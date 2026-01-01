Bouw video‑services op jouw manier

SDK’s voor Swift, Kotlin, React, Vue en REST‑API stellen je in staat om video‑oplossingen met Kinescope te creëren en video in apps en portals te integreren.

Kant‑en‑klare embed‑codes, integraties met Tilda, WordPress en andere diensten, plus vereenvoudigde migratie van andere platforms.



Eigen servers, ClearKey‑versleuteling, Apple FairPlay, DRM en domeinlijsten zorgen voor contentbeveiliging.