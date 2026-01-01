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FAQ

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Basta conectar sua fonte de vídeo — OBS, Streamlabs, câmera ou encoder de hardware — via RTMP ou RTMPS. O Kinescope gera automaticamente as credenciais de stream (URL e chave). Após o início da transmissão, você recebe um link de embed para incorporar o player ao vivo no seu site, LMS ou aplicativo. Não é necessário instalar nenhum software adicional do lado do espectador.
A infraestrutura do Kinescope é dimensionada para qualquer volume de audiência, desde transmissões internas com dezenas de participantes até eventos públicos com milhares de espectadores simultâneos. O roteamento inteligente distribui a carga entre os servidores automaticamente — sem configuração manual e sem risco de queda em picos de acesso.
Com o protocolo LL-HLS (Low-Latency HLS), a latência fica abaixo de 5 segundos para a maioria das audiências. Para transmissões onde a interação em tempo real é crítica — como leilões, sessões de perguntas ao vivo ou eventos esportivos — esse nível de latência garante uma experiência fluida e sem defasagem perceptível.
Sim. Todas as transmissões ao vivo são gravadas e ficam disponíveis automaticamente como vídeo sob demanda (VOD) após o encerramento. Você pode disponibilizar a gravação para quem não assistiu ao vivo, incorporá-la em qualquer página com o mesmo player e acessar as métricas de visualização tanto do ao vivo quanto do replay no mesmo painel.
Sim. O Kinescope é usado para webinars, treinamentos, lançamentos de produtos e eventos corporativos híbridos. O player white-label permite remover qualquer referência à plataforma, mantendo a identidade visual da sua empresa. É possível restringir o acesso por domínio, senha ou token assinado — ideal para eventos pagos ou exclusivos para colaboradores.
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