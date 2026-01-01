De videolaagvoor jouw SaaS-product

API-first speler, SDKs voor elke stack, volledige white-label en gebruiksgebaseerde prijzen die meeschalen met je klanten — niet met je team. Vanaf €10/maand, zonder de toeslag per gebruiker.

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Vertrouwd door meer dan 6.000 klanten in 48 landen en steeds meer

Infrastructuur voor video, geprijsd als infrastructuur

Dezelfde API-first toolkit die je productteam op Mux of Cloudflare Stream evalueert — met de speler, het dashboard, white-label en analyses al inbegrepen. Vanaf €10/maand.

API-first gebouwd

Elke dashboardactie heeft een API-equivalent — upload, transcodering, toegangsbeheer, analyses. Lever video als een echte productfeature, niet als een iframe die aan de zijkant van je app is geplakt.

  • Volledige REST API plus native SDKs
  • Webhooks voor elke afspeelgebeurtenis
  • MCP-server voor AI-assistenten op elk plan

Ziet er native uit in jouw product

Je klanten zien jouw product, nooit het onze. Aangepaste spelerkleuren, jouw logo of geen, jouw domein voor levering.

  • Volledige white-label op elk betaald plan
  • Custom leveringsdomein (videos.jouwmerk.com)
  • Configuraties per tenant voor multi-tenant SaaS

Werkt met elk LMS dat je al gebruikt

Kinescope past soepel in je bestaande tools — geen noodzaak om te herbouwen of van platform te wisselen. Werkt met Udemy, Canvas, Moodle, iSpring, Teachable, Webflow, WordPress of elk custom LMS via onze publieke API.

Overstappen van Vimeo, Mux of YouTube? Wij halen je bibliotheek over en behouden metadata en mapstructuur gratis op het Super-plan. De meeste migraties zijn binnen een week klaar.

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Houd controle over je content en de data van je klanten

Videobescherming

DRM-versleuteling (Widevine + FairPlay) houdt video's alleen afspeelbaar in geautoriseerde sessies. Stapel er meer bovenop: dynamische watermerken branden de ID van de cursist in elk frame, wachtwoorden en eenmalige codes bewaken de toegang, en e-mail-allowlists beperken toegang tot een specifieke groep.

Slimme analyses

Engagement per les, afhaakpunten, kijkdoorlooppercentages — zodat je ziet welke module cursisten verliest, welke les opnieuw wordt bekeken, en wie waar vastloopt. Koppel analyses aan je LMS of haal ze op via de API.

Steek het geld dat je op video bespaart in betere cursussen.

De volledige featureset op elk plan: DRM, adaptieve streaming, analyses, white-label — tegen prijzen die standhouden bij verlenging. Bekijk wat je zou betalen op drie typische schalen en geef je geld verstandiger uit.

Setup
Bibliotheek
Publiek
Opslag
Levering/mnd
Kinescope
Vimeo
Kleine academie
50 uur
500 cursisten × 4 uur/mnd
350 GB
~5 TB
~€120/mnd / ~€1.500/jaar
Enterprise, $15.000–$35.000/jaar
Middelgrote EdTech
600 uur
25.000 cursisten × 4 uur/mnd
4,2 TB
~250 TB
~€2.400/mnd / ~€29.000/jaar
Enterprise, $50.000–$125.000/jaar*
Universiteitsschaal
3.000 uur
100.000 cursisten × 6 uur/mnd
21 TB
~1.500 TB
~€10.000/mnd / ~€120.000/jaar
Enterprise, 6-cijferig op maat

*Opslag = bibliotheekuren × 7 GB/uur (gemiddeld gewicht van het originele bestand plus alle resoluties samen). Levering = kijkuren × 2,5 GB/uur (gemiddelde bestandsgrootte gestreamd naar één kijker, aangepast aan diens verbinding).

*Bereik volgens Vendr's 2026-database van B2B SaaS-contractprijzen. Vimeo betaalde tiers (Starter €8, Standard €19, Advanced €69) limiteren bandbreedte op 2 TB/maand en bevatten geen DRM — elke EdTech-setup op echte schaal komt op Enterprise terecht.

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«Kinescope's betaalbare, schaalbare en toegankelijke video-oplossing is een game-changer geweest, waarmee we wereldklasse-onderwijs kunnen leveren aan honderdduizenden.»
Eriky Kunitake
Head of Business & Operations, Ada (500K+ cursisten)
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De video-infrastructuur zonder de metering van Mux of Cloudflare Stream

Kinescope levert de volledige SaaS-waardige stack — REST API en SDKs, webhooks, white-label, DRM, signed URLs, multi-tenant branding en engagement-analyses — op elk betaald plan vanaf €10/maand, met onbeperkte opslag en bandbreedte en geen limiet op het aantal video's.

Migreren van Mux, Cloudflare Stream of Vimeo? De overstap is voor onze rekening — gratis op de Super- en Mega-plannen. We halen je bibliotheek over, behouden metadata, en bouwen je SDK-auth en webhooks aan onze kant opnieuw op. Meestal binnen een week of minder klaar.

FAQ

Can’t find the answer you need? Check out our Helpcentrum.

Ja. Onze SDKs voor Swift, Kotlin, React, React Native, Vue, Flutter en JavaScript laten je de speler als native component renderen. De speler respecteert je designsysteem en stelt elke afspeelgebeurtenis beschikbaar als hook, zodat engagementdata in je eigen analyselaag terechtkomt — niet in een apart dashboard.
Ja. Pas branding toe per project — aparte kleuren, logo's, custom domeinen en toegangsregels per tenant. Het is volledig programmatisch, dus je zet een gebrandmerkte video-omgeving voor een nieuwe klant op in dezelfde API-call die hun account aanmaakt.
Meestal wel. AVG-compliant vanaf dag één (Kinescope B.V., Nederland), data resident in EER-infrastructuur, DRM is Widevine + FairPlay, SAML SSO op het Mega-plan, signed URLs gekoppeld aan de identiteit van de kijker, en volledige audit logs. SOC 2-documentatie op aanvraag beschikbaar.
Je betaalt voor opslag, levering en een eenmalige transcoderingskosten bij upload. Opslag en transcodering hangen af van hoeveel content je host, niet van hoeveel cursisten je hebt. Alleen levering groeit mee met hoeveel zij kijken. Bekijk de calculator voor jouw cijfers.
Kinescope B.V. is gevestigd in Emmen, Nederland, en werkt onder de AVG. We slaan geen persoonsgegevens van cursisten op — cursistgegevens leven in jouw LMS, en Kinescope verzorgt de video-infrastructuur daarachter. De data die Kinescope wél bewaart (videobestanden, geaggregeerde afspeelanalyses) blijft binnen EER-infrastructuur. Alle details in onze Privacyverklaring.

Ontdek wat video voor jouw product kan doen.

Probeer alles wat Kinescope te bieden heeft. Geen creditcard nodig.

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