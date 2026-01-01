Krachtig videoplatformvoor ontwikkelaars

Beheer video via API en integreer de speler in je producten. Maak gebruik van geïntegreerde video‑infrastructuur en ontwikkelaarsondersteuning.

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Vertrouwd door meer dan 6.000 klanten in 48 landen en steeds meer

Integreer de speler en API in je projecten zonder extra ontwikkeling

Eenvoudige API‑integratie

Video‑upload, transcodering en beheer – allemaal via eenvoudige API‑aanroepen.
Kant‑en‑klare SDK’s en codevoorbeelden

Swift, Kotlin, React, Vue en REST‑API om video in apps en portals te integreren.
Werkt op alle platformen

Web, iOS, Android – één codebase voor elk platform.
Eenvoudige API‑integratie

Video‑upload, transcodering en beheer – allemaal via eenvoudige API‑aanroepen.

Kant‑en‑klare SDK’s en codevoorbeelden

Swift, Kotlin, React, Vue en REST‑API om video in apps en portals te integreren.

Werkt op alle platformen

Web, iOS, Android – één codebase voor elk platform.

Bouw video‑services op jouw manier

SDK’s voor Swift, Kotlin, React, Vue en REST‑API stellen je in staat om video‑oplossingen met Kinescope te creëren en video in apps en portals te integreren.

Kant‑en‑klare embed‑codes, integraties met Tilda, WordPress en andere diensten, plus vereenvoudigde migratie van andere platforms.

Eigen servers, ClearKey‑versleuteling, Apple FairPlay, DRM en domeinlijsten zorgen voor contentbeveiliging.

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Infrastructuur klaar voor ontwikkeling

Gebruik een kant‑en‑klare video‑stack en reken op ondersteuning van ontwikkelaars.

Eigen cloud‑infrastructuur

SDK’s, API‑methoden, CDN en alle hardware‑oplossingen – gemaakt door Kinescope.

Ervaren ondersteuning

De meeste van onze teamleden zijn ontwikkelaars – we duiken in de problemen.

Onze video-oplossingen

Hosting

Speler

Streaming

CMS

Analyse

Lanceer videofuncties in uren, niet weken.

Probeer volledige toegang tot de video‑stack. Geen creditcar nodig.

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