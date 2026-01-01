CDN própria para vídeo entrega global rápida e confiável
Infraestrutura global para armazenamento confiável e reprodução rápida — pelo preço de servidores alugados.
Velocidade máxima, zero travamentos
Cache multinível, roteamento inteligente e protocolos CMAF e LL-HLS — tudo para que o vídeo carregue rápido.
Eficiente
Política de cache considera o ciclo de vida do vídeo. Taxa de acerto acima de 97%.
Rápido
Servidores de alta capacidade — o vídeo sempre carrega do servidor mais próximo.
Segurança e proteção de conteúdo
CDN feita para vídeo — pronta para picos inesperados.
99.98%
de disponibilidade garantida conforme o SLA
10X
сrescimento de tráfego por ano
> 4 TB
capacidade de canais externos
5M
minutos assistidos por dia
Nosso ecossistema de vídeo
CDN completa já no plano gratuito
Teste a velocidade e a estabilidade — sem pagar nada.
FAQ
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