originele bestand plus alle resoluties samen). Levering = kijkuren × 2,5 GB/uur (gemiddelde bestandsgrootte gestreamd naar één kijker, aangepast aan diens verbinding).
*Bereik volgens Vendr's 2026-database van B2B SaaS-contractprijzen. Vimeo betaalde tiers (Starter €8, Standard €19, Advanced €69) limiteren bandbreedte op 2 TB/maand en bevatten geen DRM — elke EdTech-setup op echte schaal komt op Enterprise terecht.
De video-infrastructuur zonder de metering van Mux of Cloudflare Stream
Migreren van Mux, Cloudflare Stream of Vimeo? De overstap is voor onze rekening — gratis op de Super- en Mega-plannen. We halen je bibliotheek over, behouden metadata, en bouwen je SDK-auth en webhooks aan onze kant opnieuw op. Meestal binnen een week of minder klaar.
FAQ
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