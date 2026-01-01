Ingebouwde CDN, gebouwd voor video
Wereldwijde infrastructuur voor betrouwbare opslag en snelle afspeeltijden — tegen de kosten van gehuurde servers.
Maximale snelheid, zonder buffering
Meerlaagse caching, intelligente routering en CMAF- & LL-HLS-protocollen – alles om de videolading snel te houden.
Efficiënt
Cachingbeleid houdt rekening met de levenscyclus van video’s. Cache-treffers van meer dan 97%.
Snel
Servers met hoge capaciteit – video’s worden altijd vanaf de dichtstbijzijnde locatie geleverd.
Contentbeveiliging en bescherming
Een voor video gebouwde CDN — klaar voor onverwachte verkeerspieken.
99.98%
SLA-gegarandeerde uptime
10X
jaarlijkse verkeersgroei
> 4 TB
externe kanaalcapaciteit
5 miljoen
minuten bekeken per dag
Geef je ideeën leven met video die gewoon werkt
We creëren meer dan alleen video-oplossingen en bouwen naadloze verbindingen.
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