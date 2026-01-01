Ingebouwde CDN, gebouwd voor video

Wereldwijde infrastructuur voor betrouwbare opslag en snelle afspeeltijden — tegen de kosten van gehuurde servers.

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Maximale snelheid, zonder buffering

Meerlaagse caching, intelligente routering en CMAF- & LL-HLS-protocollen – alles om de videolading snel te houden.

Efficiënt

Cachingbeleid houdt rekening met de levenscyclus van video’s. Cache-treffers van meer dan 97%.

Snel

Servers met hoge capaciteit – video’s worden altijd vanaf de dichtstbijzijnde locatie geleverd.

Contentbeveiliging en bescherming

Bescherming tegen DDoS-aanvallen en inbraken. Meerdere beveiligingslagen: ondertekende URL’s, CORS-beperkingen, DRM met ClearKey en Apple FairPlay.
Probeer het nu

Een voor video gebouwde CDN — klaar voor onverwachte verkeerspieken.

99.98%

SLA-gegarandeerde uptime

10X

jaarlijkse verkeersgroei

> 4 TB

externe kanaalcapaciteit

5 miljoen

minuten bekeken per dag

Onze video-oplossingen

Hosting

Speler

Streaming

CMS

Analyse

Geef je ideeën leven met video die gewoon werkt

We creëren meer dan alleen video-oplossingen en bouwen naadloze verbindingen.

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FAQ

Niet gevonden wat je zoekt? Bekijk ons Helpcentrum.

Ja. U kunt Kinescope gratis gebruiken met tot 100 minuten opgeslagen video en tot 200 GB CDN-verkeer per maand. Voor livestreams zijn sessies beperkt tot 20 minuten en 20 gelijktijdige kijkers. Dit abonnement is voor altijd gratis – geen proefperiode, geen kaart vereist.
Geen zorgen, uw video’s blijven online en onaangetast. U ontvangt gewoon een herinnering om over te stappen naar een betaald abonnement. Als we ongebruikelijk hoog verbruik opmerken, nemen we contact op om zeker te weten dat alles volgens plan verloopt.
U ontvangt de factuur voor de eerste maand aan het begin van de volgende. Geen verplichtingen, geen verborgen kosten, upgrade of downgrade op elk moment zonder boetes. We accepteren kaartbetalingen en overschrijvingen. Facturen zijn beschikbaar in het gedeelte Facturering.
Insluiten is eenvoudig met een meegeleverde embedcode voor elke video, met zowel adaptieve als vaste opties die bij het ontwerp van uw site passen.
Gedetailleerde analyses voor elke video, inclusief weergaven, betrokkenheid en inzichten in kijkersgedrag, helpen u content te optimaliseren. U kunt locaties en apparaten van kijkers volgen.
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