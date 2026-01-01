Krachtig videoplatformvoor ontwikkelaars
Beheer video via API en integreer de speler in je producten. Maak gebruik van geïntegreerde video‑infrastructuur en ontwikkelaarsondersteuning.
Vertrouwd door meer dan 6.000 klanten in 48 landen en steeds meer
Integreer de speler en API in je projecten zonder extra ontwikkeling
Video‑upload, transcodering en beheer – allemaal via eenvoudige API‑aanroepen.
Swift, Kotlin, React, Vue en REST‑API om video in apps en portals te integreren.
Web, iOS, Android – één codebase voor elk platform.
Bouw video‑services op jouw manier
SDK’s voor Swift, Kotlin, React, Vue en REST‑API stellen je in staat om video‑oplossingen met Kinescope te creëren en video in apps en portals te integreren.
Kant‑en‑klare embed‑codes, integraties met Tilda, WordPress en andere diensten, plus vereenvoudigde migratie van andere platforms.
Eigen servers, ClearKey‑versleuteling, Apple FairPlay, DRM en domeinlijsten zorgen voor contentbeveiliging.
Infrastructuur klaar voor ontwikkeling
Gebruik een kant‑en‑klare video‑stack en reken op ondersteuning van ontwikkelaars.
Eigen cloud‑infrastructuur
SDK’s, API‑methoden, CDN en alle hardware‑oplossingen – gemaakt door Kinescope.
Ervaren ondersteuning
De meeste van onze teamleden zijn ontwikkelaars – we duiken in de problemen.
Lanceer videofuncties in uren, niet weken.
Probeer volledige toegang tot de video‑stack. Geen creditcar nodig.