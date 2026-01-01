Enterprise-videozonder het enterprise-contract
SAML SSO, DRM, signed URLs, audit logs, 99,98% SLA en ons eigen wereldwijde CDN. De beveiliging en schaal waar je review board groen licht voor geeft — met transparante prijzen en zonder verplicht jaarcontract met zes nullen.
Vertrouwd door meer dan 6.000 klanten in 48 landen en steeds meer
Enterprise-grade infrastructuur, geprijsd als infrastructuur
Dezelfde beveiliging, compliance en schaal die je team nu beoordeelt op Brightcove of Vimeo Enterprise — zonder verplicht jaarcontract of een drempel van zes nullen. Transparante prijzen op basis van verbruik.
Komt door jullie security review
SAML SSO, signed URLs gekoppeld aan de identiteit van de kijker, Widevine + FairPlay DRM, dynamische watermerken, IP- en domein-allowlists en volledige audit logs. AVG-conform vanaf dag één, data binnen EER-infrastructuur en SOC 2-documentatie op aanvraag.
- SAML SSO, audit logs, RBAC
- DRM, signed URLs, dynamische watermerken
- AVG-conform, EER-resident, SOC 2 op aanvraag
Gebouwd om te schalen en online te blijven
Ons eigen wereldwijde CDN — een eigen CDN met dekking in Latijns-Amerika, de VS, Europa en het GOS, geen gehuurde infrastructuur van derden — draagt een uptime-SLA van 99,98% en live latency onder de 2 seconden.
- Eigen CDN (Latijns-Amerika, VS, Europa, GOS), 99,98% SLA
- Onbeperkte opslag & bandbreedte
- REST API, SDKs, webhooks voor elke stack
Werkt met elk LMS dat je al gebruikt
Kinescope past soepel in je bestaande tools — geen noodzaak om te herbouwen of van platform te wisselen. Werkt met Udemy, Canvas, Moodle, iSpring, Teachable, Webflow, WordPress of elk eigen LMS via onze publieke API.
Overstappen van Vimeo, Mux of YouTube? Wij halen je bibliotheek over en behouden metadata en mapstructuur — gratis op het Super-plan. De meeste migraties zijn binnen een week afgerond.
Houd de regie over je content, je data en je kosten
Videobescherming
DRM-versleuteling (Widevine + FairPlay) zorgt dat video alleen afspeelt in geautoriseerde sessies. Stapel er meer bovenop: dynamische watermerken branden de ID van de kijker in elk frame, wachtwoorden en eenmalige codes bewaken de toegang, en e-mail-allowlists beperken de toegang tot een specifieke groep.
Slimme analyse
Betrokkenheid per les, afhaakpunten en kijkpercentages, zodat je ziet welke module cursisten verliest, welke les opnieuw bekeken wordt en wie waar vastloopt. Koppel de analyses aan je LMS of haal ze op via de API.
«De betaalbare, schaalbare en toegankelijke video-oplossing van Kinescope is een gamechanger geweest, waarmee we wereldklasse-onderwijs aan honderdduizenden mensen kunnen leveren»
Enterprise-grade
FAQ
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