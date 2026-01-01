Werkt met elk LMS dat je al gebruikt

Kinescope past soepel in je bestaande tools — geen noodzaak om te herbouwen of van platform te wisselen. Werkt met Udemy, Canvas, Moodle, iSpring, Teachable, Webflow, WordPress of elk eigen LMS via onze publieke API.

Overstappen van Vimeo, Mux of YouTube? Wij halen je bibliotheek over en behouden metadata en mapstructuur — gratis op het Super-plan. De meeste migraties zijn binnen een week afgerond.