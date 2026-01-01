Enterprise-videozonder het enterprise-contract

SAML SSO, DRM, signed URLs, audit logs, 99,98% SLA en ons eigen wereldwijde CDN. De beveiliging en schaal waar je review board groen licht voor geeft — met transparante prijzen en zonder verplicht jaarcontract met zes nullen.

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Vertrouwd door meer dan 6.000 klanten in 48 landen en steeds meer

Enterprise-grade infrastructuur, geprijsd als infrastructuur

Dezelfde beveiliging, compliance en schaal die je team nu beoordeelt op Brightcove of Vimeo Enterprise — zonder verplicht jaarcontract of een drempel van zes nullen. Transparante prijzen op basis van verbruik.

Komt door jullie security review

SAML SSO, signed URLs gekoppeld aan de identiteit van de kijker, Widevine + FairPlay DRM, dynamische watermerken, IP- en domein-allowlists en volledige audit logs. AVG-conform vanaf dag één, data binnen EER-infrastructuur en SOC 2-documentatie op aanvraag.

  • SAML SSO, audit logs, RBAC
  • DRM, signed URLs, dynamische watermerken
  • AVG-conform, EER-resident, SOC 2 op aanvraag

Gebouwd om te schalen en online te blijven

Ons eigen wereldwijde CDN — een eigen CDN met dekking in Latijns-Amerika, de VS, Europa en het GOS, geen gehuurde infrastructuur van derden — draagt een uptime-SLA van 99,98% en live latency onder de 2 seconden.

  • Eigen CDN (Latijns-Amerika, VS, Europa, GOS), 99,98% SLA
  • Onbeperkte opslag & bandbreedte
  • REST API, SDKs, webhooks voor elke stack

Werkt met elk LMS dat je al gebruikt

Kinescope past soepel in je bestaande tools — geen noodzaak om te herbouwen of van platform te wisselen. Werkt met Udemy, Canvas, Moodle, iSpring, Teachable, Webflow, WordPress of elk eigen LMS via onze publieke API.

Overstappen van Vimeo, Mux of YouTube? Wij halen je bibliotheek over en behouden metadata en mapstructuur — gratis op het Super-plan. De meeste migraties zijn binnen een week afgerond.

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Houd de regie over je content, je data en je kosten

Videobescherming

DRM-versleuteling (Widevine + FairPlay) zorgt dat video alleen afspeelt in geautoriseerde sessies. Stapel er meer bovenop: dynamische watermerken branden de ID van de kijker in elk frame, wachtwoorden en eenmalige codes bewaken de toegang, en e-mail-allowlists beperken de toegang tot een specifieke groep.

Slimme analyse

Betrokkenheid per les, afhaakpunten en kijkpercentages, zodat je ziet welke module cursisten verliest, welke les opnieuw bekeken wordt en wie waar vastloopt. Koppel de analyses aan je LMS of haal ze op via de API.

«De betaalbare, schaalbare en toegankelijke video-oplossing van Kinescope is een gamechanger geweest, waarmee we wereldklasse-onderwijs aan honderdduizenden mensen kunnen leveren»

Eriky Kunitake, Head of Business & Operations, Ada (500.000+ cursisten · overgestapt van Mux naar Kinescope)
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Enterprise-grade

Kinescope levert de volledige enterprise-stack — SAML SSO, DRM, signed URLs, audit logs, RBAC, 99,98% SLA, eigen wereldwijd CDN, REST API en SDKs — tegen transparante prijzen, met onbeperkte opslag en bandbreedte en zonder verplicht jaarcontract. Migreren vanaf Brightcove, Vimeo Enterprise of een self-hosted opstelling? De overstap is voor onze rekening. We halen je bibliotheek over, behouden metadata en mapstructuur, bouwen SSO en toegangsregels aan onze kant opnieuw op, en draaien alles parallel tijdens de cutover zodat er niets breekt. De meeste enterprise-migraties zijn binnen enkele weken afgerond, met een toegewezen engineer.

FAQ

Can’t find the answer you need? Check out our Helpcentrum.

Ja. SAML SSO op het Mega-plan integreert met Okta, Azure AD, Google Workspace en elke SAML 2.0-identityprovider. Met op rollen gebaseerde toegang bepaal je per team of per project wie mag uploaden, beheren, bekijken en configureren. Volledige audit logs registreren elke toegang en elke beheeractie.
De meeste enterprise-reviews keuren ons goed. We zijn AVG-conform vanaf dag één (Kinescope B.V., Nederland), data staat binnen EER-infrastructuur, DRM is Widevine + FairPlay, toegang wordt afgedwongen via signed URLs gekoppeld aan de identiteit van de kijker, en volledige audit logs zijn beschikbaar. SOC 2-documentatie en een ingevulde security-vragenlijst zijn op aanvraag beschikbaar.
Een uptime-SLA van 99,98%, gedragen door ons eigen wereldwijde CDN met points of presence in Latijns-Amerika, de VS, Europa en het GOS — geen gehuurde infrastructuur van derden. Live latency blijft onder de 2 seconden. Enterprise-plannen bevatten prioriteitssupport met vastgelegde reactietijden.

Ontdek wat video voor jouw organisatie kan doen.

Probeer alles wat Kinescope te bieden heeft. Geen creditcard nodig.

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